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Сепаратисти вісім разів обстріляли позиції ЗСУ

Ніхто із українських воїнів не постраждав
За темної пори доби російсько-окупаційні війська відновили обстріли укріплень Збройних Сил України на Донбасі.
Сепаратисти вісім разів обстріляли позиції ЗСУ Фото: EPA/UPG

На Луганському напрямку ворог вів вогонь із 82-мм мінометів, гранатометів і стрілецької зброї довкола Кримського. З гранатометів різних типів загарбники обстрілювали захисників ЗСУ біля Луганського, Новгородського, Станиці Луганської і Щастя, а зі стрілецької зброї окупанти порушували перемир’я на підступах до Малинового, інформує прес-центр штабу АТО.

На Донецькому напрямку противник застосував 120-мм міномети поблизу Водяного на Приазов’ї, а 82-мм міномети – неподалік Пісків.

Загалом, минулої доби, агресор провів 8 прицільних обстрілів позицій Збройних Сил України. Унаслідок ворожого вогню ніхто із українських воїнів не постраждав.

Нагадаємо, що в тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі оголосили про повне і безстрокове перемир’я з 5 березня.

 

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04 03 2018 10:20
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