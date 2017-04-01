Затриманий у Львові помічник депутата перебував на випробувальному терміні, - Савчук

У нього був випробувальний термін на один місяць

Затриманий у Львові помічник нардепа Петро Яремчук перебував на випробувальному терміні і у разі доведення провини повинен понести відповідальність перед законом.

"Про це затримання я дізнався сьогодні вранці. Петро Яремчук був прийнятий за документами помічником лише 26 грудня. Він ще не отримав від мене посвідчення помічника народного депутата і не брав участі ні в якій діяльності в роботі на сьогоднішній день", - повідомив народний депутат Юрій Савчук в ефірі каналу "112 Україна".

"У нього був випробувальний термін на один місяць", - додав Савчук.

Народний депутат наголосив, що перед законом всі рівні, тому ця особа, при доведенні вини, повинна понести покарання.

Нагадаємо, що військова прокуратура Львівського гарнізону спільно з Управлінням захисту економіки в області Національної поліції України затримала "на гарячому" за вимагання та отримання хабара в розмірі 140 тис грн помічника-консультанта одного з народних депутатів парламентської коаліції.