CУСПІЛЬСТВО НОВИНИСуд взяв під варту на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 1,2 млн гривень затриманого співробітника СБУ Олександра Карамушка.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Затриманий на великому хабарі співробітник СБУ, отримав два місяці в'язниці
Також є можливість внесення застави у розмірі 1,2 млн грн
Фото: rbc.ua
Таке рішення ухвалила суддя Людмила Кізун, повідомляє "Громадське" із залу суду.
Раніше суддя відмовилася обирати запобіжний захід для затриманого в закритому режимі, хоча на цьому наполягали адвокати Карамушка.
Нагадаємо, увечері 24 квітня на вулиці Саксаганського в Києві НАБУ на великому хабарі в розмірі 50 тис. доларів затримало співробітника Служби безпеки України.
В СБУ заявляли, що служба сприяє НАБУ щодо викритого на хабарі співробітника столичного Главку СБУ.
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