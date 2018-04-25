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Співробітника СБУ затримали за підозрою в отриманні $50 тис. хабара

Він вимагав та отримав гроші від іноземців
Правоохоронні органи затримали співробітника Служби безпеки України за підозрою в отриманні хабара у розмірі 50 тис. доларів у Києві.
Співробітника СБУ затримали за підозрою в отриманні $50 тис. хабара Фото: СБУ

Співробітник районного управління СБУ був затриманий на вулиці Саксаганського в Києві. Він вимагав та отримав гроші від іноземців, - повідомляють Українські Новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Водночас джерело не повідомило, за що саме вимагався хабар.

Нагадаємо, у Києві співробітники Служби безпеки України затримали чиновника Департаменту адміністративних послуг Державної служби з безпеки на транспорті за хабар у 38 тисяч доларів.

 

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25 04 2018 08:55
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