ЗСУ заявили про готовність припинити вогонь на Донбасі

Водночас у разі загрози цивільному населенню, особовому складу підрозділів ЗС і в разі обстрілів з боку бойовиків українські військові обіцяють реагувати у відповідь

Збройні Сили України готові до встановлення та дотримання режиму припинення вогню з 00:00 годин 5 березня 2018 року.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Підрозділи ЗС України у районі проведення АТО на території Донецької та Луганської областей, готові до забезпечення виконання усіх заходів щодо запровадження та підтримання режиму припинення вогню по всій лінії розмежування сторін на сході України", – заявили у штабі.

Водночас у штабі зазначили, що "виключно у разі загрози життю та здоров’ю цивільного населення, особового складу підрозділів ЗС України, здійснення інших провокаційних дій бойовиками окупаційної адміністрації Російської Федерації, Збройні Сили України готові негайно адекватно реагувати у відповідь".

Нагадаємо, тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі заявила про необхідність перемир'я з 5 березня через збільшення кількості порушень режиму припинення вогню в лютому.

За темної пори доби 3 березня російсько-окупаційні війська відновили обстріли укріплень Збройних Сил України на Донбасі.