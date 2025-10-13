Афганістан-Пакистан. "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди" – Том Купер

Том Купер розплутує складний клубок взаємовідносин Пакистану, Аль-Каїди, талібів (створених свого часу Пакистаном) і пояснює нинішню війну Афганістану з Пакистаном. Останній наразі завдає авіаударів по західних регіонах і вглиб Афганістану, заявляючи про ліквідацію лідера пакистанського "Талібану" Нур Валі Мехсуда, сам він це спростовує.

Іноді трапляються історії, які настільки надихають, що я просто не можу не почати писати.

Це одна з таких історій.

Три літаки JF-17 ВПС Пакистану. Більшість авіаударів в Афганістані завдають JF-17 зі складу 28-ї ескадрильї ВПС у Кветті.

Останніми днями Військово-повітряні сили Пакистану (ВПС) бомблять захід своєї ж країни й глибоко територію Афганістану. Повідомляється, що було уражено до 30 різних "цілей" переважно китайськими керованими бомбами LS-6 із супутниковим наведенням і щонайменше 46 людей загинули: 30 – коли ВПС ударили по селу в Хайбер-Пахтунхві.

А потім ВПС завдали авіаудару по Кабулу (для тих, хто забув: це столиця Афганістану, яким із 2021 року правлять створені Пакистаном таліби), а офіційний Ісламабад заявив, що було вбито Муфті Нур Валí Мехсуда, "чарівного" ватажка "Техрік-е-Талібан Пакистан" (TTП; пакистанські таліби).

Якщо я не помиляюся, це фото Муфті Нур Валí Мехсуда після здобуття почесної відзнаки "Улюблений сусід року" у Фьокламаркті, що у Верхній Австрії, торік...

Муфті потім заявив, що живий-здоровий... а тим часом, гадаю, фельдмаршал Мунір зараз на телефоні з Дампфом, пояснюючи, що це підтверджує потребу його країни в ракетах "повітря-повітря" AIM-120D-3 з активною радіолокаційною ГСН...

Але зачекайте..., щоб зробити все зовсім химерним, такий зануда, як я, не може не дійти висновку, що майже неможливо сказати, хто має тісніші зв'язки з "Аль-Каїдою":

військовий режим Пакистану на чолі з фельдмаршалом Муніром і генерал-лейтенантом Чаудрі, чиї батьки були друзями Усами бен Ладена і постачали йому (та "Аль-Каїді") знання й матеріали для виготовлення "брудної бомби", і

від імені якого "Аль-Каїда на Індійському субконтиненті" (AQIS) нещодавно (у травні цього року) оголосила війну Індії; чи

TTП, що ще приблизно 2015-го оголосила війну "істеблішменту" (військово-центричному конгломерату, який нині контролює Мунір, фактично керує Пакистаном і контролює його економіку).

Офіційна заява AQIS про війну Індії, оприлюднена медіакрилом "ас-Сахаб", від 7 травня цього року.

Інакше кажучи: це щось на кшталт війни "Аль-Каїда" проти "Аль-Каїди", спричиненої тим, що Естеблішмент у Пакистані з радістю підпалив собі волосся... що... ну, я ж попереджав, що можу стати злорадним... змушує маленьку частину мене співчувати операторам ЦРУ в країні: на чий бік їм тепер стати...?

А тепер цілком серйозно...

Корінні причини цієї війни є багатогранними. З одного боку, істеблішмент Пакистану переконаний, що йому потрібна "стратегічна глибина" в його безкінечній війні з Індією (що для таких, як Мунір, нині важливіше за добробут Пакистану). Тому вже десятиліттями Пакистан прагне підпорядкувати собі Афганістан. Саме для цього Міжвідомча розвідка (ISI; головна спецслужба Пакистану) ще 1971 року створила Афганське бюро. Саме тому ISI підтримувала сім місцевих ісламістських партій (тобто "моджахедів") у боротьбі проти радянської інтервенції, а коли ті виграли війну та повалили комуністичний режим у 1992-му, але взялися воювати між собою, Пакистан, тобто ISI, створив "Талібан".

Саме тому в 1990-х роках ISI уклала союз із "Аль-Каїдою": вона співпрацювала з талібами, які перебували під командуванням і постачанням ISI, та прагнула взяти під свій контроль весь Афганістан.

...принаймні до 11 вересня, а потім до військового втручання США/НАТО наприкінці 2001 року: дійсно, після 11 вересня президент США Джордж Буш-молодший, по суті, запропонував тогочасному військовому диктатору Пакистану, генералу Мушаррафу, два варіанти: або він відкликає підтримку талібам, або США бомбитимуть Пакистан (на додаток до бомбардування талібів в Афганістані).

Втім, якщо ви думаєте, що все це почалося лише в 1980-х роках... або в 1971 році... о-хо-хо-хо. Це мило, але неправда. Зверніть увагу, що ще 1947 року афганський уряд люто виступав проти прийняття Пакистану до ООН. Або що вже в 1970-х роках пакистанський військовий диктатор Зія-уль-Хак наказав ISI почати вербувати "дружніх" афганців, організовувати, тренувати та озброювати їх, а потім відправляти до країни, щоб дестабілізувати уряд президента Давуда Хана: США втрутилися, і "війна в Афганістані почалася "лише" в 1979 році", тільки через радянську інтервенцію.

Річ у тім, що, незважаючи на те, що таліби були створені ISI, вони, незалежно від того, чи це таліби, що з'явилися з афганських таборів біженців у Пакистані в 1990-х роках, чи це сучасні пакистанські таліби з ТТП – це переважно пуштуни, а пуштуни здебільшлго є затятими противниками Пакистану (який, до речі, контролюється пенджабською елітою).

Знайдіть когось із них і поспілкуйтеся: байдуже, ісламісти вони, джихадисти, комуністи, секуляристи, республіканці чи монархісти: всі пуштуни ненавидять Пакистан. Настільки, що їхня ворожість до Пакистану більша, ніж у всіх 1,5 мільярда індійців разом. Для них міжнародний "кордон" між Афганістаном і Пакистаном – це насмішка, і тому істеблішмент в Ісламабаді та його спроби взяти Афганістан під свій контроль роблять його їхнім найгіршим ворогом за всю історію. ...навіть якщо в серпні 2021 року, коли США/НАТО виводили свої війська з Афганістану, залишаючи його на милість талібів, "пів Пакистану" святкувало разом із талібами...

...можливо, "іронічно": ті самі пакистанці сьогодні від щирого серця ненавидять талібів і не можуть припинити скаржитися, що ТТП є терористичною організацією, пов'язаною з "Аль-Каїдою".

