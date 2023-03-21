Відомий журналіст, колишній редактор The Economist та автор багатьох книг про росію Едвард Лукас у своїй колонці для Центру аналізу європейської політики стверджує, що Китай опинився на роздоріжжі – він не хоче втрачати "надійного друга" в особі Кремля та особисто путіна, але не може собі дозволити ще більшу конфронтацію із Заходом. Адже надто зацікавлений в торгівлі і відновленні своєї економіки після пандемії ковіду. Який шлях обере Китай і чи готовий він всім ризикнути?

Межі політики "без обмежень" стають все більш очевидними. Триденний візит Сі Цзіньпіна до Москви цього тижня демонструє зростаючу близькість між керівництвом Комуністичної партії Китаю і Кремлем. Але він також висвітлює розбіжності і дилеми.

Китай і росія бачать війну в Україні зовсім по-різному. путін розуміє (правильно), що прозахідна, успішна і демократична Україна становить екзистенційну загрозу для його клептократичного неоімперіалізму. Він готовий сіяти хаос, щоб запобігти такій перспективі. Китай, навпаки, хотів би, щоб Україна була впорядкованою і процвітаючою – це був би кращий експортний клієнт, надійніший постачальник і кращий напрямок для інвестицій. Членство України в НАТО і ЄС також не викликає у Китаю жодних занепокоєнь з точки зору безпеки.

путінська пропаганда любить зображати росію як обложену фортецю, оточену занепалими, але загрозливими західними ворогами. Єдність Заходу посилює цей меседж. Він не заперечує проти цього. Сі, навпаки, терміново потрібно утримати Європейський Союз від повного приєднання до очолюваної США коаліції, яка все більше обмежує і протидіє його амбіціям. У той час, як його країна намагається відновитися після обмежень через ковід, Сі має на меті підвищити економічний стан Китаю, а не накликати на себе нові санкції.

Для росії китайська дипломатична, економічна і (обмежена) військова підтримка має свою ціну. Як неодноразово попереджав нинішній коментатор у вигнанні Андрій Піонтковський, союз між росією і Китаєм – це союз між "кроликом і удавом". Раніше росія була більш розвиненою країною, ніж Китай, особливо у військовому плані. Зараз цей розрив значною мірою скоротився. Китай приблизно в десять разів більший за чисельністю населення та економічним впливом, тоді як росія – країна, наділена природними ресурсами, відчуває дискомфорт від усвідомлення того, що її гігантський східний сусід має відповідно гігантський апетит на сировину.

Страх перед Китаєм був причиною того, що попередня політика росії балансувала між антизахідною риторикою і прагматичними діями, прикладом яких є експорт енергоносіїв до Європейського Союзу. Її незахідні зв'язки з диктаторами в африканських країнах, Сирії, Венесуелі та інших не можуть врівноважувати однобокі відносини з Пекіном. Дружба з Китаєм може бути тактично розумною, але стратегічно – нерозумна.

Перед Китаєм теж стоять дилеми. росія може бути все більш корисним другом, але вона також є і складним другом. Ордер на арешт путіна за звинуваченням у викраденні дітей з окупованої України робить його вигнанцем у більшій частині світу за звинуваченням у воєнних злочинах. росія стає державою-ізгоєм: хоча більше схожою на Іран, ніж на Північну Корею. Щоправда, китайському режиму теж не звикати викрадати дітей (згадаймо хоча б Панчен-ламу, викраденого у п'ятирічному віці в 1995 році, якого відтоді ніхто не бачив). Але, підтримуючи путіна, Сі бере на себе відповідальність за інші проступки свого протеже, такі як брязкання ядерною дубинкою. Він може очікувати, що кожен західний співрозмовник на самітах або під час візиту до Пекіна буде нагадувати йому про це.

Ще більш складним є те, що Сі має з'ясувати, як бути надійним посередником в українсько-російській мирній угоді, залишаючись при цьому близьким другом путіна. Це виглядає майже неможливим. Окрім нещодавньої саудівсько-іранської угоди, Китай зазнає труднощів у багатосторонній дипломатії (особливо щодо сусідньої Північної Кореї). В Україні все починається з нуля, або навіть гірше. Телефонний дзвінок Сі президенту Володимиру Зеленському стане запізнілим початком залучення Китаю, але не підставою для втручання. Україна не налаштована на компроміс: російський наступ зупинився, західна зброя прибуває, і насувається контрнаступ. Єдиним реальним важелем впливу Сі є погроза надати більш суттєву військову допомогу росії. Але це ризикує ще більше розлютити Сполучені Штати. Якщо тільки він не прагне з'ясування стосунків із Заходом прямо зараз, цей варіант виглядає вкрай непривабливим.

Проте, розпочавши свою мирну пропозицію, Сі ризикує втратити обличчя, якщо вона зазнає невдачі. Він не пробачить путіну цю дорогу і небезпечну плутанину.

Джерело: СЕРА