Науковий співробітник Університету Осло в Норвегії Фабіан Гоффманн переконаний, що Європі невдовзі слід очікувати випробування статті 5 НАТО про колективну відповідь на агресію. Він вважає, що путін у найближчі роки обов'язково випробує Північноатлантичний альянс на міцність. При цьому його початкова агресія буде спрямована не на захоплення території, а саме на дискредитацію статті 5 НАТО і розвал Альянсу. Гоффманн закликає європейських політиків впадати в паніку вже зараз і почати діяти.

Пів року тому я написав вірусний тред, в якому стверджував, що НАТО має 2-3 роки на підготовку до того, що росія випробує 5-ту статтю НАТО.

Я хотів би повернутися до цієї теми через деякий час. У світлі обрання Джей Ді Венса на посаду віцепрезидента США, сьогоднішній день здається не менш доречним, ніж будь-який інший.

Але спочатку нагадаємо, чому 2-3 роки?

Першочерговою метою росії при нападі на територію НАТО не буде захоплення і утримання території, принаймні на початковому етапі. росія хотіла б дискредитувати статтю 5, щоб знищити Альянс як відповідну військово-політичну організацію, що повністю розв'яже їй руки в майбутньому.

Як росія може цього досягти?

Ініціювавши невеликі вторгнення в Східну Європу з подальшою швидкою ескалацією проти західноєвропейських держав, щоб збільшити витрати на опір і змусити їх шукати шляхи врегулювання. Якщо західноєвропейці не витримають, НАТО буде покладено край.

Цей сценарій не потребує відновлення масивної сухопутної армії. У найгіршому випадку росія може відносно швидко зібрати необхідні сили, навіть якщо на той час досі буде задіяною в сухопутній війні в Україні.

Отже, що ми можемо зробити, щоб запобігти цьому сценарію?

Я стверджував, що стримування росії вимагатиме як спроможності, так і демонстрації рішучості. Ми повинні дати зрозуміти росії, що не лише маємо засоби для відповіді, але й абсолютно готові це зробити, навіть ціною великих особистих втрат і ризиків.

Я дійшов висновку, що НАТО не працює добре на обох фронтах. Наше нарощування військової потужності триває надто довго. Що ще гірше, ми постійно сигналізуємо росії про величезний рівень несприйняття ризику і нетерпимості до болю. У січні я підрахував, що НАТО має 2-3 роки, щоб змінити ситуацію на краще.

Яка ситуація зараз?

З огляду на те, що Венс став кандидатом на посаду віцепрезидента, а також враховуючи його попередні коментарі щодо України та Європи (разом із коментарями Трампа), стає зрозуміло, що вихід США з НАТО – чи то формальний, чи то через політичні заяви – цілком можливий.

Хоча ми не можемо передбачити майбутнє, і все може скластися краще, ніж за найгіршим сценарієм, нерозумно покладатися на це під час планування. Ми повинні готуватися до повного військового і політичного відокремлення від Сполучених Штатів. Все інше – божевілля. Європейські держави більше не можуть покладатися на доступність американських військових активів при плануванні потенційної російської атаки.

Це катастрофічно, тому що США не тільки пропонують найбільші загальні можливості, але й надають критичні сили і засоби, характерні для цього сценарію. Хоча рішучість часто розглядається як більш політичний фактор, вона безпосередньо пов'язана з військовими можливостями. Ви з більшою ймовірністю продемонструєте рішучість, якщо впевнені, що зможете вести ефективну війну, коли справи підуть на гірше. Ми це знаємо, росія це знає.

Втрата доступу до американського військового потенціалу не лише підірве нашу здатність захищати себе, але й ще більше змістить уявний баланс рішучості на користь росії. Зайве казати, що це дуже небезпечно, оскільки це, зрештою, визначатиме погоду для путінських атак.

Тим часом ми в Європі зробили дуже мало для того, щоб переконати росію в нашій непохитності, якщо справа дійде до зіткнення.

Ключові західноєвропейські держави продовжують ставити власну безпеку понад усе щодо України, демонструючи неприйняття ризику та нетерпимість до болю. Загалом, із січня ситуація погіршилася. Хоча адміністрація Трампа, можливо, не змінить раніше визначені 2-3 роки, це значно підвищує ймовірність того, що путін випробовуватиме статтю 5 у найближчі роки.

Вкрай важливо, щоб ми діяли, і я хочу, щоб європейські керівники впали в паніку. Не таку паніку, яка паралізує вас, а таку, яка запускає ваш інстинкт "бий або тікай", і ви обираєте боротьбу.

Не чекайте до листопада 2024 року

Почніть діяти зараз. Розбудовуйте свої армії. Нам не потрібні боєздатні європейські армії у 2030 році, вони потрібні нам на вчора. Найважливіше те, що наші дії в найближчі місяці і роки визначать не тільки те, чи буде ескалація у війні в Україні, але й те, чи будемо ми наступними.

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