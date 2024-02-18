Битва за Авдіївку. Відхід українців та наступ росіян – це "справжня катастрофа" для обох сторін – Том Купер

Том Купер зробив оновлення по ситуації в Авдіївці вночі 17 лютого, коли стали відомі перші подробиці. Він вважає, що спланований і поступовий відхід українців зі своїх позицій перетворився на безладний ближній бій без чіткої лінії фронту через близько 50 авіаударів росіян. Втім, "успіх" росіян теж можна охарактеризувати як "справжню катастрофу", оскільки вони втратили тисячі – загиблими і пораненими тільки протягом доби.

По суті, зрозумівши, що ЗСУ знаходяться в процесі виходу з руїн міста, росіяни розпочали настільки масований наступ, що результат цієї битви можна описати лише як "справжню катастрофу".

...і це стосується обох сторін.

ЗСУ, схоже, планували так званий "поетапний відхід". Тобто, першими мали піти підрозділи, які утримували східну сторону позицій, за межами котла. Потім підрозділи, що утримують південну сторону. Потім підрозділи, які утримували місто, мали відійти в 9-й район, а звідти відступати далі на захід тощо.

110-та механізована йшла попереду. Її перший батальйон, схоже, завершив відхід відносно неушкодженим (принаймні, є відеозаписи, на яких видно, як його Т-72 і різні БМП виїжджають з міста, потурбовані російськими обстрілами). Вже під час виведення II батальйону з укріпрайону "Зеніт" стався збій: як згадувалося вчора, під час відходу залишилося щонайменше шестеро поранених, а близько десятка військовослужбовців загинули...

Перш за все, росіяни тоді розпочали настільки масований наступ – вони кинули в атаку буквально все, що у них було і то з багатьох напрямків, та ще й "за підтримки" понад 50 авіаударів, в результаті як їхні власні, так і українські плани розвалилися.

Результатом стало те, що у військовій лексиці називається "ближнім боєм" (від французького mêlée). Дивіться: дезорганізований бій на "аномально" близькій відстані, з невеликим контролем зверху, і це по всій зруйнованій Авдіївці. Щось на кшталт "у голлівудському стилі, всі проти всіх, на дуже коротких дистанціях".

Не дивно, що деталі все ще фрагментарні, але те, що можна оцінити з того, що вже відомо, виглядає приблизно так:

тільки за вчорашній день росіяни мали б втратити понад 1300 "убитими в бою" (KIA) і ще 1000 "пораненими в бою" (WIA); їхня евакуація поранених (CASEVAC) настільки погана, що масу поранених неможливо навіть евакуювати (якщо їх і знайдуть); до того ж, місцеві військові госпіталі безнадійно переповнені;

російські 74-та та 114-та мотострілецькі бригади знищені вщент (їхні сукупні втрати оцінюються в понад 4 000 загиблих і поранених);

однак, ЗСУ також зазнали десятків втрат і, що найгірше, залишили в Авдіївці десятки додаткових поранених (за повідомленнями, "десятки", переважно з "північно-східних позицій", що раніше знаходилися за межами міста). Враховуючи поганий стан російської евакуації... зітхання...

Я сумніваюся, що навіть місцеві командири можуть сказати з достатньою мірою впевненості, де зараз проходить лінія фронту. Моє "найкраще припущення" полягає в тому, що ЗСУ намагаються втриматися в 9-му районі, щоб виграти час для збору розрізнених військ, які відступають з руїн Авідіївки. Якщо це так, то ситуація виглядає приблизно так:

Звісно, через кілька днів з'явиться більше подробиць, але суть така: я не очікую, що вони будуть містити якісь "хороші новини".

***

Доповнення. Ось дещо для тих, хто "сумнівається" щодо російських втрат: відео, опубліковане російським солдатом, на якому показано поле бою в районі Красногорівки, приблизно за 5 км на північ від Авдіївки (див. мою карту вище) – і то після "російського успіху":

Судячи з його опису, це була бригада спецназу, яка штурмувала українську позицію: так, вона взяла її, але втратила танки і БМП, десятки солдатів, і в результаті скоротилася до 30% від своєї номінальної чисельності (тобто залишилося лише близько 600+ з 2000+ військовослужбовців).

Доповнення 2. На жаль, моя оцінка виявилася правильною. DeepState опублікував цю версію карти ситуації в районі Авдіївки...

На ній показано лише 9-й район, який все ще перебуває під контролем ЗСУ (плюс коксохімічний завод, на півночі, звісно).

Джерело