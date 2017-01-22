На Донеччині правоохоронці викрили корупційну схему співробітників ДФС
Посадовці зловживаючи службовим становищем, створили умови для одержання неправомірної вигоди, повідомляє відділ комунікації поліції Донецької області.
У результаті оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили, що до 42-річної співробітниці ДФС області звернувся представник приватного підприємства щодо проведення документальної перевірки і закриття зазначеного підприємства.
"Жінка, яка за своїми функціональними обов'язками мала виявляти корупційні прояви в податкових органах, за певну плату не тільки сама "закривала очі" на порушення, а й втягувала в корупцію інших працівників", - йдеться в повідомленні.
Так, за невідображення посадовими особами Слов'янської об'єднаної державної податкової інспекції в документах заборгованості та інших порушень, які мало підприємство, зловмисниця попросила 2 тис доларів.
Представник підприємства перерахував зазначену суму на банківський рахунок посадової особи. Натомість він отримав довідку про відсутність заборгованості підприємства.
Підозрювану затримано. Під час обшуків у жінки вилучено банківську картку, на яку надійшли кошти, отримані злочинним шляхом, і документи про перевірку підприємства.
Затриманій повідомлено про підозру у скоєнні злочину за ч. 3 ст. 368 (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди посадовою особою) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до 3 років з конфіскацією майна.
За рішенням суду підозрюваній обрано запобіжний захід - домашній арешт.
Нагадаємо, що керівників Апостолівського відділення поліції Дніпропетровської області викрито у хабарництві.
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