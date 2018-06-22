Землю "карабасам-барабасам" не віддам, – Гройсман
"Не буде моєї ініціативи, я не дозволю продаж української землі. Я можу допустити єдине - щоб цю землю мав можливість купувати і продавати український фермер, і то в обмеженій кількості, і це повинен бути українець, а не іноземець. Я не буду прислужувати ніяким латифундистам і "карабасам-барабасам", - заявив в ході "години запитань до уряду" у Верховній Раді.
Нагадаємо, в Україні продовжує зростати кількість агрохолдингів і їх земельний банк.
Як повідомлялося, 7 грудня 2017 року за продовження мораторію на продаж землі с/г призначення проголосувало 236 депутатів.
Кабінет міністрів спочатку очікував ухвалення законопроекту про обіг земель сільськогосподарського призначення до кінця грудня 2016 року.
Замість цього Верховна Рада в кінці жовтня продовжила мораторій на продаж земель сільгосппризначення, введений в 2002 році, до 2018 року.
Однак земельна реформа є важливою умовою програми співпраці України і Міжнародного валютного фонду.
Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини.
Директор Світового банку у справах України, Білорусі та Молдови Сату Кахконен заявила, що мораторій на продаж сільськогосподарських земель завдає українській економіці збитків на мільярди доларів.
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