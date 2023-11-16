Байдена не переоберуть, якщо Україна не виграє війну проти росії. Джейк Салліван свідчить, що США не готові сприяти перемозі – Андерс Аслунд

Старший науковий співробітник Центру Євразії Атлантичної Ради та Інституту Петерсона Андерс Аслунд в колонці для американського видання The Hill розкритикував статтю Джейка Саллівана у Foreign Affairs про основні принципи зовнішньої політики США. На думку Аслунда, позиція Саллівана щодо України не витримує жодної критики, оскільки не має ніякої чіткої мети. Такий підхід адміністрації Байдена гарантовано забезпечить йому поразку на наступних виборах. Байден зможе перемогти на виборах лише якщо Україна переможе росію, але Джейк Салліван чомусь про це навіть не думає.

У поточному номері журналу Foreign Affairs опублікована стаття радника президента Байдена з питань національної безпеки Джейка Саллівана "Джерела американської могутності: зовнішня політика для світу, що змінився".

Це змістовна і стратегічна стаття. Похвально, що радник з національної безпеки знайшов час, щоб написати таку статтю, яка розповідає нам про те, що є правильним і неправильним у нинішній політиці Байдена.

За великим рахунком, я поділяю погляди Саллівана, які можна охарактеризувати як традиційний ліберальний інтернаціоналізм, що закликає розвивати добрі відносини з союзниками і відстоювати їхні інтереси.

Салліван також, як і його бос, підкреслює важливість демократії у зовнішній політиці. Його фундаментальна думка полягає в тому, що "якщо Сполучені Штати не захочуть очолювати зусилля з розв'язання глобальних проблем, то ніхто інший не зробить цього". Конкретно це означає, що світ потребує американських сил для підтримання порядку, і в цьому полягає велика зовнішньополітична дилема США.

Частина статті Саллівана, яка привернула найбільшу увагу – це найбільш незручний абзац про Газу: "Ізраїльсько-палестинська ситуація є напруженою, особливо на Західному березі річки Йордан, але, незважаючи на серйозні тертя, ми домоглися деескалації кризи в Газі і відновили пряму дипломатію між сторонами після багатьох років її відсутності".

Вибачте, але це зовсім не так.

В цій статті Салліван був вимушений висловити те, що він думає про Україну. Заключна заява Саллівана є чудовою: "Ми повинні забезпечити суверенну, демократичну і вільну Україну".

Це чудово, але яким чином? Відповідь Саллівана не додає оптимізму: "Коли путін вторгся [в Україну в лютому 2022 року], ми запровадили політику, щоб допомогти Україні захистити себе, не відправивши американські війська на війну. Сполучені Штати відправили українцям величезну кількість оборонного озброєння і згуртували союзників і партнерів зробити те ж саме". Це правда і дуже похвально, і це різко контрастує з поразницькою політикою президента Обами в 2014 році, проти якої виступав тодішній віце-президент Байден.

Але треба визнати – це не стратегія. Яка мета політики США в Україні? Салліван налаштований позитивно, але розмито: "Наш підхід до України є сталим" (Чи є щось, що в наші дні, що не називається "сталим"?) Він продовжує: "Американська підтримка України є широкою і глибокою, і вона триватиме". Це похвально, але занадто розпливчасто. Салліван уникає невдалої фрази адміністрації про те, що США "підтримуватимуть Україну стільки, скільки буде потрібно", але й не вказує на мету цих зусиль.

На противагу цьому, український уряд дуже чітко сформулював свої цілі. Перш за все, він хоче перемогти росію і відновити територіальну цілісність та суверенітет України в межах кордонів 1991 року, які визнані всіма, в тому числі і росією, причому неодноразово. Це означає, що Крим має бути повернутий Україні. Інакше життєво важливе для України судноплавство Чорним морем не може бути безпечним. США повинні нарешті заявити, що вони хочуть, щоб Україна перемогла росію. Декілька інших країн НАТО вже зробили це.

По-друге, росія має сплатити військові репарації за всі збитки, які вона завдала Україні. У березні минулого року Світовий банк оцінив збитки у 411 мільярдів доларів. США та інші західні країни повинні конфіскувати всі російські суверенні активи на Заході і передати їх Україні. Наразі Конгрес розглядає такий закон – REPO.

По-третє, Україна вимагає безпеки, що може означати лише членство в НАТО. Салліван не згадує про це, але він виступав проти членства на невдалому саміті НАТО у Вільнюсі в червні минулого року.

По-четверте, Україна хоче, щоб усі її громадяни, які були депортовані до росії, були репатрійовані. Нарешті, президент росії володимир путін був звинувачений Міжнародним кримінальним судом у викраденні дітей. Він і всі інші росіяни, підозрювані у військових злочинах, повинні бути притягнуті до відповідальності.

Найбільш незрозумілим твердженням у статті Саллівана є таке: "У наступному десятилітті американські чиновники витрачатимуть більше часу, ніж за останні 30 років, на переговори з країнами, з якими вони не згодні, часто з фундаментальних питань".

Справді? Салліван хоче говорити з персонажами, що потрапили під санкції, такими як путін, Кім Чен Ин та іранські аятоли, а не із західними союзниками? Сподіваюся, це просто невдала фраза. Як і за часів президента Трумена, що стримування є кращою політикою.

Політичний підсумок полягає в тому, що Байден навряд чи виграє повторні вибори, якщо Україна не виграє війну проти росії. Йому потрібно надати всю необхідну зброю, яку він може. Наразі Салліван завжди і всюди виправдовується, чому відповідне озброєння не може бути поставлене. Такі аргументи нікого не вражають.

Натомість Салліван мав би сказати нам, що США нададуть достатню кількість зброї, щоб українські хоробрі солдати змогли перемогти росію. За нинішнього балансу сил у війні в Україні США можуть вирішити, чи переможе Україна росію, чи війна зайде в глухий кут.

Це має бути вирішальний і простий вибір для всіх, хто хоче, щоб Байден переобрався на другий термін, але Салліван уникає цього питання.

Джерело: The Hill