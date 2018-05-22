ЄСПЛ визнав мораторій на продаж сільгоспземель порушенням прав людини

Європейський суд з прав людини визнав мораторій на продаж сільськогосподарських земель в Україні порушенням прав людини.

"Абсолютна заборона України на придбання і продаж сільськогосподарських земель призвела до порушення прав людини, уряд повинен прийняти більш збалансований закон", - йдеться в прес-релізі ЄСПЛ, інформує LB.ua.

Зазначають, що 22 травня ЄСПЛ виніс постанову у справі "Зеленчук і Цицюра проти України". Ця справа стосувалася скарги двох осіб (жителів Тернополя та Івано-Франківська) на мораторій, що, за їхніми словами, порушив їхні майнові права як власників таких ділянок.

У ЄСПЛ зазначили, що після розпаду СРСР Україна в основному розподіляла сільськогосподарські угіддя людям, які раніше працювали в колгоспах, але при цьому влада ввела, імовірно - на тимчасових засадах, заборону на продаж таких земель, відому як "мораторій на землю".

Уряд стверджував, що цей захід завадив концентрації землі в одних руках.

"Разом із тим суд встановив, що держава не визначила справедливого балансу між інтересами суспільства та правом власності заявників", - наголошено в прес-релізі.

Суд постановив, що уряд повинен вжити законодавчих заходів для забезпечення належного справедливого балансу для власників сільськогосподарських земель. При цьому ЄСПЛ підкреслює, що це рішення суду не означає, що від України вимагають негайно ввести необмежений ринок продажу угідь.

Зазначають також, що суд не присудив заявникам грошової компенсації.

Нагадаємо, на початку грудня Комітет з питань аграрної політики та земельних відносин підтримав законопроект, яким пропонується продовжити мораторій на відчуження та купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення до 1 січня 2019 року. Верховна Рада підтримала в цілому закон № 7350 про подовження на рік мораторію на продаж сільськогосподарських земель.