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Жодна з партій в Україні не набирає більше 17%

21% респондентів не прийшли б на дільниці
Якщо б вибори до Верховної Ради проходили найближчим часом, то на них пішли би 68% громадян, при цьому жодній з партій вони не віддали більше 17% голосів.
Жодна з партій в Україні не набирає більше 17% Україна, Київ, Верховна Рада, 8 квітня 2014 року. Члени парламенту з партії Свобода б'ються з представниками фракції Компартії України. Фото: AFP

21% респондентів не прийшли б на дільниці, а 11% не змогли відповісти на це питання, свідчать результати опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Згідно з опитуванням, партійний рейтинг очолює Батьківщина, яку готові підтримати 17% тих, хто має намір прийти на вибори і визначився.

Другу позицію поділяють Опозиційний блок, Громадянська позиція та партія "Слуга народу", за які готові проголосувати близько 10,5%. 

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26 06 2018 14:05
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