ПОЛІТИКА НОВИНИЯкщо б вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, то на них пішли би 68% громадян, при цьому жодній з партій вони не віддали більше 17% голосів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Жодна з партій в Україні не набирає більше 17%
21% респондентів не прийшли б на дільниці
Україна, Київ, Верховна Рада, 8 квітня 2014 року. Члени парламенту з партії Свобода б'ються з представниками фракції Компартії України. Фото: AFP
21% респондентів не прийшли б на дільниці, а 11% не змогли відповісти на це питання, свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".
Згідно з опитуванням, партійний рейтинг очолює Батьківщина, яку готові підтримати 17% тих, хто має намір прийти на вибори і визначився.
Другу позицію поділяють Опозиційний блок, Громадянська позиція та партія "Слуга народу", за які готові проголосувати близько 10,5%.
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