ПОЛІТИКА НОВИНИДержсекретар США Рекс Тіллерсон під час офіційного візиту до Росії не зустрічатиметься з президентом РФ Володимиром Путіним.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Зустріч Тіллерсона з Путіним скасовано
Заплановану зустріч видалили з офіційного розкладу Тіллерсона
Фото: novostienergetiki.ru
Про це на своїй сторінці в Twitter повідомив глава бюро "Голосу Америки" в Білому домі Стів Херман.
"Зустріч з президентом Росії Володимиром Путіним видалена з розкладу державного візиту Рекса Тіллерсона", – повідомив Херман.
Нагадаємо, що Тіллерсон розкритикував бездіяльність Росії після хімічної атаки, яку здійснили урядові війська Сирії.
Держсекретар США відвідає Росію 12 квітня.
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09 04 2017 18:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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