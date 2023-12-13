Битва за Степове вирішить долю Авдіївки. І, можливо, стане вирішальною для зимової кампанії – Том Купер і Дональд Гілл. Частина ІІ та ІІІ

Том Купер продовжує публікувати короткий аналіз розгортання битви за Авдіївку, який підготував Дональд Гілл. На думку обох авторів, битва за село Степове буде вирішальною для долі Авдіївки та її українського гарнізону. росіяни досягають успіху на цій ділянці в просуванні й деградації української оборони за рахунок нескінченних атак людськими хвилями, переваги в кількості безпілотників та доброму закопуванні в землю.

Дональд Гілл продовжує огляд битви за Степове на північному фланзі Авдіївського напрямку – кампанії, яка стала найзапеклішою і найтривалішою російською наступальною операцією з часів битви за Бахмут на початку цього року. Ймовірно, також вирішальна для результату цієї зимової кампанії.

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Можливо, вже наступного дня після того, як ЗСУ були змушені відійти зі своїх позицій на південний захід від Красногорівки, вони були змушені відійти і від терикону. Звичайно, всі спроби росіян захопити терикон закінчилися невдачею: росіяни зазнали значних втрат від вогню української артилерії та безпілотників. Вони також зазнали значних проблем з прицільним ураженням українських позицій, виритих на східному та західному боках терикону. Однак поступово постійні атаки російських безпілотників зруйнували оборонні позиції, а перекриття дороги, що вела на верхівку терикону, створило значну небезпеку аби залишатися там і намагатися утримувати позиції.

Ось тут перші дві бомби, скинуті з безпілотника, свідчать про атаки на російські позиції на вершині терикону.

росія вступала в бій з Україною на лінії 2,5 км залізничної колії, і постійні хвилі атак дозволили їй встановити контроль над східною лісосмугою, що проходить паралельно до залізничної колії. ЗСУ проводили контратаки і витісняли росіян, але потім чергові три-чотири хвилі змушували українців відступати, іноді через те, що у них закінчувалися боєприпаси. Принаймні одна така контратака українців закінчилася дорогою поразкою.

Іноді обидві сторони вели вогонь одна по одній через залізницю на відстані 50-70 метрів одна від одної. Якби українські підрозділи вчасно отримували боєприпаси та підкріплення, вони могли б утримувати позиції. Але для того, щоб дістатися до своїх побратимів, українській техніці та солдатам довелося б перетинати відкриті поля, які постійно обстрілювалися російською артилерією та безпілотниками. Якщо російські безпілотники були над головою, артилерійський і мінометний вогонь був безперервним, а холодний факт полягає в тому, що безпілотники майже завжди були над головою. Єдиний спосіб, який давав змогу українським військам вижити, – це відсиджуватися в глибоких окопах, і навіть тоді виживання було річчю випадковою.

Й Україна, й росія мали безпілотники в повітрі, але у росії їх було набагато більше, й ті типи, які вони розгортають зараз, набагато кращі, ніж рік тому: перш за все, вони здатні працювати у вологу погоду і при дуже низьких температурах.

Загалом, сучасне розгортання російських БПЛА можна порівняти з цибулиною: є три "шари".

Трохи більші БПЛА, такі як "Орлан", сьогодні літають відносно високо (до 2000 м), використовуються для спостереження за полем бою на відстані, розвідки українських оборонних позицій, випромінювання радіоелектронної протидії, моніторингу та фіксації активності українських електронних систем, а також виконують роль ретрансляторів. Менші безпілотники літають ближче до українців і визначають місця для артилерії. Нарешті, FPV-дрони використовуються в атаках: деякі з них розгортаються для атаки польових укріплень, інші блукають глибше за лінією фронту і націлені на українську техніку, як ту, що рухається до лінії фронту, так і ту, що знаходиться на відстані кількох кілометрів за нею. Під обстріл потрапляли танки, БТРи та вантажівки, що доставляли припаси та евакуйовували поранених. Піхоту в окопах обстрілюють з артилерії та мінометів.

Холодний факт: росіяни сьогодні здатні чудово координувати ці три типи безпілотників. Принаймні на Авідіївському напрямку. І саме так, як побоювалися керівники української "Армії безпілотників" ще 8-9 місяців тому – вони мають явну перевагу в цій галузі. Українські спроби знищити або принаймні придушити російські безпілотники іноді були успішними, але кожна спроба зазвичай призводила до ще більшої кількості артилерійських обстрілів.

росія продовжувала наступати вздовж залізниці протягом тижня, не досягнувши успіху. Іноді вони захоплювали ділянку на західному боці залізниці, але потрапляли під обстріл з усіх видів зброї, які були в розпорядженні українців, зазнавали великих втрат і відкидувалися назад. Іноді українці вибивали росіян з ділянки на східному боці, але також змушені були відступати.

Контроль над східною стороною залізниці також давав росіянам певний захист для постійного потоку військ, які переходили через поля на східну сторону. Українці втратили можливість обстрілювати їх прямим вогнем з землі, хоча їхні безпілотники все ще могли викликати непрямий вогонь по колонах або групах військ. Ось відео, на якому російська колона потрапляє під артилерійський обстріл.

Очевидно, що росіяни рухалися колоною через міни. Якщо шлях безпечний для першої машини, то він безпечний для всіх машин, що їдуть за нею. Коли артилерія підбиває одну машину, ті, що їдуть позаду, змушені об'їжджати її, з'їжджати з дороги, і таким чином регулярно наїжджати на чергову міну...

Це ще одне відео, яке демонструє не лише російські втрати, але й щільність мінування. Коли транспортний засіб підривається на міні, він створює шлях. Щоб замінувати цей шлях, обидві сторони використовують артилерію для встановлення мін. Іноді солдати або роботизовані транспортні засоби встановлюють нові міни.

Бої досягли такої запеклості, яка досить незвична для цієї війни – обидві сторони почали використовувати танки і бойові машини піхоти для безпосередньої вогневої підтримки, незважаючи на постійну загрозу ворожих БПЛА і артилерії. Особливо ефективними у вогневій підтримці піхоти виявилися американські M2/M3 "Бредлі" з їхніми 25-мм автоматичними гарматами, як тут.

Однак російські та українські безпілотники буквально всюди. За два дні Україна втратила через безпілотники три "Бредлі" та "Леопард". Ще один "Бредлі" підірвався на міні.

Протягом наступних днів запекла битва, можливо, дещо втратила темп, але не інтенсивність. Оскільки їм було важко просуватися вздовж залізниці, росіяни почали збільшувати ширину атаки, використовуючи хвильові атаки на північ від Красногорівки. Ширший фронт дозволив би росії чинити більший тиск на українську оборону, а їхня артилерія і безпілотники не були б такими концентрованими.

На відміну від перших 12-14 місяців війни, одна з речей, яку росіяни стали робити дуже добре, навіть краще, ніж українці, це – копати. Вони починають копати, коли займають нові позиції, щоб їх утримати. Маючи достатньо часу, вони риють сполучні траншеї (так звані "комунікаційні траншеї") між лінією фронту і тиловими районами, щоб безпечно підвозити припаси і заміну. Іноді ці комунікаційні траншеї стають тунелями. Ось тут український солдат пояснює, що ті, хто риє, живуть довше.

А під Авідіївкою росіяни почали рити тунелі, які закінчувалися під українськими позиціями. Вони заклали вибухівку під цими позиціями: це давня тактика мінування, добре відома з багатьох облог за останню тисячу років, а також з часів Громадянської війни в США та Першої світової війни.

Після "мінування" або підриву ділянки української лінії фронту росіяни стрімко спускають війська в тунель, поки не досягнуть місця, де вибух обвалив його: там вони виривають хід на поверхню, потім виходять і зачищають те, що залишилося від українських позицій.

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Це відео, як росіяни застосовують таку тактику в промисловій частині на південному сході Авдіївки.

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Далі на північ, вздовж залізничної лінії, постійні удари російської артилерії по українських укріпленнях призвели до того, що деякі з них були зруйновані. російські атаки змушували українців відступати зі своїх позицій. Перед контратакою українська артилерія обстрілювала ті самі позиції, які тепер займали росіяни, і окопи ще більше руйнувалися. Був принаймні один випадок, коли українці принесли лопати, щоб окопатися і утримувати позицію відносно безпечно, але постійні російські хвилі не давали їм на це достатньо часу. Іноді інтервал між хвилями становив лише 15 хвилин, і українські командири відмовилися миритися з більшими втратами, які неминучі, якщо вони не мають добре обладнаних польових укріплень. Тому вони регулярно відходили до оборонних укріплень, які ще залишалися цілими.

росіяни воюють у простий і жорстокий спосіб, який з часом виснажує українців. Якщо Україна може підтримувати свої сили, забезпечуючи їх поповненням і боєприпасами, а також досить швидко відновлювати свої оборонні споруди, то її лінії зазвичай тримаються. Якщо ні, українці відступають. Такі методи добре спрацювали під Бахмутом і мали певний успіх під Авідіївкою, і все це коштувало росії тисяч людей і сотень одиниць техніки.

Холодний факт: це ціна, яку готова і здатна заплатити не лише "система путіна", але й, судячи з усього, більша частина росії.

На даний момент росія зазнала понад 10 000 втрат. Втрати України не оприлюднені, але якщо вони знаходяться в діапазоні 2-3 тис., то це дуже багато.

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Протягом наступного тижня росіяни змогли продовжити розширювати фронт, просунувшись на 1,5 км вздовж залізничної лінії. Цей сектор охоронявся підрозділом територіальної оборони – 116-ю бригадою, а не 47-ю. Наступ було зупинено за допомогою великої кількості артилерії, і 116-та змогла стабілізувати лінію за допомогою нових оборонних споруд на лісосмузі.

Одним з чинників, який допоміг 116-ій була велика контратака 47-ї мехбригади, яка прорвалася в середину російського наступу і захопила понад 200 м лісосмуги вздовж залізниці. Навряд чи це можна висловити словами, скільки мужності й вміння для цього знадобилося. Що ще важливіше: у вирішальний момент часу це змусило росіян відволікти сили на контратаку і відвоювати критично важливу ділянку залізничної лінії. Таким чином, удар 47-ї дивізії досяг своєї мети. Він виграв час для 116-ї, щоб організовано відступити і відновити нову лінію оборони далі в тилу.

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Розширивши фронт і взявши під контроль залізничну лінію, росіяни знову зосередилися на просуванні вздовж трьох лісосмуг, перпендикулярних до Степового. Тактика та ж сама, що й раніше: просуватися вперед, бути відкинутими назад. Продовжувати наступати доти, доки не стане неможливою розумна оборона. Потім утримувати позицію, несучи при цьому втрати, і перетворювати нові позиції на нову лінію фронту.

Потім повторити цикл.

Кілька разів росіянам вдавалося досягти останніх трьох будинків на східній околиці Степового, але їх витісняли. Коли вони просунулися вздовж трьох лісосмуг, фланговий вогонь з боку українців зменшився, і відстань, на яку їм доводилося просуватися відкритим полем, скоротилася. І щоразу, коли росія просувалася вперед і її відкидували назад, українська оборона погіршувалася.

Навіть якщо ЗСУ не зможуть захопити і утримати лісосмугу вздовж залізничної лінії, вони будуть проводити піхотні атаки і прямі вогневі атаки "Бредлі", щоб завдати росіянам втрат і зірвати майбутні штурми, як це сталося тут.

За останні три тижні українська 116-та бригада зміцнила свої позиції, але росіяни змогли захопити ще 1,5 км західної лінії фронту вздовж залізниці. Це частина зусиль росії, спрямованих на розширення фронту: чим далі вони зможуть просунутися на захід звідти, тим менше флангового вогню з півночі отримає атака на Степове. Іноді фланговий вогонь може вестися кількома снайперами з відстані 500-1500 м.

росія також намагається розширити фронт, атакуючи на південь у північний фланг. Цей сектор знаходиться за 2-4 км на схід від коксохімічного заводу. Поки що Україна тримається міцно.

Це відео знято за 2 км на схід від коксохімічного заводу.

Основними об'єктами російських зусиль залишаються Степове та коксохімічний завод. У попередніх спробах росія була стримана на самому східному кінці Степового, а потім неодноразово витіснялася звідти. Нещодавно вони змогли дійти до середини села. Українці відтіснили їх назад, але росіяни зараз утримують східну третину села. Нескінченні хвилі росіян продовжують обрушуватися на українську оборону, і кров росіян повільно розмиває її.

Пропонуємо вашій увазі відео боїв у селі.

Останнім часом росіяни безуспішно атакують коксохімічний завод на вузькому, кілометровому фронті. Якщо росіяни продовжать просування вздовж осі Степового, вони створять ширший фронт вздовж коксохімічного заводу на північ від нього.

Однією з важливих змін є те, що Україна залучила додаткові засоби РЕБ для боротьби з російською перевагою в повітрі за допомогою безпілотників. Це дало свої результати. Атаки російських безпілотників зменшились, а російська артилерія зазнала ударів, оскільки їхніх безпілотників стало менше. При цьому росія має великий досвід в електронній війні, і вона вкладає в неї значні кошти. Немає жодних гарантій, що Україна зможе втримати цю перевагу. На електронному полі бою завжди є ходи і є контрходи.

росія має пройти ще довгий шлях, перш ніж Авдіївка стане непридатною для утримання Україною. росії буде дорого коштувати продовження наступу, але у них 40 тисяч військових у цьому районі, і вони мобілізують понад 20 тисяч щомісяця. Ініціатива у них, але Україна показала, що вони можуть розпочати успішний наступ, якщо готові заплатити відповідну ціну.

Як приклад, повідомлялося, що двох солдатів 47-ї бригади розстріляли, коли вони здалися в полон...

Коли про це дізналися, 47-а бригада організувала штурм, але жодних полонених не взяла...

Тим часом, українцям потрібно вдосконалювати свої методи окопування: вони повинні навчитися окопуватися так, як це роблять росіяни.

Джерела: Частина ІІ та Частина ІІІ