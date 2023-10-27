Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники

Провідні західні ЗМІ активно обговорюють можливість розширення війни на Близькому Сході та як це вплине на глобальну позицію США. Вони занепокоєні, чи зможе світовий гегемон впоратися з участю та підтримкою двох чи, навіть, трьох фронтів відразу, якщо Китай все ж вирішить захопити Тайвань. І констатують на прикладі України, що внутрішні проблеми Сполучених Штатів можуть завадити не менше, ніж зовнішній вплив.

Точка перелому. Тест американської могутності та ефективності

Британський тижневик The Economist опублікував одразу дві статті на цю тему. Одна з них, з доволі провокативним заголовком "Американська сила: незамінна чи неефективна?" зазначає: те, як Джо Байден справиться з війною між Ізраїлем та Хамасом, визначатиме глобальну роль Америки.

За словами видання, поки ізраїльська армія готується до масштабної наземної операції в Газі, два величезні авіаносці ВМС США були відправлені на підтримку Ізраїлю. Їхнє завдання – стримати "Хезболлу" та її спонсора Іран від відкриття другого фронту проти Ізраїлю через ліванський кордон. Жодна інша країна не змогла б цього зробити. Носії вагою 200 тисяч тонн є декларацією американської могутності в той час, коли більша частина світу вважає, що американська могутність занепадає.

The Economist наголошує, що найближчі місяці перевірять могутність США, тож важко перебільшити ставки зараз. 20 жовтня президент Джо Байден назвав це "точкою перелому". Він попередив про необхідність дати відсіч терору Хамасу, а також агресії росії проти України. В той час як загроза вторгнення Китаю на Тайвань майорить на задньому плані.

Проте, вважають у виданні, все це несе більшу небезпеку, аніж припускає Байден. За кордоном Америка стикається зі складним і ворожим світом. Вперше з часів стагнації Радянського Союзу в 1970-х роках вона має серйозну, організовану опозицію на чолі з Китаєм. Усередині країни політика страждає від дисфункції і Республіканської партії, яка стає все більш ізоляціоністською. Цей момент визначатиме не лише долю Ізраїлю і Близького Сходу, але й Америки і всього світу.

Перші ластівки. США посилюють військову присутність, але чи цього достатньо

Другою публікацією The Economist звертає увагу на те, що атаки на американські бази зростають, навіть попри те, що ізраїльське вторгнення в Газу було відкладено. За даними Пентагону, з 17 по 24 жовтня по американських і коаліційних силах в Іраку і Сирії було завдано 13 ударів безпілотниками і ракетами "іранськими маріонетковими силами і, зрештою, Іраном". Така активність була досить поширеною в останні роки. Але на ці удари слід звернути увагу, бо вони порушують неформальне перемир'я, яке тривало останніми місяцями.

Видання акцентує, що усні попередження Америки стали більш жорсткими. "Якщо Іран або його маріонетки нападуть на наш персонал де б то не було, не сумнівайтеся: ми будемо захищати наших людей, ми будемо захищати нашу безпеку, швидко і рішуче", – заявив Ентоні Блінкен, держсекретар США, в ООН 24 жовтня. У відповідь на це днем пізніше лідери бойових угруповань Хамас, "Хезболли" та Ісламського джихаду зустрілися особисто в Бейруті, пообіцявши "досягти справжньої перемоги опору".

Втім, якщо Америці доведеться застосувати силу, у неї є широкий вибір варіантів, наголошує The Economist. Американський авіаносець "Джеральд Р. Форд" у Середземному морі – найсучасніший авіаносець, введений в експлуатацію лише шість років тому. Маючи на борту понад 75 літаків і електромагнітні пускові установки, він може підтримувати високий темп вильотів. Американський авіаносець класу "Німіц" "Дуайт Д. Ейзенхауер", що прямує до Перської затоки, має на озброєнні аналогічну кількість повітряних засобів. Обидва авіаносці супроводжують до п'яти есмінців з радарами системи ППО "Іджіс" і ракетами-перехоплювачами, які можуть бути використані для захисту Ізраїлю і країн Перської затоки.

30 тисяч американських військовослужбовців на базах в регіоні, за даними видання, зараз підкріплені двома тисячами морських піхотинців, яких, можливо, прибуде ще більше. Крім цього, США посилюють свою наземну протиповітряну оборону ракетними батареями Patriot і THAAD.

Politico також вказує на посилення ворожості проіранських сил проти Америки і перераховує нещодавні інциденти насильства та атак, що відбулися ще до заходу Армії оборони Ізраїлю до Гази: ракетні удари з Ємену, вбивства палестинців на Західному березі річки Йордан та атаки на американські війська в Сирії.

А The Guardian цитує директора Центру мусульмансько-християнського порозуміння "Альвалід" при Джорджтаунському університеті у Вашингтоні Надера Хашемі, який вважає, що поглиблення американського втручання залежить від глибини і тривалості ізраїльського наступу в Газі, але розгортання американських військ навряд чи зможе стримати регіональних ворогів країни. "Якщо кадри з Гази продовжуватимуть шокувати свідомість людей в регіоні, і якщо буде спроба переміщення населення ... тоді, безумовно, будуть атаки на американські об'єкти", – сказав він.

Потенційних точок для екстремізму стає більше. Як все може розвиватися в регіоні

Politico пише, що у Вашингтоні посадовці стурбовані, що все це може перерости у більш масштабну регіональну війну. "Ми бачимо перспективу набагато більш значної ескалації проти американських сил і персоналу в найближчій перспективі. І давайте будемо відверті, всі стежки ведуть до Ірану", – цитує видання заяву високопоставленого чиновника Міністерства оборони, який побажав залишитися анонімним, оскільки не був уповноважений говорити під запис.

Politico називає потенційні точки розростання бойових дій і насильства, більше сконцентрувавшись на регіоні.

Ірак і Сирія. Американські війська в різних місцях Іраку і Сирії вже зазнали атак з дронів і ракет більше десятка разів за останній тиждень. Офіційні особи занепокоєні тим, що ці дрібномасштабні напади, в яких Пентагон звинувачує підтримувані Іраном бойові угруповання, можуть продовжитися і навіть посилитися. Існує побоювання, що атаки можуть поширитися не лише на Ірак і Сирію, де перебувають 2500 і 900 американських військовослужбовців відповідно, але й на тисячі інших, розквартированих по всьому регіону, від Бахрейну до Об'єднаних Арабських Еміратів. Навіть комерційні судна у Перській затоці можуть опинитися під підвищеною загрозою.

Уздовж ізраїльсько-ліванського кордону. Північний кордон Ізраїлю з Ліваном вже став ареною посилення ударів "око за око" між ізраїльськими військовими та "Хезболлою". Ізраїль евакуює села поблизу кордону на тлі ракетних обстрілів і побоювань щодо вторгнення бойовиків. На вихідних і в понеділок Армія оборони Ізраїлю повідомила про використання безпілотників та інших засобів для ураження численних цілей в Лівані, в тому числі осередків бойовиків, які підозрюються в спробах запуску протитанкових ракет, а також табору "Хезболли" і спостережного пункту.

Західний берег річки Йордан. Десятки палестинців були вбиті на Західному березі річки Йордан після нападу Хамас на Ізраїль. Підозрюють, що багато з них загинули від рук ізраїльських поселенців, які проживають на цій території і, можливо, користуються моментом, щоб посіяти страх у палестинських громадах і спробувати забрати їхню землю. Ізраїльські військові також влаштували рейди і здійснили щонайменше один авіаудар на Західному березі річки Йордан, спрямований на мечеть, яку, за словами ізраїльських офіційних осіб, Хамас використовує як базу для планування нападів. За словами аналітика Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джона Альтермана, який спілкується з представниками адміністрації, американські посадовці дуже стурбовані тим, що зіткнення на Західному березі річки Йордан можуть перерости у більш серйозний конфлікт.

Ємен. Потенційний новий фронт виник у четвер, коли есмінець ВМС США "Карні" перехопив чотири балістичні ракети і більше десятка безпілотників, запущених єменськими повстанцями-хуситами в північній частині Червоного моря. Представник Пентагону заявив, що ракети прямували на північ, у бік Ізраїлю, коли їх було збито. Широко поширена думка, що підтримувані Іраном хусити мають балістичні ракети, здатні вразити Ізраїль. Невідомо, зазначає Politico, скільки таких ракет є у хуситів, але на військовому параді в столиці Ємену Сані минулого місяця було продемонстровано кілька нових ракет малої і середньої дальності, виготовлених і поставлених Іраном.

Інші близькосхідні столиці. Пропалестинські протести пройшли по всьому регіону на тлі подекуди дезінформації про війну між Ізраїлем і Хамасом. Американські та ізраїльські дипломатичні установи були центральними точками таких демонстрацій. Автократи, які дозволяють зібрання у подібних місцях, як Єгипет, раді дозволити своєму народу виплеснути лють проти ізраїльтян – улюбленої страшилки близькосхідних правителів, навіть тих, хто уклав мирні угоди з Ізраїлем. Але ті ж самі автократи часто самі непопулярні, і завжди є ризик, що протести можуть обернутися проти них. Розчарування у власних лідерах може різко зрости, особливо в міру того, як зростатиме кількість палестинських жертв.

Екстремізм в інших країнах світу. Атака Хамасу може вдихнути нове життя в ісламістські екстремістські рухи, яким раніше приділялося менше уваги, зважаючи на зростаючу міжнародну увагу до війни росії проти України і суперництва Америки з Китаєм. Politico нагадує, що цього місяця ймовірні симпатики ісламського тероризму вбили двох шведів у Брюсселі та вчителя у Франції. Хоча не ясно, чи мають ці напади прямий зв'язок з конфліктом між Ізраїлем і Хамасом, всі вони стали причиною посилення занепокоєння Європейського Союзу щодо кращої перевірки мігрантів і шукачів притулку. Останніми днями також повідомлялося про численні антисемітські та антимусульманські напади, в тому числі у США.

Глобальна загроза для США. Та внутрішні перепони

Натомість The Economist більше робить наголос на глобальних наслідках конфлікту на Близькому Сході та на його зв'язку з іншими точками напруження ворожих сил.

На думку авторів видання, зовнішня загроза для США складається з трьох частин.

Перша – це хаос, поширюваний Іраном на Близькому Сході та росією в Україні. Агресія і нестабільність поглинають американські політичні, фінансові та військові ресурси. Конфлікт пошириться на Європу, якщо росія доб'ється свого в Україні. Кровопролиття може радикалізувати людей на Близькому Сході, налаштувавши їх проти своїх урядів. Війни втягують Америку, яка стає легкою мішенню для звинувачень у розпалюванні війни та лицемірстві. Все це підриває ідею світового порядку.

Друга загроза – це складність. Група країн, включно з Індією та Саудівською Аравією, все більше стають трансакційними, схильними до запеклого переслідування власних інтересів. На відміну від Ірану і росії, ці країни не хочуть хаосу, але й не будуть виконувати накази чи прохання Вашингтона – та й навіщо? Для Америки це ускладнює завдання бути наддержавою. Як приклад The Economist наводить ігри Туреччини щодо членства Швеції в НАТО, які, здавалося б, вирішилися цього тижня після 17 місяців виснажливих суперечок.

Третя загроза є найбільшою. Китай має амбіції створити альтернативу цінностям, закріпленим у глобальних інституціях. Він переосмислює такі поняття, як демократія, свобода і права людини, відповідно до власних уподобань, віддаючи перевагу розвитку, а не індивідуальній свободі, та національному суверенітету, а не універсальним цінностям. Китай, росія та Іран формують вільну скоординовану групу. Іран постачає безпілотники до росії і нафту до Китаю. росія і Китай надали іранському клієнту Хамасу прикриття на рівні ООН.

Ці загрози посилюються внутрішньою політикою у Вашингтоні. Республіканські політики повертаються до ізоляціонізму в торгівлі та закордонних справах, який їхня партія сповідувала перед Другою світовою війною. Це значно глибше, аніж Дональд Трамп, і піднімає питання про те, чи може Америка діяти як наддержава, якщо одна з її партій відкидає повністю поняття глобальної відповідальності. "Пам'ятайте, що саме Перл-Гарбор змусив Америку вступити у війну 1941 року", – резюмує The Economist.

США та Україна. Якщо підтримка зупиниться, це стане сигналом про ненадійність Америки

Як така політика республіканців може зашкодити американським інтересам, The Economist пропонує розглянути на прикладі України, якій республіканці хочуть припинити постачати зброю і гроші. Це не має жодного сенсу, переконує видання, навіть з точки зору вузькокорисливих партійних інтересів. Війна дає Америці шанс знеславити путіна і стримати Китай від вторгнення на Тайвань, не піддаючи при цьому ризику власні війська. Полишення напризволяще України, навпаки, провокує російський напад на НАТО, який коштуватиме набагато більше американських життів і грошей, і сигналізує друзям і ворогам, що Америка більше не є надійним союзником. Якщо республіканці-ізоляціоністи провалять український тест, невідомо, де може опинитися Америка, якщо пан Трамп повернеться до Білого дому.

Видання вважає, що це величезні перешкоди. Однак Америка також має величезні сильні сторони – це її військова й економічна міць. Іншою недооціненою силою країни є її оновлена дипломатія. Війна в Україні довела цінність НАТО. В Азії Сполучені Штати створили AUKUS і зміцнили свої відносини з багатьма державами, включно з Японією, Філіппінами і Південною Кореєю.

"Що ж тоді залишається Америці, яка міцно допомагає Ізраїлю, намагаючись зупинити ширшу війну? – запитує The Economist. – Дехто скаже, що старіючу наддержаву знову засмоктує на Близький Схід, після майже 15 років спроб вибратися звідти. Однак ця криза не така всепоглинаюча, як війни в Афганістані та Іраку. Формулювання Байдена краще: це дійсно точка перелому, яка перевірить, чи зможе Америка адаптуватися до більш складного і загрозливого світу".