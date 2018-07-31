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У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО

Молоді люди в масках примусово зупинили поїзд і розмалювали вагони
У понеділок ввечері в Києві декілька молодих людей примусово зупинили міську електричку та розмалювали її фарбою.
У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО Фото: скріншот

Відзначають, що дії зловмисників кваліфіковані як хуліганство, повідомляють на сайті поліції, інформує "Левый берег".

"Працівники поліції, які прибули на виклик, з'ясували, що молоді люди з закритими обличчями зупинили поїзд між станцією "Сирець" і "Вишгородська". Потім вони розмалювали вагони, а коли вийшов машиніст - почали кидати каміння. У результаті інциденту постраждав 21-річний пасажир, якого з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Правоохоронці вивчають відео в інтернеті та з камер спостереження, спілкуються зі свідками події.

За вчинення такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі. Під час слідства також буде встановлено суму завданих збитків.

Нагадаємо, численна група молодиків у балаклавах зупинила першого квітня приміський електропотяг сполученням Дніпро – Балівка, відкривши кінцевий кран гальмівної магістралі на хвостовому вагоні, та розмалювала вагони графіті.

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31 07 2018 13:09
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