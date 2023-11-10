"Бойові чайки" Криму боряться з російською окупацією. На ворогів чекає лише смерть – ABC News

Австралійське видання ABC News розповідає, як партизанський рух в Криму допомагає Україні повернути півострів. З огляду на успішні удари України по російських об'єктах та позиціях можна не сумніватися, що без належної підтримки на місцевому рівні навряд чи вони були б такими.

"Атака сталася в критичний час і в критичному місці: коли світові лідери зібралися на Генеральній Асамблеї ООН в Нью-Йорку, українська ракета влучила в штаб військово-морського флоту росії в окупованому Криму", – пише австралійське видання ABC News.

Як зазначають журналісти, це був нищівний удар по військовій присутності путіна на півострові, який він незаконно окупував з 2014 року. Київ заявив, що в результаті удару загинули 34 морських офіцери, і незабаром після цього росія вивела більшу частину свого Чорноморського флоту з порту Севастополя.

"Група партизанів відіграла важливу роль в атаці: вона надала Збройним силам України критично важливі розвідувальні дані про штаб Чорноморського флоту рф", – пише видання із посиланням на партизанський рух.

"Удар по базі ВМФ росії був прямим ударом у серцевину окупаційної військової структури, – сказав партизан, який побажав залишитися невідомим і приховав свою особистість, у відео, надісланому ексклюзивно для АВС. – Ми вважаємо, що знищення бази стало незворотною точкою в процесі краху російських окупантів. Ця смертоносна акція призвела до ліквідації багатьох високопоставлених військових офіцерів противника, що змусило їх усвідомити небезпеку перебування в Криму".

Як повідомляє ABC News, партизан є членом кримських "Бойових чайок" – підпільного руху опору. Він відповів на список запитань, надісланих виданням через додаток для зашифрованих повідомлень.

"Бойові чайки" з'явилися у вересні минулого року, після повномасштабного вторгнення росії в Україну. Вони взяли на себе відповідальність за диверсії на залізниці, підпали російської військової техніки та солдатських автомобілів у Криму. Вони називають себе "вільними українцями Криму" і не розголошують імена своїх членів.

Видання нагадує, що Крим має вирішальне значення для забезпечення російських військ на передовій. Він був використаний росією як стартовий майданчик для вторгнення на південь України 2022 року, а її військові кораблі, що базуються в Чорному морі, з того часу обстрілюють ракетами цивільних українців.

Відповідаючи на питання, чи буде рух надавати інформацію про військові об'єкти в Криму після нещодавньої поставки Сполученими Штатами ракет ATACMS великої дальності, партизан відповів: "Ми вже надавали критично важливу інформацію про ці об'єкти і продовжуємо це робити".

"Ми можемо запевнити вас, що ATACMS будуть знищувати ворога в Криму вже найближчим часом".

У наступному текстовому повідомленні група заявила, що зібрала критично важливу розвідувальну інформацію про штаб Чорноморського флоту росії перед ракетним ударом.

У Kyiv Post – найстарішій англомовній газеті України, з'явилися повідомлення про те, що "Атеш", інша кримська партизанська група, надала інформацію про місцезнаходження і діяльність всередині штабу після того, як завербувала військовослужбовців ВМС, незадоволених зарплатою.

Як зазначає ABC News, кримські "Бойові чайки" є однією з щонайменше трьох партизанських груп, що діють на території окупованого регіону, включно з "Атеш" і рухом "Жовта стрічка" – останній заявляє, що займається ненасильницьким опором.

Штаб національного спротиву допомагає партизанам надавати розвідувальну інформацію про місця розташування, техніку, будівлі та особовий склад на окупованих територіях і показує їм, як це робити у найбільш безпечний спосіб.

Крим – це Україна. Чому обидві країни воюють за півострів

У війні між росією та Україною, наголошує ABC News, Крим відіграє важливу роль. 2014 року президент путін незаконно анексував цей регіон у України. Чотири роки потому він відкрив міст на півострів з росії, стверджуючи, що Крим завжди був невід'ємною частиною рф. Крим був частиною росії з 1783 року, коли Катерина Велика анексувала його від імені російської імперії (знову ж таки західні ЗМІ вдаються до історії, яка вигідна російській імперській ідеології, згадуючи про його анексію 1783-го і не вдаючись до пояснення всієї історії Криму – iPress).

Потім, 1944 року, радянський диктатор Іосіф Сталін вигнав усе кримськотатарське населення – понад 200 тисяч осіб – після того, як він неправдиво звинуватив їх у масовій співпраці з нацистами. Понад 100 тисяч кримських татар померли від голоду і хвороб після депортації.

1954 року наступник Сталіна Микита Хрущов передав Крим назад до складу тодішньої Української Радянської Соціалістичної Республіки.

Коли Україна здобула незалежність у 1991 році, півострів залишився її частиною.

Після анексії Крим став важливим плацдармом для повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Мета відрізати півострів і шляхи постачання російських військ виявилася нелегкою. Український контрнаступ на південь від Запоріжжя не зміг досягти тих проривів, на які сподівалися її лідери та союзники. Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний нещодавно визнав, що війна перетворилася на позиційну, і незабаром на Україну може чинитися тиск, щоб змусити її вступити в мирні переговори з росією.

На припущення, що Україна може бути змушена відмовитися від півострова в рамках будь-якого мирного врегулювання президент Володимир Зеленський відрізав, що Крим має бути повернутий до складу його країни. "Ми не можемо уявити Україну без Криму. Поки Крим перебуває під російською окупацією, це означає одне: війна не закінчилася", – сказав він.

Постійна представниця президента Зеленського в Криму Таміла Ташева каже, що півострів завжди був пов'язаний з материковою Україною як географічно, так і політично. "Як кримська татарка, я можу сказати, що це зрозуміло. Крим – це територія, де сформувалися корінні народи України – кримські татари, караїми і кримчаки", – сказала вона в інтерв'ю ABC News.

Пані Ташева народилася в Узбекистані після того, як її сім'я була вислана внаслідок сталінських масових депортацій. Вона повернулася до Криму п'ятирічною дитиною 1991-го, коли Україна здобула незалежність, але знову опинилася у вигнанні після анексії півострова путіним 2014-го.

Вона зазначила, що з того часу Крим перетворився на військову базу росії, і що для майбутнього безпеки в Європі повернення регіону до складу України є критично важливим. "Це один із стовпів мирної формули, яка була представлена минулого року [на G20] на Балі президентом Зеленським, – сказала вона. – Це питання військової та безпекової стабілізації в регіоні. Якщо ми не повернемо Крим, це означає, що через кілька років після того, як ми закінчимо цю війну, росія відновить вторгнення в Україну [з Криму]".

Боротьба з "величезною тоталітарною машиною". Ефективної боротьби з партизанами окупанти не ведуть

Україна заявляє, що за дев'ять років російської окупації політичні переслідування, тортури, дискримінація та порушення прав власності стали частиною повсякденного життя в Криму. "Наразі в Криму налічується 189 політичних в'язнів, 123 з них – кримські татари, – повідомила виданню пані Ташева. – Переслідування почалися ще 2014 року, включно з насильницькими зникненнями на території півострова. За весь цей час відбулося 45 насильницьких зникнень".

Україна заявляє, що з 2014 року росія незаконно призвала на військову службу понад 36 тисяч мешканців півострова.

Крим також став центром так званих "дитячих таборів", які використовувалися для сприяння незаконній депортації дітей до росії, за що путін був звинувачений Міжнародним кримінальним судом у воєнних злочинах.

Ташева каже, що в умовах російської окупації в Криму навіть найнезначніші прояви непокори можуть призвести до затримання: "Ми знаємо, що людей затримують за жовто-блакитний манікюр на нігтях, або жінок чи чоловіків, які роблять собі татуювання з українською символікою".

Так, наводить приклад ABC News, Олексій Ладін, який брав участь у захисті українських політв'язнів, нещодавно був затриманий на 14 діб і оштрафований за нібито дискредитацію збройних сил російської федерації.

В умовах придушення навіть незначного інакомислення в Криму це означає, що діяльність партизанського руху є особливо небезпечною. "Будь-яка діяльність руху опору є ризикованою, особливо коли доводиться боротися проти величезної тоталітарної машини, – сказав партизан "Бойових чайок". – Очевидно, що ми відчуваємо небезпеку, адже на кону стоїть наше життя і життя наших близьких".

За словами партизана, це не заважає їм протистояти викликам, які стоять перед ними. Що стосується російської агентури, то вони, безумовно, намагаються викрити і придушити партизанський рух. "Принаймні, створюють таке враження. Поки що ефективних спроб підірвати нашу роботу не було", – зазначив він.

Паніка у росіян. Рух опору зростає

Минулих вихідних відбулися нові напади на ключові військові об'єкти в Криму. Суднобудівний завод у порту Керчі зазнав удару 4 листопада. Українські військові стверджують, що російський військовий корабель, носій ракет "Калібр", був значно пошкоджений в результаті цієї атаки.

Це сталося після перших обстрілів Криму ракетами великої дальності ATACMS 30 жовтня, які завдали шкоди російській протиповітряній обороні.

Кримські "Бойові чайки" вважають, що ці ракетні удари породжують "паніку і невпевненість у собі" серед російських військових, і попереджають, що кількість партизанів, готових ризикувати життям за свою справу, зростає. "Ми можемо з упевненістю стверджувати, що рух опору в Криму за останній рік виріс до безпрецедентних масштабів", – заявив партизан.

За його словами, з кожним новим розгромленим ворогом на півострові кримчани чітко відчувають наближення української армії і готуються до майбутнього звільнення від російської окупації.

Втім, як зауважує ABC News, звільнити Крим важко. Якщо припустити, що російські війська не відійдуть і не здадуться, українським Збройним силам доведеться пробиватися до Криму вузькою смугою землі шириною від 5 до 7 кілометрів, відомою як Перекопський перешийок.

Багато росіян вважають, що Крим належить їм на законних підставах. Якщо Україна поверне собі півострів, це стане серйозним викликом для влади путіна.

За оцінками Києва, з 2014 року туди переселилося від 500 до 800 тисяч російських громадян. Цілком ймовірно, що кремль кине всі сили на боротьбу за те, щоб утримати територію під російським контролем.

Партизан з кримських "Бойових чайок" вважає, що Україна може відвоювати півострів: "Ми хочемо донести до росіян одну річ. Крим – український півострів, і на наших ворогів чекає тільки смерть".

Джерело: ABC NEWS