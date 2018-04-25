НОВИНИПравоохоронні органи затримали співробітника Служби безпеки України за підозрою в отриманні хабара у розмірі 50 тис. доларів у Києві.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Співробітника СБУ затримали за підозрою в отриманні $50 тис. хабара
Він вимагав та отримав гроші від іноземців
Фото: СБУ
Співробітник районного управління СБУ був затриманий на вулиці Саксаганського в Києві. Він вимагав та отримав гроші від іноземців, - повідомляють Українські Новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.
Водночас джерело не повідомило, за що саме вимагався хабар.
Нагадаємо, у Києві співробітники Служби безпеки України затримали чиновника Департаменту адміністративних послуг Державної служби з безпеки на транспорті за хабар у 38 тисяч доларів.
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