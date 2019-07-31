Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО СТАТТІ

#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського

"Саме з бажання все і починається. Досвід приходить з часом. Але якщо ти наполегливий і бажаєш чимось займатися — не зупиняйся, рухайся, щось роби. Якщо ти борсаєшся в молоці, неодмінно зіб'єш вершки"
Дар'я
Бура
Простий рецепт успіху від Дмитра Пеньковського, який повернувшись з війни, кардинально змінив не лише свою спеціальність, а й загалом власне життя. До того як Дмитро потрапив в артилерійський підрозділ на Донбас, він працював на криворізьких заводах. Але бажання розвиватися і зробити життя цікавішим, спонукали хлопця переїхати до Києва та стати барменом в одному з популярних ветеранських закладів Pizza Veterano.
#бізнес_ветеранів: Історія Дмитра Пеньковського Фото: з особистого архіву Дмитра Пеньковського

Час на війні став для мене періодом зростання як особистості

Я закінчив технікум у Кривому Розі  і отримав залізничну освіту. Та за професією не працював жодного дня. Одразу влаштувався на роботу на одне з підприємств - Північно-гірничо-збагачувальний комбінат. Там працював на залізниці монтером колій. Потім оглядачем-ремонтником вагонів. Згодом перейшов на роботу на Криворізький електрозавод. Був слюсарем механоскладальних робіт. Ще тоді відчув наслідки російсько-української торгової війни, оскільки у 2013 році ми почали дуже нарощувати об’єми виробництва, наша продукція йшла в Росію, Казахстан.  Але у вересні 2013 року РФ повністю відмовилася від продукції електрозаводу і для нас настали дуже скрутні часи. Частину персоналу керівництво вимушене було звільнити, а ті, хто лишився, перебивалися на мінімальній зарплаті й випадкових замовленнях. Згодом звідти звільнився і я. Деякий час перебував на біржі. 

Коли почалася війна, я не був добровольцем. Коли був у військкоматі, мені вручили повістку, але сказали, щоб на роботі її не показував, мовляв, потім в мене не буде середнього заробітку і можуть просто не прийняти на роботу. Ще кілька місяців я пропрацював і по повістці пішов до військкомату. Потрапив у 6 хвилю. Все, як у всіх — 45 днів "учєбки" в Старичах і потім по розподілу потрапив в 53-тю бригаду на посаду механік-водій самохідної артилерійської установки 2С1. 

Коли повертаєшся з війни, пам’ятаєш те, що бачив, усвідомлюючи це, розумієш, що тут вже боятися нічого. Слава Богу, я перебував в артилерії. Ми не були на передовій, не бачили того, що бачать хлопці з окопів... Але є внутрішнє відчуття — ти перебуваєш на війні. 


Фото: з особистого архіву Дмитра Пеньковського

Повернувшись з війни, повернувся до професії оглядач-ремонтник вагонів на старе місце роботи. Але через певний час зрозумів, що ходити навкруги вагонів — це не те, чим я хочу займатися у житті. Мені хотілося зростати й духовно, й професійно. Сам період війни для мене став періодом зростання як особистості. Саме там я став на ці рейки, коли почав цікавитися українською літературою, українською музикою, українськими фільмами. В перервах між виконанням бойових завдань я дивився фільмів, читав, слухав. Це дуже мене спонукало, щоб і надалі не спинятися. 

Кілька тижнів я стажувався у Києві
і водночас працював у Кривому Розі

Коли повернувся додому, зрозумів, що треба щось в житті змінювати. Через півроку на старій роботі, я морально вже був готовий до цих змін. Якраз в цей час мені трапився пост Леоніда Остальцева (засновник і власник Pizza Veterano) про те, що вони шукають бармена. Я подумав — чому ні? Це професія на роки. Попри зміни у країні чи коливання у суспільстві, вона буде актуальною, тому, що люди все одно ходитимуть до закладів. Хотів освоювати щось таке, що мене годуватиме і спонукатиме зростати та розвиватися. У професії бармена розвиток просто безкінечний. Тоді для мене це був виклик. В мене дуже тремтіли коліна, коли я телефонував Богдану Чабану (відповідальний за бар у закладі Pizza Veterano). Ми з ним поспілкувалися і він сказав: "Добре, приїжджай". 


Фото: з особистого архіву Дмитра Пеньковського

За тиждень я приїхав, ми поспілкувалися. Я йому пояснив, що сам з Кривого Рогу і в Києві мені нема де жити. Запропонував стажуватися по два дні, наступні два дні я мав бути вдома і працювати на своїй роботі. За цей час я мав зрозуміти, чи це моє. А потім ми мали визначитися, чи залишаюся тут, чи їду шукати чогось іншого. Це було дуже важко. Я повні дві зміни стажувався на барі, між цими змінами ночував на волонтерському пункті на залізничному вокзалі. Потім їхав додому, працював повні дві зміни там і так два-три тижні. Після чого успішно склав іспит і залишився на барі.


Фото: з особистого архіву Дмитра Пеньковського

Щоб так кардинально все змінити в житті, справді повинен бути дуже сильний внутрішній рушій, щоб не зупинитися на півдорозі. Коли я став старшим барменом і треба було набирати людей, то коли чув історії про "мені важко, далеко їхати" кажу: "Послухай мою історію". На той момент мотивація в мене була дуже велика і вона нікуди не зникла. Саме з бажання все і починається. Бо досвід, як і статева неповноцінність, приходить з часом. Але якщо ти наполегливий і бажаєш чимось займатися — не зупиняйся, рухайся, щось роби. Якщо ти борсаєшся в молоці, неодмінно зіб’єш вершки.

Із зони комфорту усім важко виходити, але це питання внутрішнього стержня. Або мають відбутися якісь зовнішні зміни, які просто виштовхують із зони комфорту і ти не можеш інакше. Якщо ти нічого не робиш, то опускаєш гриву і ходиш невдоволеним, але твоє життя від цього не покращується.


Фото: з особистого архіву Дмитра Пеньковського

Окрім творчості робота бармена – це ґрунтовна технічна база

Робота бармена – це перш за все практика. Звичайно, постійно потрібно щось робити, вдосконалюватися, практикувати, читати багато інформації, дивитися відео. Інформацію потрібно отримувати з усіх можливих джерел. Є розповсюджена думка, що бар і барменська справа — це творчість. Так і є. Але є досить ґрунтовна технічна база щодо різноманітних алкогольних напоїв і потрібно її дотримуватися, щоб отримувати якийсь смачний результат. Це поєднання науки й власного смаку. У нас є калькуляція, але якщо гість бажає, ми можемо щось змінювати в межах допустимих норм.


Фото: Pizza Veterano

Насправді, велика робота бармена залишається за кадром. Це і заготівля, і закупки, і щось нове в меню, і спілкування з постачальниками. Ми у Veterano намагаємося ставитися до всіх наших гостей гарно, щоб їм було комфортно, щоб вони йшли від нас з гарними враженнями й у них було бажання повертатися до нас знову і знову. 

Часом у моїй професії бар-менеджера і досі бувають такі моменти, що хочеться щось змінити, але не до кінця розумію що — чи через брак знань, чи брак часу. Але я рухаюсь. А потім треба інколи говорити собі "стоп" і осмислювати чим ти займаєшся наразі й куди ти прямуєш. І чи займаєшся ти тим, чим хочеш займатися.


Фото: з особистого архіву Дмитра Пеньковського

Окрім барного меню: алкогольних, безалкогольних напоїв, робота бармена, це перш за все спілкування з нашими гостями. Я інтроверт, мені було раніше дуже складно спілкуватися з людьми, знаходити спільні теми. До війни мав таку рису —  російською "малодушие", коли людина чи обставини спричиняли мені дискомфорт, але мені було важко сказати: "Камон, не заважай мені, не роби те, що ти робиш, бо мені некомфортно". Зараз я цієї риси позбувся. Але є зворотний бік — мене часом заносить. Спочатку зроблю, потім подумаю. Робота бармена зобов’язує бути відкритим. Тому, коли до тебе за барну стійку сідають гості, з ними потрібно спілкуватися. Це не обов’язково, але деякі люди приходять саме до тебе, саме поговорити. І ти вже просто з дверей, з порогу, знаєш – хто що питиме. Одразу вмикається радість і доброзичливість. Ще бармен має бути психологом. Це важлива риса. Треба відчувати людину з якою спілкуєшся, відчувати її настрій і відштовхуючись від цього, направляти спілкування.

А всім, хто захотів би змінити своє життя і оволодіти такою цікавою професією, хочу сказати:  Хочеш бути барменом – будь ним!

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

31 07 2019 15:20
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти"Я абсолютно переконаний, що однією із драм останніх десятиліть і драмою наших стосунків з олігархатом є фактична відсутність політичних партій, як незалежних суспільних інституцій, які мають відігравати ключову роль у представницькій демократії"
  • Алекс Лісітса: Похід в політику – це мій внутрішній протестАлекс Лісітса – український громадський діяч, провідний фахівець аграрного та харчового секторів економіки. Деякий час навчався та працював у Німеччині. Повернувшись до України, створив "Український клуб аграрного бізнесу", пізніше – очолив компанію ІМК. Зараз це підприємство котирується на Варшавській фондовій біржі, обробляє 123,9 тис га землі на Полтавщині, Сумщині та Чернігівщині, має елеваторні потужності 550 тисяч тонн
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

Андрій Осадчук: Важливо не просто зайти в парламент, критично важливо з ким туди йти

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.