Без стримувань і противаг. Як Трамп підміняє систему собою – Френк Бруні

Френк Бруні, який понад 25 років працював в New York Times, пропонує свій аналіз узурпації влади Дональдом Трампом в США. На його думку, процес тільки почався, тож обов’язок кожного американця не сподіватися на систему стримування та противаг, закладену в Конституцію. Автор вважає, що Трамп є втіленням найгіршого деспота чи монстра, якого уявляли батьки-засновники США, і якого намагалися не допустити до влади відповідними нормами в законодавстві.

Система стримувань і противаг.

Я не можу порахувати, скільки разів я чув ці слова на уроках історії та суспільствознавства в юності. Це було радше не словосполучення, а мантра, яку безперервно повторювали вчителі, переконуючи у геніальності нашої Конституції. Щоб протистояти монархії та стримати деспотів, засновники нашої країни створили цю витончену систему поділу влади та геніальну систему стримувань і противаг, яка, як вважалося, мала ще й додаткову перевагу – захищала нас від екстремізму. Стримування і противаги були нашою вакциною від тиранії.

Ефективність цієї системи швидко згасає. Від моменту інавгурації в січні президент Трамп отримав необмежену владу майже над усім, що тішить його примху, пестить його его або роздуває його статки. І він практично не контролюється Конгресом, республіканська більшість якого перетворилася на його жалюгідну групу підтримки. Судова влада врівноважує його недостатньо, адже його адміністрація вигадує способи затримувати, оскаржувати або інакше обходити судові рішення, а иакож спирається на десятиліття ретельного просування республіканцями суддів, прихильних до партії.

Він – той монстр, якого боялися засновники, переселений з їхніх жахіть за Стіл Рішень у Білому домі, де він дає нам урок, якого я не отримав у школі: деякі з найважливіших механізмів стримувань і противаг знаходяться не в архітектурі нашого уряду, а у порухах нашої совісті, шепотінні наших душ.

Чому Трамп намагається здійснювати захоплення влади і йому з рук сходить те, на що зважувалися одиниці його попередників, і, безумовно, ніхто за останні півстоліття. Бо він безпринципний і безсоромний. Бо його не хвилюють прецеденти, пристойність, порядність. Бо він зажерливий і не має жодного інтересу до самоконтролю

Президенти, як правило, смакують владу, і вірять, що особливо придатні для правління. Саме поєднання амбіцій та зарозумілості і спонукало їх прагнути президентства. Але більшість американських президентів до Трампа, здається, бодай трохи переймалися надмірним розширенням повноважень – диктаторськими діями, які відштовхнули б союзників, образили виборців і принесли б їм осуд істориків. Вони відчували уколі честі. Ледь вловимі подихи смиренності.

Трамп безтурботний. "Я маю право робити все, що захочу – я президент Сполучених Штатів", – сказав він у вівторок, коли протягом трьох жахливих годин члени його кабінету змагалися, хто добере піднесеніші суперлативи, найрожевіші епітети для змалювання його величності. Якби хтось із його недавніх попередників вимовив цю фразу, це стало б новиною тижня, місяця, року.

Але для Трампа це буденність. Це також нетипово правдива рецензія на останні сім із половиною місяців, упродовж яких він і його помічники безперешкодно розмахували такими інструментами, як виконавчі накази, оголошення надзвичайного стану, судові позови та розслідування, щоб тиснути на юридичні фірми та університети, згортати програми, уже профінансовані Конгресом, привласнювати собі сю торговельну політику та тарифні ставки, звільняти федеральних службовців, які могли б чинити опір його розкладанню Міністерства юстиції або підривати його заяви про беззаперечні успіхи, переслідувати людей, яких він вважає політичними ворогами, залякувати та маргіналізувати ЗМІ, які його не підтримують, і перебирати на себе функції поліцейського контролю в столиці країни. Це лише частина списку. Ймовірно, Трамп лише починає.

Ми бачили чимало тріщин у нашій славнозвісній системі стримувань і противаг і до цього проклятого року; були й інші президенти, які ставилися до них як до прикрих перешкод або тягарів, яких слід позбутися. А історія зберігає як ганебні, так і шляхетні приклади такої сваволі. Якщо зухвале ігнорування Ендрю Джексоном рішення Верховного суду на користь суверенітету черокі та використання Франкліном Рузвельтом виконавчого наказу для примусового виселення й ув'язнення людей японського походження відображають наші найтемніші імпульси, то "Прокламація про звільнення Авраама Лінкольна" ­– також президентський указ – відображає наші найсвітліші.

Проте Трамп не діє в умовах війни, хоч як би він не обурювався з приводу навали мігрантів і міст під облогою злочинності. Ним не рухає, як Лінкольном, жодна висока моральна візія. І він не просуває і не нав'язує жодної цілісної ідеології, що нещодавно стало очевидним у його правих соціалістичних поглядах, коли він наполягав на 10-відсотковій державній частці в Intel, а також у його спробах встановити загальнонаціональні єдині правила голосування, видряпати нові округи з республіканських штатів і відсунути на узбіччя місцевих правоохоронців. Ось вам і вільний ринок та малий уряд, які колись так вихваляли республіканці. Трамп звеличує Трампа, і його єдиною рушійною силою є домінування: над Центром Кеннеді, над Смітсонівським інститутом, над кожним куточком уряду, кожною шпариною культури.

І про законодавців, які могли б спробувати стати йому на заваді. Щоб Конгрес міг стримувати і врівноважувати Трампа, його члени спершу мають хотіти цього. Він є окремою гілкою влади лише тоді, коли його члени тримаються окремо. Але республіканці, які контролюють Палату представників і Сенат, натомість здали весь контроль Трампу, чия перемога над демократами і потенційний гнів важать для них більше, ніж етика – слово, яке навіть ніяково писати. Вони покірні слуги і захоплені чірлідери, які віддали йому все, чого він хотів, включно зі списком високопосадовців адміністрації, які, що неймовірно, ще покірніші та захопленіші. Коли двоє або троє збираються ім'ям Трампа, він там і є, щоб насолоджуватися їхньою улесливістю, наче простягаючи ноги на педикюр, а вони наперебій бронюють собі різні пальці. Жодних стримувань і жодних противаг.

Щоб вільна преса, гарантована Першою поправкою, могла стримувати і врівноважувати Трампа як, зрештою, і будь-якого іншого президента – найкращу інформацію слід відрізняти від найгіршої, і вона має знаходити аудиторію з відкритим мисленням. Але цифрова революція породила хаос з бутікових одержимостей, злобливих дописів у соцмережах, діпфейків та інформаційного сміття. Реальність – це те, що ми вирішили придбати на базарі "обери-свою-правду". Ми не притягаємо політиків до відповідальності; ми вмикаємо потрібний кабельний канал або клікаємо на посилання, яке каже нам те, у що ми воліємо вірити, і підкріплює зручну чорно-білу картину світу та лояльність до нашого "племені".

Ми, народ, завжди були справжнім стримуванням, найважливішою противагою – маючи право, завдяки нашим голосам, відкидати й усувати будь-якого самопроголошеного короля з незворушною совістю і сплячою душею. Але ми мусимо побачити, що відбувається, не відганяти тривогу й підвестися, щоб дати відсіч.

Я згадав Рузвельта і його інтернування десятків тисяч американців японського походження під час Другої світової війни. Це сталося не лише тому, що Верховний суд, набитий його призначенцями, не став цьому на заваді. І не лише тому, що Конгрес шикувався в шеренгу. Це сталося також тому, що він заглушив будь-які свої сумніви, а його випадкове використання терміна "концентраційні табори", можливо, свідчить, що вони були, і тому, що американська громадськість це підтримала. Закон, на який спирався Рузвельт, був тим самим, на який посилається Трамп, щоб виправдати свої масові депортації, які поховали належну правову процедуру й пришвидшуються завдяки потроєнню бюджету Служби імміграції та митного контролю США (ICE) і перетворенню співробітників ICE на його власну парамілітарну силу. Його дії цілком позбавлені противаг. Чи залишаться вони без контролю?

Джерело: New York Times