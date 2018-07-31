У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО
Відзначають, що дії зловмисників кваліфіковані як хуліганство, повідомляють на сайті поліції, інформує "Левый берег".
"Працівники поліції, які прибули на виклик, з'ясували, що молоді люди з закритими обличчями зупинили поїзд між станцією "Сирець" і "Вишгородська". Потім вони розмалювали вагони, а коли вийшов машиніст - почали кидати каміння. У результаті інциденту постраждав 21-річний пасажир, якого з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Правоохоронці вивчають відео в інтернеті та з камер спостереження, спілкуються зі свідками події.
За вчинення такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі. Під час слідства також буде встановлено суму завданих збитків.
Нагадаємо, численна група молодиків у балаклавах зупинила першого квітня приміський електропотяг сполученням Дніпро – Балівка, відкривши кінцевий кран гальмівної магістралі на хвостовому вагоні, та розмалювала вагони графіті.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Сотні мігрантів штурмували кордон в іспанській Сеуті: 150 постраждалих, - ФОТО
- ФОТО Потужні зливи у Японії забрали життя більш ніж 20 людей, - ФОТО
- ФОТО Бенксі розмалював Париж новими графіті про мігрантів та расизм
- Бюджетні Балкани: чому варто їхати у Хорватію та СловеніюЗа один тиждень нам вдалося відвідати чотири європейські країни, при цьому, витративши мінімальну кількість грошей
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі