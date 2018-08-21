ЗНО з математики може стати обов'язковим для всіх випускників, - Гриневич
Про це повідомила міністр освіти Лілія Гриневич під час конференції "Нова українська школа - старт реформи, участь громад", передає "Інтерфакс-Україна".
"Можливо ми будемо розглядати - зараз є дискусія, збільшення кількості обов'язкових предметів зовнішнього незалежного оцінювання, в тому числі з математики", - цитують Гриневич.
За її словами, зміни не ухвалять з наступного року, адже на підготовку до них потрібен час.
"Але я бачу абсолютно зважену політичну обґрунтованість такого рішення", - підкреслила вона.
Міністр зазначила, що одним із пріоритетів відомства є підвищення рівня викладання математики на всіх рівнях, оскільки в Україні є дуже гарна, елітарна математична освіта, проте середній рівень викладання цього предмета низький.
"Якщо порівняти всі предмети ЗНО, то найбільшу кількість 200-балльників маємо з математики, і найбільшу кількість учнів з найгіршими результатами теж з математики", - пояснила Гриневич.
Нагадаємо, що в 2018 році зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) з української мови та літератури не склали 14% абітурієнтів.
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