БТР Stryker та танки M1 Abrams. Переваги та можливі проблеми нової американської техніки на українському полі бою – американські експерти та ЗМІ

Західні союзники, в тому числі США, пообіцяли надіслати Україні нове озброєння, зокрема БМП Bradley, БТР Stryker та танки M1 Abrams. Ми вже наводили оцінки західних оглядачів та експертів про переваги і особливості Bradley. Сьогодні ж розкриємо тему бронетранспортера Stryker та американського основного танка Abrams: що пишуть західні впливові ЗМІ та експерти про те, як вони працюватимуть в Україні на полі бою, а також які проблеми можуть виникнути у їхньому використанні. Читайте що пишуть про Страйкери та Абрамси New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Forbes.

Пентагон оголосив, що відправить в Україну 90 бойових броньованих машин Stryker, що стане першою подібною передачею універсальної восьмиколісної зброї з американських військових запасів іноземній державі. Як пише New York Times, до них додадуться 59 бойових машин піхоти Bradley та інше озброєння в рамках чергового пакету військової допомоги Києву вартістю 2,5 мільярда доларів. У поєднанні з 50 "Бредлі", про які було оголошено 6 січня, цей пакет надасть Україні техніку, еквівалентну двом бронетанковим бригадам.

M1126 Stryker, фото з відкритих джерел.

За даними армії США, існує 18 різних варіантів Stryker. Деякі з них призначені, в першу чергу, для переміщення піхоти у бій і з бою, інші – для перевезення зброї, наприклад, 120-міліметрових мінометів та для забезпечення вогневої підтримки. Ще є такі, що несуть зброю середнього і великого калібру для ведення прямого вогню по ворожих військах з 30-міліметрових гармат або навіть більших 105-міліметрових.

Stryker. Мобільні та добре озброєні

New York Times нагадує, що спочатку "Страйкери" були побудовані з пласким корпусом, який виявився вразливим до саморобних бомб, котрі підривалися в Іраку. У відповідь на це армія поступово замінила ці машини на новіші з V-подібним днищем, подібним до того, що використовується на протимінних захищених від засідок машинах, які також називають MRAP.

Яка саме версія або версії будуть надані Україні, поки що незрозуміло.

Stryker був створений за ініціативи армії США, яка потребувала більш мобільної ударної сили, щоб відправитися у будь-яку точку світу всього за чотири дні. Це означало, що їм потрібна була добре озброєна і броньована машина, але при цьому відносно легка і достатньо мала, щоб її можна було перевозити вантажним літаком C-130. Вперше "Страйкери" прийняли участь у бойових діях в Іраку 2003 року.

Чим вони відрізняються від Bradley? Легші та швидші

Stryker має менш важку броню, ніж Bradley – від 20 до 23,5 тонн проти 40-ка. "Бредлі" мають гусеничну ходову, "Страйкери" ж – вісім коліс, які можуть функціонувати, навіть якщо в них влучили кулі чи осколки. До того ж вони набагато швидші за Бредлі.

New York Times зазначила, що у повідомленні Пентагону йдеться, що 90 Stryker також будуть забезпечені 20 мінними катками, які мають достатню вагу, щоб спрацьовувати на протитанкових мінах, і які штовхають попереду бронетехніки, сподіваючись розчистити безпечні шляхи через мінні поля.

Їхнє поєднання з мінними катками і додатковим підривним обладнанням для того, що Пентагон називає розчищенням перешкод, вказує на те, що США надають Україні конкретні можливості, призначені для того, щоб дозволити збройним силам Києва прорвати російську оборону.

Abrams. Плюси – потужніші, можуть форсувати водні перепони, високозахищені

У свою чергу Washington Post пише про найсучасніший бойовий танк M1 Abrams, яких президент Байден пообіцяв відправити 31 одиницю – це дозволить сформувати цілий танковий батальйон.

Це основний бойовий танк США, який перебуває на озброєнні з 1980 року. Він вважається одним із найпотужніших у світі. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг цього тижня назвав доставку танків та іншої бронетехніки терміновою. Адже росіяни планують розпочати новий наступ вже незабаром.

Танки матимуть вирішальне значення для отримання Києвом переваги, кажуть офіційні особи в Україні та країнах-партнерах, особливо в той час, коли союзники тренують українські війська виконувати маневри загальновійськових з’єднань проти російських сил, які окопалися вздовж лінії фронту на сході країни.

M1 Abrams, фото: The U.S. Army Acquisition Support Center.

Washington Post констатує, що основні бойові танки важчі та потужніші за бойові машини піхоти, які Україна використовує зараз або незабаром отримає. Вони призначені для боротьби з іншими танками та прориву ворожих ліній. Їхні гусениці створені для пересування відкритою місцевістю, подібною до ландшафту на сході України.

З нею згодна і Wall Street Journal, яка констатуючи, що танк M1 Abrams є одним з найпотужніших наземних озброєнь в арсеналі США, підкреслює серед його "принад" здатність зблизитися з ворожими танками, позиціями військ та іншими цілями, вразити їх своєю гарматою і кулеметами, а потім на великій швидкості від'їхати.

Не відстає і американський журнал Forbes, який переконує, що 70-тонні "Абрамси" зі своїми 120-міліметровими гарматами, гострою оптикою, міцною бронею та потужними турбінними двигунами стануть одними з найсучасніших танків на полі бою в Україні.

Wall Street Journal додає, що потужна броня танка захищає машину та екіпаж з чотирьох осіб від вогню зі стрілецької зброї, осколків снарядів і навіть від прямих влучень. Він може форсувати воду глибиною до 4 футів. Основне завдання танкового взводу полягає в тому, щоб зблизитися з ворогом і знищити його, – йдеться у першому реченні навчального документа 2019 року для командирів танків Армії і Корпусу морської піхоти.

Конструктори "Абрамса", відзначає Forbes, оснастили його башту висококласною оптикою та системами управління вогнем, а також забезпечили можливість обертання башти на 360 градусів не більше, ніж за дев'ять секунд. Результатом цих та інших рішень є швидкісний, високозахищений танк, який стріляє швидко і точно. З іншого боку, М1 витрачає пальне майже вдвічі швидше, ніж дизельний танк аналогічного розміру.

Вперше "Абрамси" були застосовані під час війни у Перській затоці, пише Wall Street Journal, де вони отримали широке схвалення від командирів, екіпажів і технічного персоналу за свою убивчу силу, стійкість перед ворожим вогнем і швидкість, згідно зі звітом Управління урядової підзвітності за 1992 рік.

Танки допомогли американським військовим перемогти іракські сили під час вторгнення до Іраку в 2003 році і підтримували рейди та інші операції у Фаллуджі та інших місцях. Танки також служили в Афганістані, де бронетанкова рота морської піхоти була розгорнута 2011 року і зазнала лише одного поранення під час бойових дій, незважаючи на 19 підривів на саморобних вибухових пристроях, згідно зі статтею в армійському журналі "Військовий огляд".

Про переваги Leopard над Abrams. Німецькі танки легші, працюють на дизелі, мають кращу логістику

Втім, як зазначає Washington Post, передача "Абрамсів" може мати більш символічне, ніж стратегічне значення: українські офіційні особи закликали Вашингтон схвалити поставку цих танків, стверджуючи, що це спонукатиме Німеччину надіслати власні танки і розв'яже проблему, пов'язану з відправкою такої зброї з усієї Європи.

Представники адміністрації Байдена раніше заявляли, що танки американського виробництва, які важать близько 70 тонн, створюють логістичні труднощі на полі бою в Україні. Вони важчі за танки Leopard 2. Замість дизельного палива, на якому працюють "Леопарди", двигун "Абрамса" зазвичай працює на авіаційному паливі, яке може бути складніше постачати.

Wall Street Journal також акцентує увагу на ненаситності танку щодо пального та складністю обслуговування. Солдати і військові планувальники були стурбовані величезним споживанням пального й обмеженим запасом ходу, а також довгою логістикою та технічним обслуговуванням, що супроводжує Abrams в бою. Це, серед інших чинників, стало причиною того, що Пентагон неохоче надавав танки Україні.

"Все, що пов'язано з танком, важке", – сказав для Wall Street Journal Ден Грейзер, колишній офіцер-танкіст морської піхоти, який зараз є науковим співробітником Проєкту з нагляду за урядом, позапартійного аналітичного центру.

Батальйон танків потребує багато допоміжних машин і сотень солдатів, щоб підтримувати його в робочому стані – формула, відома у військових колах як співвідношення зубів до хвоста. У допоміжному транспорті мають бути броньовані машини швидкої допомоги, командні машини, машини технічного обслуговування та вантажівки для буксирування виведених з ладу танків. Вантажівки мають перевозити паливо, боєприпаси, мастильні матеріали, моторне масло, гідравлічну рідину та надзвичайно важкі запасні частини.

Навіть з усім цим танковий батальйон може діяти лише два-три дні в польових умовах без підкріплення з боку батальйону матеріально-технічного забезпечення, цитує Дена Гразьє Wall Street Journal. "Якщо ми дамо українцям танки, але не дамо всього необхідного для їхньої логістичної підтримки, то навряд чи зробимо їм якусь послугу, – сказав він. – За танком потрібно тягнути багато чого, щоб він міг рухатися".

Такої ж думки притримується і Forbes: "Українські танки М1 Anrams американського виробництва стануть гігантським болем для України в обслуговуванні. Коли General Dynamics та армія США розробляли M1 у 1970-х роках, вони прийняли кілька важливих рішень, які через п'ять десятиліть матимуть серйозні наслідки в Україні".

Вони оснастили чотиримісний Abrams реактивним турбінним двигуном, а не дизельним, як майже всі інші бронемашини. Турбіна Honeywell AGT1500 потужністю 1500 кінських сил може спалювати практично будь-яке паливо – армія США заправляє свої танки JP-8 авіаційним гасом і забезпечує M1 високу швидкість та відмінне прискорення. "Абрамс" може рухатись дорогами зі швидкістю 45 миль на годину або швидше.

Forbes також наголошує, що підготовка екіпажів має вирішальне значення, оскільки М1, зокрема, його башта і двигун, нетерпимі до помилок екіпажу. Двигун вибухає, коли водії не навчені. Abrams вимагає найбільшої підготовки з використання башти з усіх сучасних західних танків, – написав у твітері Марк Гертлінг, у минулому генерал армії США, котрий має великий танковий досвід.

Так, українська армія має досвід роботи з темпераментними танками Т-80БВ з турбінним двигуном. Але застарілий, колишній радянський Т-80БВ не належить до того ж класу, що і М1, додав він.

Гертлінг також зазначив, що ремонт у польових умовах не завжди можливий для такого складного танка, як Abrams. Деякі ремонти М1 вимагають заміни деталей. На лінії фронту, ймовірно, неможливо полагодити цей танк із розбитою оптикою. Адже треба витягнути цілі підсистеми і відправити їх на склад, одночасно замовляючи нові.

Це дуже багато перевезень. Польська армія закуповує сотні "Абрамсів", і є велика ймовірність, що українська армія буде відправляти танки і танкові підсистеми до Польщі на капітальний ремонт. Але це 500-мильна лінія постачання з Польщі на Донбас на сході України, підкреслив Гертлінг.

Все це означає, що М1 дасть українській армії нові потужні можливості. Але з часом. І великою ціною.

Втім, Forbes цитує міністра оборони США, слова якого обнадіюють. "Усі, хто брав участь у прийнятті рішення про відправку танків Abrams в Україну, розуміють усі складнощі. Ми (...) наполегливо працювали над тим, як синхронізувати все і перетворити їх на повноцінні оперативні можливості, – сказав очільник Пентагону Ллойд Остін. – А це означає кожен крок, від надання до навчання, технічного обслуговування і подальшої підтримки".

Попри це, поки Україна чекає на свій перший батальйон "Абрамсів", вона може швидко переозброїти кілька батальйонів танками Leopard 2, які будуть набагато простіші в обслуговуванні.

За матеріалами New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Forbes.