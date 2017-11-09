Журналіст передав ФБР тисячі документів російських пропагандистів
За словами Фейнберга, зустріч пройшла 1 вересня і тривала близько двох годин. ФБР цікавила внутрішня структура, фінансування і редакційні процеси агентства.
Про це повідомляє Yahoo News.
"Вони хотіли дізнатися, чи приходили мені накази з Москви", - пояснив журналіст.
Фейнберг передав агентові тисячі листів і документів, які зберіг перед звільненням з "Спутника" в травні.
Він пропрацював в Sputnik біля півроку. Після звільнення він розповів, що керівництво змусило його погоджувати усі питання, які він задавав співробітникам адміністрації президента США, і нав'язувало власні.
У травні його звільнили після того, як журналіст відмовився поставити прес-секретареві Білого дому питання, яке пропонував начальник. Питання було грунтоване на сюжеті Fox News, який телеканал визнав помилковим.
Як пізніше стверджував Фейнберг, накази надходили йому безпосередньо від керівництва. Начальники часто говорили: "Москва хоче цього, Москва хоче того".
7 вересня директор Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей заявив, що "не виявив жодного запаху втручання" Росії у президентські вибори 2016 року.
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