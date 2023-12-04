ФАБи, КАБи або МПК/УМПК. Як росіяни модернізують свої планерні бомби, і ті наносять колосальну шкоду. Частина 2 – Том Купер

У другій частині статті, присвяченої технологіям авіаційних бомб як елементам повітряної війни, Том Купер аналізує, зокрема застосування росіянами своїх планерних бомб на лінії фронту та їх модернізацію для керованості та управління. Він зазначає, що ефективність цих бомб значно нижче, аніж могла би бути з іншим запалом для підриву. Крім того, Купер досі наполягає у цьому контексті, що F-16 не допоможе розв’язати проблему. Принаймні, поки в Україні їх не буде більше 100.

У першій частині цієї статті я описав основи наявних технологій західних бомб загального призначення і керованих бомб; основи технології російських бомб загального призначення, а також причини, чому росіяни, маючи потребу у "великій кількості високоточних керованих бомб", не знайшли іншого рішення, окрім як створити свої планерні бомби, відомі під абревіатурами МПК і УМПК.

Перш ніж продовжити, на прохання кількох читачів, я повернуся до практики додавання списку абревіатур.

ФАБ = російська абревіатура для фугасної авіаційної бомби. JDAM = Joint Direct Attack Munition (сімейство бомб з GPS-наведенням американського виробництва). КАБ = російська абревіатура для корегованої авіаційної бомби (тобто керованої бомби). МПК = російська абревіатура для модулів (для) планерування і корекції. ВПС = українська абревіатура ВПС України (та Сили протиповітряної оборони). РБК = російська абревіатура для касетної бомби одностороннього ураження (більш відома на Заході як "касетна бомба"). ЗРК = зенітно-ракетний комплекс. УМПК = російська абревіатура уніфікований комплект (модулів) планерування та корекції. ВКС = російська абревіатура Повітряно-космічні сили росії. ЗСУ = українська абревіатура для Збройних сил України.

Як згадувалося в частині 1, спочатку МПК/УМПК не були керованими. Не маючи націлювання, вони не були точними. Я мовчав про це місяцями, але я спостерігаю за їх застосуванням з лютого-березня цього року і можу лише сказати, що навіть наприкінці літа цього року більшість військовослужбовців ЗСУ, які "стали мішенню" російських планерних бомб, описували їх приблизно наступним чином. В середньому, з 10 бомб МПК/УМПК, випущених ВКС, щонайменше 5 не потрапляли в ціль:

щонайменше 5 не долетіли до цілі на 200-500 метрів

ще 4 – більш ніж на 500 метрів;

можливо, 1 падала десь на відстані менше 200 метрів від цілі.

... і це консервативна оцінка, заснована на "перетині" близько 50 пов'язаних між собою звітів...

Очевидно, це викликало певну плутанину в (нижчих) лавах ЗСУ: ніхто з присутніх на полі бою не міг точно сказати, що саме росіяни обстрілювали і чому.

УМПК на базі ФАБ-500М-62 можна побачити встановленою на Су-34, іноді наприкінці червня цього року.

Брак точності. росіянам знадобився час аби навчитися робити МПК правильно

Причиною недостатньої точності була відсутність систем наведення: росіянам знадобився час, щоб отримати необхідні високі технології, а потім запустити щось на кшталт серійного виробництва комплектів МПК/УМПК. Більше того, очевидно, що їм знадобилися місяці, щоб випробувати і доопрацювати їх – і відшліфувати тактику їхнього застосування: навчитися робити це правильно.

... А основний спосіб, яким вони розгортають свої МПК/УМПК, залишається тим часом таким же, як і в березні-травні цього року: з висоти близько 9000 м з літака на малому наборі висоти.

Приблизно так:

Чому?

Тому що це не лише збільшує дальність дії зброї, але й гарантує, що літак, який випускає планерну бомбу, залишається далеко за межами досяжності більшості українських зенітно-ракетних комплексів (ЗРК). Приблизно так:

Саме тому, починаючи приблизно з березня цього року, українські війська дуже часто бачать, як до їхніх позицій наближаються подібні траси:

На цьому кадрі з відео добре видно, як Су-34, про який йде мова, увійшов у неглибокий підйом перед тим, як випустити зброю – а потім зробив прорив (крутий поворот) убік, щоб уникнути потрапляння в зону, захищену українськими ЗРК).

Звісно, є повідомлення про низьковисотні пуски МПК/УМПК з дальності 9-10 км, але поки що ми не бачили жодних доказів цього. Мабуть, їх буде важко надати – хіба що у вигляді, наприклад, відеозапису, на якому якийсь Су-34 пролітає дуже низько над землею перед тим, як випустити один з таких боєприпасів.

Поступовий розвиток. Як росіяни почали посилювати секції наведення своїх планерних бомб

Ранні моделі МПК/УМПК отримали "лише" комплект, що включав відкидні крила. Зауважте: цього було достатньо, щоб підтримувати їх стабільність на дальності близько 60 км. Це не було ідеальним рішенням, але краще за все, що було доступне раніше: і точність була очевидно (все ще і набагато) кращою, ніж можна було очікувати (тобто менше 1-2 км). Кадр з відео, на якому зображена пара УМПК в процесі розгортання з винищувача-бомбардувальника Су-34. Примітно, що крила на верхньому прикладі майже повністю розгорнуті, а на нижньому – ще не розкриті.

Друга модель отримала лише інерційну систему наведення, достатню для стабілізації в польоті. У квітні-травні росіяни почали випробовувати моделі МПК/УМПК, оснащені приймачами навігаційних систем GPS і ГЛОНАСС, а потім, оснащені плавниками наведення. Дійсно, десь у травні українці знайшли перші уламки МПК/УМПК з GPS-приймачем – і то ірландської компанії Taoglas. Нижче наведено знімок уламків однієї планерної бомби, яка була оснащена секцією наведення:

З червня-липня в українських ЗМІ з'явилися повідомлення про те, що росіяни почали посилювати секції наведення своїх планерних бомб шляхом встановлення електронних систем протидії – що, в свою чергу, свідчить про те, що ПCУ та ЗСУ вже реагують на появу керованих планерних бомб, порушуючи роботу їхніх систем наведення.

Фактор несподіванки. Він спрацював

Проблема: незалежно від того, чи були бомби керованими, чи ні, багато з них з'являлися абсолютно несподівано або з дуже незначним попередженням. Звісно, ППО виявляє і відстежує високі літаки Су-34, що наближаються, і робить попередження. Однак війська на землі іноді не отримують їх, а якщо і отримують, то не завжди можуть вчасно сховатися в укриття. Тому, коли раз за разом та чи інша МПК/УМПК все ж таки падала в межах 200 метрів від своєї точки прицілювання/цілі... Результати були жахливими.

Достатньо сказати, що протягом цього літа багато українських сіл, розташованих в 2-10 км за лінією фронту, зазнали тривалих (багатоденних, якщо не тижневих) ударів планерних бомб. Такі населені пункти, як Мала Токмачка (на північ від Роботиного), наприклад, зазнали значних руйнувань: нерідко вже однієї МПК на базі ФАБ-250М-62 було достатньо, щоб знести два будинки...

Більше того, а) до літа росіяни розгорнули свої планерні бомби в такій кількості, що МПК/УМПК почали сильно відчуватися, і б) будь ласка, не робіть помилок: коли 500-кілограмова боєголовка вибухає в радіусі 200 метрів від вас, це "відчувається". Дуже сильно.

Запали не змінилися. Що це означає?

Однією з деталей, яку часто ігнорують щодо новітніх МПК/УМПК, є те, що їхній підривник не змінився з плином часу: навіть на останніх фотографіях крупним планом видно так звані точкові детонатори, або швидкі підривники. Цей висновок підтверджується відеозаписами їх детонації з української сторони: наприклад, відео, на яких видно, як величезні масиви ґрунту злітають у небо від вибухів, вибухова хвиля від яких розлітається вгору і назовні.

Класична схема підриву МПК/УМПК, що швидко сплавляється, показана на прикладі відео, знятого військовослужбовцями 110 мехбригади ЗСУ в березні цього року. Як видно, маса вибуху спрямована вгору, що призводить до мінімального пошкодження об'єктів (і особового складу), розташованих на рівні землі.

Запал не лише підриває бомбу – змушує її вибухнути, але й визначає, на якій висоті і в якому положенні бомба вибухне, таким чином збільшуючи (або, в негативному випадку, зменшуючи) її ефективність. Швидкодіючі запали є найпоширенішим типом на російських авіаційних бомбах: це прості контактні запали, які зазвичай детонують бомбу на рівні землі. Це означає, що маса вибуху поширюється вгору, що, в свою чергу, значно зменшує його фугасну і осколкову дію. Такі бомби погано підходять для ураження, наприклад, українських польових укріплень. Дивно, але добре для ЗСУ, що на озброєнні ВКС досі немає навіть таких "простих" підривників, так званих "маргариток" (також відомі як "подовжувачі"), які були прийняті на озброєння американськими військами ще за часів Другої світової війни. Подовжувачі запалів насправді не є чимось особливим: найпростіші з них мають довжину близько 1 м (або 1000 мм). Їхнє призначення – змусити бомбу вибухнути щонайменше на висоті 1 м над поверхнею (або принаймні не заглибитися надто глибоко, перш ніж вона здетонує).

Ще однією причиною відносної неефективності російських планерних бомб є положення їхніх корпусів під час детонації. Вони летять по балістичній траєкторії і, таким чином, падають на землю майже вертикально: у поєднанні зі швидким підривачем це призводить до того, що основна частина енергії їхньої детонації спрямовується вгору, відносно небагато вбік, і дуже мало в безпосереднє оточення на рівні землі. Це означає, що навіть якщо бомба влучить, наприклад, в окоп або бункер, вона завдасть відносно невеликої шкоди.

В ідеалі, бомба, націлена на польові укріплення, повинна летіти якомога паралельніше до землі і вибухати на висоті 5-10 метрів над поверхнею – щоб розпорошити енергію вибуху на якомога більшу площу.

Це те, в чому росіяни можуть – прямо зараз – змінити дуже мало. Принаймні те, на що їм потрібен час (а також причина, чому розроблені в США так звані "сповільнені" бомби, такі як Mk.80, оснащені сповільнювачами Mk.12 "Зміїне око", були настільки ефективні у численних війнах 1960-1980-х років, порівняно з різними радянськими бомбами порівнянного калібру, включно з усіма можливими ФАБ-250 і ФАБ-500).

Не дивно, що з огляду на загальну низьку точність МПК/УМПК, вже лунають заяви про те, що росіяни оснащують свої касетні бомби серії РБК планерними крилами МПК/УМПК і комплектами наведення. Теоретично, планерна бомба на базі РБК-250 або РБК-500 може розгортати свої боєголовки на великій площі, що значно підвищує її ефективність. Однак, поки що ми не бачили жодних доказів того, що РБК оснащуються комплектами МПК/УМПК.

Останні новини. МПК/УМПК – це справді "погані новини"

За даними офіційного Києва, протягом жовтня ВКС випустили понад 1 000 МПК/УМПК. Найвищий показник – 80 планерних бомб за один день. Маса зброї, про яку йдеться, все ще була некерованою, тому результати були "звичайними". Однак наприкінці того ж місяця з'явилися перші повідомлення про те, що росіяни розгортають свої планерні бомби для ураження мостів – наприклад, в районі Куп'янська. Удар по мостах некерованими авіабомбами ніколи не спрацює, тому це є очевидним свідченням того, що ВКС тим часом отримує все більше керованих моделей.

Випадково останню новину з цього приводу 1 грудня опублікувало РІА "Новости". У статті, про яку йде мова, повідомляється, що "нещодавно до одного з навчальних центрів Повітряно-космічних сил росії було передано партію фронтових бомбардувальників Су-34, які будуть використовуватися для масового навчання льотчиків застосуванню авіаційних бомб з УМПК, які вже добре зарекомендували себе в зоні проведення спецоперації в Україні. Це дозволить збільшити кількість пілотів, які можуть використовувати ці боєприпаси, і збільшити кількість ударів "розумними авіабомбами" в зоні Північного військового округу по українських військових об'єктах...

За умови, що цьому можна довіряти (а в цьому ніколи не можна бути впевненим, коли йдеться про російські "ЗМІ"), це означало б, що ВКС завершив фазу "досліджень, розробок і випробувань" у роботі над МПК/УМПК. Що тепер вони починають тренувати великі групи своїх екіпажів Су-34 у застосуванні такої зброї.

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Загалом, як би грубо це не звучало, МПК/УМПК – це справді "погані новини". Тим часом вони розгорнуті в такій кількості і з такою регулярністю, що ЗСУ відчувають тиск, який спричиняється ними: вони зазнають втрат. На жаль, це навряд чи зміниться, якщо Захід не надасть достатню кількість ракет класу "земля-повітря" великої дальності, щоб ЗСУ могли змусити Су-34 випускати МПК/УМПК за межі їхньої ефективної дальності польоту. Читай: понад 60 км від лінії фронту.

Говорячи далі про захист від атак планерних бомб, мушу не погодитися з тими, хто вважає, що "F-16" можуть стати вирішенням цієї проблеми. На це є багато причин:

Лінія фронту в Україні – незалежно від того, на землі чи в небі – величезна. ПСУ доведеться придбати багато F-16, щоб тримати, скажімо, принаймні 4-8 з них в повітрі в будь-який час доби для швидкої або принаймні своєчасної реакції на російські атаки з використанням планерних авіабомб.

Як вже пояснювалося в моєму аналізі F-16, основна зброя типу "повітря-повітря" – AIM-120C – має занадто малу дальність дії, щоб уражати, наприклад, Су-34, що наближаються, з відстані понад 50 км. Насправді, щоб отримати таку дальність пострілу за допомогою AIM-120C, F-16 мав би діяти на великих висотах (5000 м і більше), що, своєю чергою, зробило б його повністю вразливим до

a) російських пілотованих перехоплювачів, оснащених ракетами Р-37М великої дальності "повітря-повітря" (типу Су-35 і МіГ-31), або

б) перед російськими ракетами великої дальності класу "земля-повітря", такими як С-400.

Іншими словами: F-16 – це не рішення. Принаймні, поки в Україні їх не буде більше 100. Озброєні Метеором EuroFighter-2000 або Rafales можуть бути одним з варіантів, але навіть тоді: Україні все одно доведеться отримати їх у великій кількості, щоб ефективно протистояти наступаючим російським Су-34 на всіх ділянках фронту.

Просто ЗРК мають свої переваги над винищувачами-перехоплювачами – особливо такими обмеженими, як F-16. Головна з них полягає в тому, що ЗРК можуть залишатися в зоні бойових дій набагато довше, ніж будь-які пілотовані перехоплювачі (звісно, за умови, що всі надані ЗРК виживуть, залишаючись в зоні бойових дій, і не будуть знищені противником).

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