Зустріч Тіллерсона з Путіним скасовано Заплановану зустріч видалили з офіційного розкладу Тіллерсона

Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час офіційного візиту до Росії не зустрічатиметься з президентом РФ Володимиром Путіним.

Фото: novostienergetiki.ru

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив глава бюро "Голосу Америки" в Білому домі Стів Херман. "Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним видалена з розкладу державного візиту Рекса Тіллерсона", – повідомив Херман. Нагадаємо, що Тіллерсон розкритикував бездіяльність Росії після хімічної атаки, яку здійснили урядові війська Сирії. Держсекретар США відвідає Росію 12 квітня.

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