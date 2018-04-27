Затриманий на великому хабарі співробітник СБУ, отримав два місяці в'язниці

Також є можливість внесення застави у розмірі 1,2 млн грн

Суд взяв під варту на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 1,2 млн гривень затриманого співробітника СБУ Олександра Карамушка.

Таке рішення ухвалила суддя Людмила Кізун, повідомляє "Громадське" із залу суду.

Раніше суддя відмовилася обирати запобіжний захід для затриманого в закритому режимі, хоча на цьому наполягали адвокати Карамушка.

Нагадаємо, увечері 24 квітня на вулиці Саксаганського в Києві НАБУ на великому хабарі в розмірі 50 тис. доларів затримало співробітника Служби безпеки України.

В СБУ заявляли, що служба сприяє НАБУ щодо викритого на хабарі співробітника столичного Главку СБУ.