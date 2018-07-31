У Києві невідомі в балаклавах поранили каменем пасажира міської електрички, - ВІДЕО

Молоді люди в масках примусово зупинили поїзд і розмалювали вагони

У понеділок ввечері в Києві декілька молодих людей примусово зупинили міську електричку та розмалювали її фарбою.

Відзначають, що дії зловмисників кваліфіковані як хуліганство, повідомляють на сайті поліції, інформує "Левый берег".

"Працівники поліції, які прибули на виклик, з'ясували, що молоді люди з закритими обличчями зупинили поїзд між станцією "Сирець" і "Вишгородська". Потім вони розмалювали вагони, а коли вийшов машиніст - почали кидати каміння. У результаті інциденту постраждав 21-річний пасажир, якого з тілесними ушкодженнями доставили в лікарню", - йдеться в повідомленні.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство). Правоохоронці вивчають відео в інтернеті та з камер спостереження, спілкуються зі свідками події.

За вчинення такого правопорушення передбачено до семи років позбавлення волі. Під час слідства також буде встановлено суму завданих збитків.

Нагадаємо, численна група молодиків у балаклавах зупинила першого квітня приміський електропотяг сполученням Дніпро – Балівка, відкривши кінцевий кран гальмівної магістралі на хвостовому вагоні, та розмалювала вагони графіті.