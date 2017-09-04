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Зустріч Тіллерсона з Путіним скасовано

Заплановану зустріч видалили з офіційного розкладу Тіллерсона
Держсекретар США Рекс Тіллерсон під час офіційного візиту до Росії не зустрічатиметься з президентом РФ Володимиром Путіним.
Зустріч Тіллерсона з Путіним скасовано Фото: novostienergetiki.ru

Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив глава бюро "Голосу Америки" в Білому домі Стів Херман.

"Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним видалена з розкладу державного візиту Рекса Тіллерсона", – повідомив Херман.

Нагадаємо, що Тіллерсон розкритикував бездіяльність Росії після хімічної атаки, яку здійснили урядові війська Сирії.

Держсекретар США відвідає Росію 12 квітня.

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09 04 2017 18:20
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