Бізнеси із "зеленими" серцями: чотири корпорації, рухомі екомісіями

"Ми віримо, що можемо повернути назад глобальне потепління, якщо сфокусуємося на чотирьох ключових фронтах..."

Чому великі бренди вибирають екологічність як шлях до процвітання і які особистості за цим стоять.

Стати захисником природи й отримувати з цього вигоду вдається не лише "зеленим" політикам, а й великим корпораціям із найрізноманітніших індустрій. Покладаючи на себе мегазавдання з порятунку планети, компанії привертають увагу мас-медіа, набувають доброї слави та просувають свої товари, будь то дорогі куртки або креми для обличчя.

Interface: "Місія Зеро"

Рей Андерсон

Фото: https://www.interface.com/

Канадський промисловець Рей Андерсон 1973 року заснував компанію з виробництва килимових покриттів Interface, а в 1994-му вирішив радикально трансформувати свої залежні від викопної сировини виробництва в стійке підприємство, яке не справляє жодного негативного впливу на екологію.

Рей Андерсон любив розповідати, що 1994 року відчув себе "зі списом у серці" після прочитання книги "Екологія торгівлі" Пола Хоукіна. У той момент він вирішив припинити "обкрадати Землю" і стати "радикальним промисловцем" - звести до нуля викиди, що забруднюють землю, воду й повітря на всіх рівнях виробництва килимів. Покладена на Interface "Місія Зеро" вимагала не лише перевести на чисті технології свої потужності, а й домогтися того ж від усіх постачальників сировини.

Сьогодні "Interface" - це $1,3-мільярдна корпорація, що впритул наблизилася до заповітної мети Рея Андерсона. Вона 2019 року завершила "Місію Зеро", домігшись за 25 років скорочення емісії парникових газів на 96%, зменшення кількість відходів на 92% і переведення 99% своїх виробництв в Америці та Європі на поновлювані джерела енергії.

"Interface" стверджує, що вже випускає вуглецево-нейтральні килими, а в подальшому її виробництва ще й покращуватимуть клімат.

"Ми віримо, що можемо повернути назад глобальне потепління, якщо сфокусуємося на чотирьох ключових фронтах:

"Жити на нулі" - вести бізнес так, щоб повертати Землі все, що ми в неї забираємо.

"Любити вуглець" - припинити сприймати СО2 як ворога й почати використовувати його як ресурс.

"Дозволяти природі охолонути" - підтримувати здатність нашої біосфери регулювати клімат.

"Проводити індустріальну ре-революцію" - трансформувати промисловість у двигун кліматичного прогресу", - задекларовано на сайті компанії.

Patagonia: "Бізнес для порятунку планети"

Івон Шуїнар Фото: https://www.pixelandtimber.com/ Приватна компанія Patagonia, яка технічно базується в США, займається виробництвом дорогого високоякісного верхнього одягу й екіпірування для скелелазів, байкерів, лижників, сноубордистів і серфінгістів. Але її керівники протягом п'яти десятиліть активно доводять усьому світу, що основна діяльність полягає в збереженні навколишнього середовища. "Ми ведемо бізнес для порятунку нашої планети" - головний лозунг Patagonia. Цю компанію заснував у Каліфорнії любитель скелелазіння Івон Шуїнар, якого в пресі називають "екосвідомим Стівом Джобсом". У 1960-х роках він винайшов скельні гаки, що не пошкоджують "створену природою" поверхню гір, і почав просувати їх на ринок по $1,5 за штуку, пропагуючи "чистий альпінізм". З цього почалася історія Patagonia - бізнесу з $1-мільярдним річним обсягом продажів, 1% від яких відраховується на пожертвування сотням різноманітних екологічних організацій. Цей добровільний екоподаток Івон Шуїнар розширив у неприбуткову корпорацію, названу "1% для Планети". З 2002 року ця організація, ставлячи за приклад Patagonia, переконала безліч інших бізнесів різних розмірів долучитися до руху із захисту планети та пожертвувати понад $250 млн. За відстоювання інтересів навколишнього середовища Patagonia 2019 року отримала найвищу екологічну нагороду ООН "Чемпіони Землі" в категорії "підприємницьке бачення". В ООН зазначили, що Patagonia зуміла якісно реалізувати екологічний підхід до бізнесу. І її фінансовий успіх "свідчить про бажання споживачів, щоб компанії відігравали провідну роль у боротьбі зі зміною клімату й деградацією навколишнього середовища". Ørsted: "Заміна чорної енергії на зелену" Хенрік Поулсен Фото: https://www.offshorewind.biz/ У 2012 році DONG (Danish Oil and Natural Gas), найбільша енергетична компанія Данії, стала потопати під борговим тягарем через фінансову кризу й падіння на 90% ціни на видобутий нею в Північному морі природний газ. Для її порятунку був найнятий і призначений її новим очільником ексдиректор LEGO Хенрік Поулсен. У ситуації, коли звичайні керівники входять у режим кризис-менеджменту, затягують паски і звільняють робітників до кращих часів, Поулсен придумав нову високу місію, яка вдихнула сили в гігантську організацію. "Ми побачили, що боротьба з кліматичними змінами стала трендом, і всім серцем намірилися зробити один із перших переходів від чорної енергії до зеленої", - розповідає Хенрік Поулсен. - Ми перейменували компанію в Ørsted на честь легендарного датського фізика Ганса Крістіана Ерстеда, який відкрив принципи електромагнетизму, і взялися до радикальних перетворень". Перекладати на "зелені" рейки величезні виробництва, які генерують понад $10 млрд виручки на рік, виявилося нелегко. За словами Хенріка Поулсена, багато співробітників Ørsted звільнилися через те, що їм було психологічно важко руйнувати ядро ​​своєї компанії - вугільні електростанції. Але гроші, отримані від їхнього демонтажу, допомагали зміцнювати лідерство Ørsted у прибережній вітряній енергетиці, і в компанії зростала впевненість у тому, що вона рухається в правильному напрямку. Наочним підтвердженням успіху Ørsted стало чотириразове подорожчання її акцій з 250 крон за штуку після її виходу на біржу 2016 року до понад 1000 крон у жовтні 2020 року. У результаті Ørsted, яка 2009 року генерувала 85% енергії з викопного палива і 15% - з поновлюваних джерел, здійснила феноменальний реверс цих пропорцій. У 2020 році частка відновлюваної енергії в її виробництві сягала 88%, і компанія свідомо рухається до того, щоби до 2025 року стати вуглецево-нейтральною, а до 2040-го усунути всі забруднення, пов'язані з її бізнесом. Natura: "Захист лісів Амазонії" Антоніо Луїс Сеабра Фото: https://www.reutersevents.com/ Відразу після того, як у 1969 році підприємець Антоніо Луїс Сеабра заснував Natura у своєму гаражі в Сан-Паулу, цей косметичний бренд почав заявляти про свої надздібності, обіцяючи "зробити світ кращим місцем для життя" і навіть зупинити війни. "Для Natura сталий розвиток - це друга натура. Компанія дбає про природу у такий же спосіб, як людина дбає про свою шкіру, - цитує Антоніо Луїса Сеабра британський журнал Management Today. - Косметика зближує людей з їхніми власними тілами. І відразу після цього в людей зникає будь-яке бажання воювати. Косметика допомагає нам змиритися з нашими тілами і з часовими змінами, що торкаються нас. Це пом'якшує наші серця й робить нас добрішими". Подібні меседжі англійцям здалися б лепетом божевільного, а українцям, можливо, нагадали б вислови "великого комбінатора" Остапа Бендера. Але в душах бразильців засновнику Natura вдалося зачепити правильні струни, оскільки його косметична компанія почала демонструвати: вона дійсно слідує тим принципам сталого розвитку, про які розповідають її засновник і консультанти, що розносять товари "від дверей до дверей". Natura стверджує, що її бізнес захищає 1,8 млн гектарів лісу, оскільки для виготовлення своєї косметики вона закуповує у безлічі невеликих натуральних господарств в Амазонії насіння мурумуру, андироби, аукуби, бразильські горіхи та інші вирощувані на деревах натуральні компоненти. Завдяки тому, що косметичний бізнес скуповує плоди тропічного лісу, фермерам стає вигідніше дбати про дерева, ніж рубати їх. Компанії вдалося переконати споживачів у тому, що її ділова активність допомагає зупинити зникнення лісів і підвищити економічний добробут не лише акціонерів, а і всього суспільства. У 2019 році Natura збільшила мережу розповсюджувачів своєї продукції до 1,8 млн консультантів, отримала $2,78 млрд доходів від продажів і увійшла в четвірку найбільших косметичних брендів світу.

Джерело: Mind.ua