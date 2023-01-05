Думки наперед. Як Україна може виграти війну в 2023 році – Філліпс О’Брайен

Як і обіцяли, переклали для вас прогноз війни в 2023 році від відомого науковця і дослідника, професора стратегічних досліджень з Шотландії Філліпса О’Брайена. У цьому аналізі він передбачає, що українці продовжуватимуть виснажувати російські сили глибокими ударами по складах, командних пунктах та концентраціях сил. Як тільки українці зрозуміють, що десь виснажили їх настільки, що вони практично не здатні чинити опору, тоді підуть в атаку. Це також залежатиме від обсягів і швидкості постачання зброї з боку західних партнерів України.

Вибачте, збирався написати про весь хід можливої війни цьогоріч, але пройшов лише першу фазу і вона вже досить довга. Наступних вихідних перейду до другої фази.

Ще до 24 лютого я припускав, що Україна вийде переможницею у тій чи іншій формі війни з росією, якщо путін наважиться на вторгнення.

Читайте у перекладі іPress: Війна 2022 року в ретроспективі. Як Україна змогла перевершити результат – Філіппс О’Брайен

Уявлення про те, що Україна вийде переможницею, ґрунтувалося на низці різних оцінок: що українці рішуче налаштовані боротися за свою незалежність; що вони отримають допомогу; а також на тому, що російські військові сильно переоцінюються аналітичним співтовариством. Разом з тим, шлях до української перемоги дійсно був дуже туманним.

Однак після понад десяти місяців повномасштабного конфлікту бачення цієї перемоги стає все більш чітким (хоча все ще досить невизначеним). Перемога залежатиме від великої кількості різних змінних, найважливішою з яких є обсяг і тип допомоги, що надається комбатантам ззовні – для України, в першу чергу, країнами НАТО, а для росії – Китаєм/Іраном. Ця допомога матиме велике значення для того, скільки часу знадобиться Україні для перемоги, а також для її масштабу (буде вона включати Крим чи ні – велике питання). Однак, якщо ця допомога не змінить кардинально ситуацію в той чи інший бік, вона не змінить того факту, що війна все ще має тенденцію на користь України, і українці залишатимуться більш ефективною стороною, яка просувається вперед.

Успіх України – повний розгром російської армії, а не стрілки на мапі. Як Україна планує перемогу

Від початку планування української кампанії випереджало російське на багато кроків. У той час як росіяни, здається, одержимі політичними перемогами і зайняттям місць на карті (Сєвєродонецьк, Лисичанськ і, звичайно, Бахмут), українці з самого початку усвідомили, що їхній реальний ворог – російська військова машина. росіяни ставлять перед собою завдання захопити, а українці – виконати, і в інтелектуальному плані ця різниця дуже важлива. Колишній/російський метод (який, я б сказав, є дуже ігровим поглядом на війну і призвів до переоцінки російського військового потенціалу перед війною) базується на проведенні операції зі стрілками на карті, що ведуть до цілей, які мають бути захоплені. Вся битва на Донбасі виглядала дуже схожою на це – російська армія прямувала до місць, незалежно від того, чи мали вони насправді значення для української генерації сил, і, що ще більш дивно, незалежно від того, чи були масові російські втрати, яких зазнала рф для захоплення цих цілей, варті тих втрат, яких зазнали українці.

З іншого боку, українці з самого початку усвідомлювали, що успіх у цій війні буде досягнутий не шляхом взяття того чи іншого міста, а шляхом розгрому російської військової сили. Мене вразила така оцінка української розвідки ще у травні, коли вони, очевидно, намагалися раціонально прорахувати, в який момент втрати росіян стануть занадто великими, що дозволить їм перейти в контрнаступ. Тоді вони говорили, що це буде серпень – і не помилилися.

Те, що зробили українці влітку 2022 року, по суті, було приписано першій російській армії путіна. Зокрема, як тільки вони отримали перевагу в дальності й точності, витратили свої зусилля на знищення здатності росіян чинити опір, фактично уникаючи прямих атак, де це було можливо. Вони атакували на Харківщині, де було дуже мало російських військ. А потім на Херсонщині, коли зрозуміли, що рф має занадто багато військ, щоб атакувати їх в лобову, терпляче знищували російську логістику і систему командування й управління, унеможливлюючи утримання росією сил на західному березі Дніпра.

Війна на початку 2023 року. Виснаження другої армії путіна і атака на найбільш вразливому напрямі

Отже, вступаючи в 2023 рік, українці, ймовірно, мають певне уявлення про те, де вони хочуть воювати, але найбільший розрахунок, який зроблять зараз, – це те, скільки другої армії путіна (і, можливо, третьої, якщо нещодавні чутки про черговий призов справдяться) потрібно знищити, перш ніж зможуть досягти своєї головної мети – звільнити свою територію. Це складний розрахунок, але очевидно, що вони його роблять. У вартому уваги інтерв'ю ВВС (яке є частиною публічної кампанії, спрямованої на отримання більшої підтримки з боку країн НАТО) керівник української військової розвідки Кирило Буданов, який у травні заявив, що перша армія путіна вичерпає себе в серпні, українці в основному визнали це.

Буданов також заявив, що за нинішніх високих темпів використання боєприпасів росіяни почнуть відчувати їхню нестачу вже в березні. Про це повідомив у твітері Інститут дослідження війни.

Я не маю жодного уявлення про те, чи є це реальним розрахунком, адже українці надзвичайно розумно формулюють питання, намагаючись апелювати до своїх прихильників – але, безумовно, вони роблять цей розрахунок. Ця оцінка російських втрат майже напевно визначатиме їхній шлях до перемоги у 2023 році. Допоки вони не повірять, що сили рф настільки ослаблені, що можна буде досягти значних успіхів, Україна буде тиснути на Захід з проханням про військову допомогу і невпинно знищуватиме противника на місцях, націлюючись на все – від поставок до командування й управління, і, що все частіше, на концентрацію російських сил.

Знищення другої армії путіна потребуватиме часу, але в певному сенсі воно має бути більш простим, ніж знищення першої. Ця друга армія має набагато вищий відсоток погано підготовлених і невмотивованих солдатів, а її озброєння, якщо і є, то більш застаріле і менш доглянуте. Ця армія також має утримувати свої позиції в умовах, які, без сумніву, часом будуть досить жалюгідними взимку.

Те, що незмірно допоможе українцям у цьому завданні виснаження – це якщо росіяни продовжать наступати. Люди стають досить збудженими через такі речі, як триваючі атаки "вагнера" на Бахмут або можливий російський напад з боку білорусі. І ви знаєте, що обидві ці речі є хорошими для України. Адже чим більше росіяни витрачатимуть свої сили, тим швидше настане українська перемога. Я навряд чи можу уявити собі операцію, яка б принесла українцям більше задоволення, ніж бачити, як росіяни збирають ту невелику ефективну наступальну силу, яка у них є в білорусі (далеко від основної частини їхньої армії), щоб спробувати атакувати Київ. Їхня перша армія не могла проводити передові комбіновані операції – хай щастить із цією ненавченою армією.

Отже, першим кроком будь-якого українського шляху до перемоги буде продовження цього великого етапу виснаження, на якому ми перебуваємо, – з росіянами, які прагнуть прискорити процес власного знищення.

Однак поки росіяни не стануть достатньо слабкими, українці будуть обережними, натискаючи на невеликі проломи, такі як навколо Кремінної та Сватового. Але їхньою метою не будуть конкретні міста та села, а знищення другої армії путіна. Вони покладатимуться на далекобійну зброю, щоб методично знищувати російські сили, які стоять перед ними.

Як тільки українці відчують, що зробили достатньо, і, сподіваємось, отримають достатню підтримку ззовні, вони підуть вперед. Те, де вони це зроблять, привертатиме велику увагу, і це майже напевно залежатиме від того, де росіяни будуть найслабші і де, на думку українців, вони можуть досягти найбільших успіхів. Проте те, що відбуватиметься на цьому етапі, хоча і буде більш драматичним, оскільки карти знову розгорнуть, але є менш важливим, ніж те, що відбувається зараз, на етапі виснаження сил, з якими бореться Україна.

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