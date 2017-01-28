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28 01 2017 23:21

Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото

Цього року міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців з обмеженими можливостями "Invictus Games" пройдуть у вересні в Торонто
Відбір учасників на міжнародні змагання для військовослужбовців, поранених під час бойових дій, "Ігри нескорених" (Invictus games) в Києві розпочався в суботу, 28 січня.
Відбір на "Ігри нескорених" стартував у Києві, – Фото Фото: ukrinform.ua

За словами координатора проекту в Україні Оксани Горбач, охочих узяти участь виявилось більше, ніж очікувалось, повідомляє Укрінформ.

"Планувалося, що в Києві будуть проходити відбір лише 77 учасників, але через велику кількість бажаючих ми продовжили набір. Наразі з усієї України ми маємо 175 заявок, але поїде лише 15", – сказала Горбач. 

Фото: Данііл Шамкін

Фото: Данііл Шамкін

За її словами, спортивний результат не є ключовим чинником, додатковими критеріями є мотивованість і потреба.

Фото: Данііл Шамкін

Спортсмени будуть змагатися в 6 категоріях: плавання, пауерліфтинг, стрільба з лука, легка атлетика, веслування та велосипед.

Фото: Данііл Шамкін

Присутня на заході віце-прем'єр-міністр з питань євроінтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зауважила, що Україна вперше буде представлена на таких змаганнях. 

Фото: Данііл Шамкін

"Ми зараз реалізовуватимемо те, що ще рік тому здавалося неймовірним. Для всіх нас це новий досвід і виклик. Але це все заради того, щоб бачити натхненні обличчя наших захисників та їхніх родин. Щоб це стало традицією і українська команда завжди брала участь в цих іграх. Нам є що показати і що про себе розказати", – сказала вона. 

Фото: Данііл Шамкін

А міністр у справах молоді та спорту Ігор Жданов запевнив, що відбір відбувається абсолютно прозоро і справедливо. 

Перший тур відбору на "Ігри нескорених" відбувся 21 січня у Львові.

Invictus Games – це міжнародні спортивні змагання для військовослужбовців та ветеранів із обмеженими фізичними можливостями, набутими під час виконання службових обов'язків. Участь у змаганнях беруть країни-члени НАТО, а також стратегічні партнери Альянсу. Уперше Invictus Games відбулися 2014 року у Лондоні (Велика Британія). Патроном Ігор є Принц Гаррі Вельський.

Цього року Ігри проходитимуть у канадському Торонто у вересні.

Нагадаємо, в 2016 році українські паралімпійські спортсмени вписали свої прізвища в історію, завоювавши аж 117 нагород різного ґатунку: подібного результату в історії України ще не було.

 

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