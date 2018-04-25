Співробітника СБУ затримали за підозрою в отриманні $50 тис. хабара

Він вимагав та отримав гроші від іноземців

Правоохоронні органи затримали співробітника Служби безпеки України за підозрою в отриманні хабара у розмірі 50 тис. доларів у Києві.

Співробітник районного управління СБУ був затриманий на вулиці Саксаганського в Києві. Він вимагав та отримав гроші від іноземців, - повідомляють Українські Новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Водночас джерело не повідомило, за що саме вимагався хабар.