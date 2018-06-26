Жодна з партій в Україні не набирає більше 17%

21% респондентів не прийшли б на дільниці

Якщо б вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, то на них пішли би 68% громадян, при цьому жодній з партій вони не віддали більше 17% голосів.

Україна, Київ, Верховна Рада, 8 квітня 2014 року. Члени парламенту з партії Свобода б'ються з представниками фракції Компартії України. Фото: AFP

21% респондентів не прийшли б на дільниці, а 11% не змогли відповісти на це питання, свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з опитуванням, партійний рейтинг очолює Батьківщина, яку готові підтримати 17% тих, хто має намір прийти на вибори і визначився.

Другу позицію поділяють Опозиційний блок, Громадянська позиція та партія "Слуга народу", за які готові проголосувати близько 10,5%.