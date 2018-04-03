Сепаратисти вісім разів обстріляли позиції ЗСУ

За темної пори доби російсько-окупаційні війська відновили обстріли укріплень Збройних Сил України на Донбасі.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї довкола Кримського. З гранатометів різних типів загарбники обстрілювали захисників ЗСУ біля Луганського, Новгородського, Станиці Луганської і Щастя, а зі стрілецької зброї окупанти порушували перемир’я на підступах до Малинового, інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети поблизу Водяного на Приазов’ї, а 82-мм міномети – неподалік Пісків.

Загалом, минулої доби, агресор провів 8 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.