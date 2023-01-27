Чеський Трамп проти нащадків Гавела. Все, що варто знати про президентські вибори в Чехії

2023 рік Чехія почала з виборів нового президента. Переможець виборів, другий тур яких розпочався сьогодні, 27 січня, і триватиме 2 дні, замінить чинного президента Мілоша Земана, який має піти у відставку після двох термінів. Перед чехами стоїть непростий цікавий вибір. Вони погодяться із трампівським аналогом Андреєм Бабішем, кампанія якого ведеться в кращих російських традиціях, чи з прозахідним генералом у відставці Петром Павелом? Детальніше про вибори у Чехії у матеріалі, підготовленому на основі статті аналітикині та головного редактора сайту Shaping Europe Лінди ден Бол, яка отримала ступені магістра у Нідерландах та Чехії.

У першому турі голосування було вісім імен, але громадськість виявила великий інтерес лише до трьох кандидатів: екс-прем’єр-міністра Андрея Бабіша, генерала армії у відставці Петра Павела та економіста Дануше Нерудової.

Андрей Бабіш

Андрей Бабіш уже був успішним бізнесменом, коли заснував власну політичну партію в 2011 році. ANO - Акція незадоволених громадян, була заснована Бабішем для боротьби з "системною корупцією" і вважається ліберально-центристською або правоцентристською. Партія взяла друге місце на перших же виборах, проведених після її заснування. Бабіш отримав крісло міністра фінансів, а згодом, у 2017 році – портфель прем’єр-міністра, коли ANO взяла першість на наступних парламентських виборах. Він обіймав цю посаду до 2021 року, коли його змінив нинішній прем'єр Петер Фіала.

Під час його перебування на посаді міністра компанія Agrofert, якою раніше керував Бабіш, купила кілька великих чеських медіакомпаній. Незважаючи на те, що Бабіш офіційно залишив посаду генерального директора, він залишався та й є на сьогодні власником Agrofert, що робить його одним із найбагатших людей у ​​країні з оціночним статком у майже 4 мільярди євро. Втім, питання про те, чи є етично справедливим для політика мати такий великий вплив на ЗМІ, не єдина пляма на репутації Бабіша. Проти нього було ініційовано розслідування за шахрайство з європейськими субсидіями, його звинуватили у залякуванні опонентів, а Інститут національної пам’яті Словаччини каже, що має докази того, що екс-прем’єр-міністр співпрацював з таємною поліцією часів комунізму (STB).

Генерал Петр Павел

Генерал армії у відставці, кандидат у президенти Петр Павел мав широкий спектр посад в армії – від участі у бойових діях за кордоном до більш дипломатичних функцій як представник чеської армії в кількох національних і міжнародних організаціях. Перше справжнє зіткнення генерала з політикою відбулося в 2014 році, коли його призначили головою Військового комітету НАТО. Його вперше почали розглядати як кандидата в президенти після того, як він публічно висловив критичні коментарі щодо чинного президента Земана.

Коли він врешті-решт оголосив про свою кандидатуру на пост президента в червні минулого року, це було справді тому, що він "хотів дати можливість Чехії мати президента, за якого їм не потрібно було б соромитися". Генерал Павел є незалежним кандидатом, балотуючись без прив’язки до якоїсь політичної партії, але його кампанію відкрито підтримала правоцентристська політична коаліція SPOLU ("Разом"), яка стала переможцем на парламентських виборах 2021 року. До речі, вона підтримувала і Дануше Нерудову – економіста і декана Університету Менделя в Брно. Її передвиборча кампанія була зосереджена на ролі президента як посаді, яка побудована навколо гідності, прозорості та дотримання конституції.

Дануше Нерудова

Під час першого туру виборів, який відбувся 13 і 14 січня, Бабіш, Павел і Нерудова були у першій трійці в кожному регіоні, але Нерудова поступилася своїм суперникам, набравши 13,92% голосів.

Загалом результати першого туру були вражаючими: різниця у відсотках у Бабіша і Павела становила менше 1%: 35,40% за генерала Петра Павела проти 34,99% за Андрея Бабіша. Цікаво, що у першому турі виборів була зафіксована найвища явка виборців у першому президентському турі за всю 30-річну історію Чеської Республіки: голосували 68,24% виборців.

Традиційно явка виборців ще вища у другому турі, оскільки значна кількість людей не проходить перший тур виборів і чекає, поки залишиться лише два кандидати, перш ніж прийняти рішення. Громадська думка схиляється до перемоги Петра Павела як найбільш ймовірного кандидата на перемогу на виборах. Йому не тільки вдалося випередити свого опонента в першому турі, але ще й більшість виборців Нерудової, як очікується, голосуватимуть за генерала у другому турі.

Новий президент Чехії значною мірою вплине на міжнародну орієнтацію країни, яка за нинішнього президента Мілоша Земана схилялася до росії та Китаю. Призначення китайських радників на ключові посади, які особисто дружать з владіміром путіним і Сі Цзіньпіном і, захищають росію від чеських спецслужб, не сприйняли в національних і європейських колах. Такі погляди зробили Земана "важким" президентом, оскільки він суперечить офіційній позиції уряду своєї країни з цих питань. Це змусило політиків стверджувати, що Земан перевищив свої обов'язки президента.

Інша справа генерал Петр Павел. Він провів свою кампанію, демонструючи проєвропейську позицію та підтримку України проти росії. Його призначення президентом безумовно охолодило б відносини Чехії з Китаєм і росією. Його прихильники сподіваються, що обрання Павела означатиме повернення до просування прав людини, демократії та миру на міжнародному рівні, як це було за часів Вацлава Гавела, першого президента Чехії після революції.

Андрей Бабіш дотримується більш євроскептичної позиції (можливо, це пов’язано з тим, що ЄС веде розслідування проти нього за шахрайство?). Бабіш структурно діяв проти міграційної політики ЄС як прем’єр-міністр і критикував вплив наднаціонального органу у своїй країні. Це спричинило його прізвисько у Чехії "Європейський Трамп". Слід зазначити, що кампанія Бабіша будується більше не на просуванні власних ідей, як на протипоставленні та критиці опонентів. Також аналітики вважають кампанію Бабіша популістичною на відміну від кампанії Павела.

Перші дебати, які відбулися між кандидатами в президенти 17 січня, спровокували гарячу суперечку через білборди Бабіша з гаслом "Я не затягну Чехію у війну. Я — дипломат. Не воїн". За словами генерала у відставці, Бабіш зловживає страхом у політичних цілях, а гасло на білборді є мерзенним. Петр Павел вимагав вибачень перед армією, але експрем'єр відмовився.

Також генерал продемонстрував есемески, які розсилаються неназваними прихильниками Бабіша, "за яким зосереджуються проросійські та конспіративні сили". Вони нібито від імені генерала Павела запрошують на призов "для відправлення в Україну".

Натомість Бабіш у найкращих російських традиціях називати чорне білим і навпаки, заявив, що з приходом до влади Петра Павела в країні почнеться абсолютний тоталітаризм. До речі, саме Бабіш в інтерв'ю чеським ЗМІ заявляв не просто про "мир", але й що треба припинити поставляти зброю в Україну.

Загалом, як зазначив головний редактор тижневика Respekt Ерік Табері, метод Бабіша схожий на метод Земана – створити штучні жахалки і запропонувати себе як вихід. І, звісно, чорні технології.

Так, днями ЗМІ повідомили, що невідомі запустили дезінформацію про те, що Петр Павел нібито помер, створивши для цього фейковий сайт і розсилку. "Антикампанія пробила нове дно", - написав генерал Павел у своєму Twitterз цього приводу, що не може не змушувати проводити паралелі із методами росіян.

Цікаво, що Бабіш перед першим туром виборів поїхав зустрічатися у Францію з Орбаном. Також він проводив переговори з рдоганом. Але, на думку генерала Павела, яку він висловив на дебатах, справжньому чеському кандидату варто було б спочатку провести переговори із президентом України Зеленським…

Приклади брудної кампанії Бабіша на білбордах: брехня, залякування, популізм

Між тим, після вторгнення рф в Україну підтримка ЄС у Чеській Республіці зросла, натомість багато чехів відчувають дискомфорт через дружні зв’язки президента Земана з росією. На вихідних стане зрозуміло, чи буде фокус Чехії на міжнародному рівні більше зміщений у бік Брюсселя та від Москви.

За матеріалами Shaping Europe, blesk.cz, Hospodářské noviny

Використані фото Укрінформ, чеських видань ČTK, Hospodářské noviny, фейсбук-сторінки Danuše Nerudová