ФАБи, КАБи чи УМПК? Історія про планерні бомби на війні. Частина 1 – Том Купер

Том Купер нарешті повернувся до обіцяного аналізу повітряної війни. І опублікував огляд, який він планував ще в жовтні, про розгортання росіянами планерних бомб і чим вони насправді відрізняються від керованих точних бомб зі системами наведення. Попри недолугість конструкції, яка перетворила старі радянські бомби на далекобійні планерні бомби, росіяни отримали певну перевагу від застосування цієї технології.

Цей матеріал був здебільшого підготовлений ще в середині жовтня, але завершений лише зараз. Можливо, так навіть краще, оскільки з того часу з'явилася додаткова інформація, а отже, можна зробити кращий аналіз.

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Якщо я не помиляюся, протягом жовтня цього року російські Повітряно-космічні сили (ВКС) випустили по Україні близько 1 000 планерних бомб. Це становило близько 30 планерних бомб на день. Принаймні така ж кількість була і в листопаді, коли по двох ділянках фронту, таких як Авдіївка і плацдарми ЗСУ на Дніпрі, було випущено до десятка планерних бомб щодня.

Су-34 ПКС в процесі підготовки до чергової місії. Звертає на себе увагу планерна бомба УМПК, встановлена на підкрилевому кріпленні (права частина фото).

Це спричинило принаймні деякі відповідні повідомлення як у російських, так і в українських соціальних мережах (і ми неодноразово згадували про них тут, у цьому блозі). Тим не менш, у мене склалося враження, що це питання залишається дуже мало висвітленим і неправильно витлумаченим фактором у цій війні. І, схоже, існує багато плутанини щодо того, як саме ВКС розгортає їх і що насправді можуть робити російські планерні бомби. Або не можуть. Отже, тут ми спробуємо пояснити те, що відомо на сьогодні.

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Для початку, я не знаю, що думати про те, що більшість українських джерел, офіційних чи ні, спочатку називають російські планерні бомби "ФАБ", але водночас наполегливо називають їх "КАБ". Я не маю жодного уявлення про українську мову, але здогадуюсь, що обидві абревіатури засновані на російській військовій термінології.

Отже,

- ФАБ означає фугасна авіаційна бомба, тоді як

- КАБ означає те, що росіяни називають "корегована авіаційна бомба".

Для мене, як для ботаніка (і дивака теж), це досить заплутано, тому що, наскільки мені відомо,

а) зброя з позначенням ФАБ – це зброя загального призначення, осколково-фугасна або руйнівна зброя без будь-якого наведення; фактично – "бомби вільного падіння";

у той час як

б) "сімейство" позначень КАБ означає бомби з телевізійним, лазерним і супутниковим наведенням, але не такі, як планерні бомби, які застосовуються ВКС у все більшій кількості в Україні протягом року.

ФАБи. З 1945 року Радянський Союз розробив щонайменше три покоління бомб: М46, М54 і М62. Базуючись на досвіді Другої світової війни, серія М46 (ФАБ-50М-46, ФАБ-100М-46, ФАБ-250М-46 тощо аж до ФАБ-3000М-46) була розроблена для застосування з дозвукових літаків, які перебували на озброєнні наприкінці 1940-х років. Серія М-54 була лише трохи кращою, але, завдяки тому, що основна частина корпусів ФАБ-250M-54, ФАБ-500M-54, ФАБ-1500M-54 тощо була посилена сталевими смугами – її можна було розгортати з реактивних літаків, які могли розганятися до швидкостей близько 1000 км/год.

Чому це важливо? Коли бомби встановлені на підкрилевих опорах бойових літаків, вони піддаються величезному навантаженню – теплу, викликаному тертям; вібраціям, викликаним шумом і турбулентністю чи надлишковим тиском тощо – і тому що ніхто не хоче, щоб бомби почали розвалюватися, ще висячи під літаком: подейкують, що це може призвести до летальних наслідків...

Зрештою, для розгортання з надзвукових винищувачів-бомбардувальників Радянський Союз розробив серію М62. ФАБ-250М-62 та ФАБ-500М-62 – найпоширеніші з них. Вони мають набагато товстіший корпус, що дозволяє їм "виживати" під час польоту на реактивних літаках, які можуть розганятися до швидкості понад 1000 км/год.

Проте, всі ФАБи залишилися некерованими. Тому, вибачте, але використання абревіатури "ФАБ" для російських планерних бомб наших днів... м'яко кажучи, "трохи вводить в оману".

ФАБ-250М-62.

КАБи. Так, починаючи з 1980-х років, радянський, а потім і російський оборонний сектор випустив десятки різних конструкцій КАБів. Наприклад, КАБ-500Кр (з телевізійним наведенням), або КАБ-500С (з ГЛОНАСС-наведенням), або КАБ-1500Л (з лазерним наведенням). Але ці бомби принципово відрізняються від планерних бомб, що перебувають на озброєнні ВКС наших днів – вони мають окремі секції наведення, які наводяться або за допомогою лазерних маркерів, або за допомогою телевізійних камер, або за допомогою супутникової навігаційної системи ГЛОНАСС. Вони теж досить точні.

Але вони також надзвичайно дорогі. Причина в тому, що Радянський Союз не зміг наслідувати західну модель проєктування бомб вільного падіння за модульним принципом: незалежно від того, чи це М46, М54 або М62, всі ФАБ мали приварені до корпусу бомби ребра жорсткості. Це призвело до того, що до них не можна було "просто" прикріпити секції наведення. Тому, розробляючи КАБ, Радянський Союз не знайшов іншого рішення, окрім як зробити абсолютно нові бомби. А оскільки московські "тупологові командири" традиційно були заклопотані наживою за будь-якої нагоди – див: корупція – і незалежно від того, чи за часів СРСР, чи після – не було достатньо грошей, щоб виробляти їх у значних кількостях.

Проте немає сумнівів, що з часом з'явилася відносно велика кількість КАБів. Сотні з них були розгорнуті радянськими ВПС вже над Афганістаном у 1980-х роках. Однак протягом 1990-х років їхнє виробництво практично зупинилося. За винятком експортних поставок, ВКС ніколи не отримували більше кількох десятків кожної моделі. У деяких випадках (див. КАБ-500С з ГЛОНАСС-наведенням) навіть "тупоголові командири" дійшли до того, що "публічно засудили" цю зброю як "занадто дорогу" ще до того, як вона була вперше "застосована в бою" (в Сирії в листопаді 2015 року, і то, власне, з піар-цілями).

Так, звісно: зі середини 2022 року російська оборонна промисловість працює в три зміни на добу, але я сумніваюся, що в цьому плані багато чого змінилося. У рф бракує виробничих потужностей для необхідних високих технологій. Тому кількість КАБів залишається обмеженою, а отже, як на мене, використання цієї абревіатури в мейнстрімі і в соціальних мережах теж "трохи вводить в оману".

3D-зображення керованих бомб сімейства КАБ-1500. Вони набагато більші за ФАБ-250М-62 або ФАБ-500М-62. Два верхніх варіанти сімейства – з лазерним самонаведенням, нижній – з електрооптичним самонаведенням (або "телевізійним самонаведенням"). Лише кілька десятків кожної моделі були виготовлені, і то переважно на експорт.

Ще однією керованою бомбою, яку, за повідомленнями, розгорнули ВКС в Україні, є УПАБ-1500.

Останньою версією цієї ж зброї є УПАБ-1500В. У російських соціальних мережах наприкінці 2022 року було показано щонайменше 2-4 приклади в процесі завантаження на Су-34.

Це та наступні відео були оприлюднені москвою 1 березня 2023 року, і на них – нібито – показано удар УПАБ-1500В по українській позиції в районі Авдіївки.

МПК/УМПК. Насправді, більшість російських планерних бомб, розгорнутих сьогодні над Україною, мають скорочені позначення МПК та/або УМПК. Остання розшифровується як "уніфікований набір модулів планування і корекції".

Тут я повинен додати, що хоча впевнений, що абревіатура УМПК використовується, не зовсім впевнений, що це стосується абревіатури МПК: я "зловив" її десь у російській інтернет-статті, що описує переобладнання ФАБ-250М-62 в планерні бомби. Можливо, автор просто забув поставити літеру "U" перед МПК, або це була друкарська помилка. Як завжди, тільки час покаже...

У порівнянні з КАБ, МПК/УМПК – це набагато менша і простіша зброя, що базується на бомбах ФАБ-250М-62 і ФАБ-500М-62.

Зараз багато хто описує МПК/УМПК як своєрідний "російський кулон" до розробленого США сімейства бомб з GPS-наведенням JDAM.

Насправді це не так: щонайбільше, такі порівняння лише частково відповідають дійсності.

Принципова відмінність полягає в тому, що МПК/УМПК не є керованими. На сьогодні вже точно відомо, що вони не мають систем наведення. Єдина суттєва відмінність між, наприклад, ФАБ-250М-62 або ФАБ-500М-62 і МПК/УМПК – це додавання відносно грубої "коробки", яка відкидає крила при випуску зброї. Результатом є "чисті" планерні бомби: ніяких "високоточних керованих бомб".

УМПК, встановлена під лівим крилом Су-34. Примітно, що "коробка" з відкидними крилами знаходиться в нижній частині корпусу бомби. Це дозволяє встановлювати зброю на штатні бомбові кріплення, зверху на корпусі бомби. Це означає, що під час випуску, на початку польоту, бомба повертається на 180 градусів навколо своєї поздовжньої осі. Також на цій фотографії добре видно два додаткових ребра, прикручені до кільця, що з'єднує оригінальні ребра.

Чому саме так? І навіщо тоді взагалі використовувати МПК/УМПК?

Американська JDAM (і всі можливі європейські, турецькі та південнокорейські варіанти, які наразі доступні) має не лише GPS-приймач, але й модуль, прикріплений до задньої частини корпусу бомби, що містить секцію наведення. Остання включає в себе систему механічного керування: її ребра можуть під час польоту повертати бомбу, за необхідності коректуючи її траєкторію. Саме це – здатність маневрувати – робить JDAM такою високоточною (а отже, ефективною) зброєю – і це незалежно від того, чи має вона спеціальне призначення:

GBU-38: JDAM з 250-кілограмовою боєголовкою бомби загального призначення Mk.82;

GBU-32: JDAM з 454-кілограмовою боєголовкою бомби загального призначення Mk.83;

GBU-31: JDAM з 907-кілограмовою боєголовкою від бомби загального призначення Mk.84...

...або будь-який із наступних варіантів, як-от GBU-53 з 50-кілограмовою боєголовкою бомби малого діаметру (також відомої як Storm Breaker, і здатної вражати рухомі цілі в пилу і за поганих погодних умов).

Порівняння базових конструкцій американських/західних і радянських бомб. У верхній частині цієї ілюстрації показано, як один і той же корпус бомби – в даному випадку американської Mk.82 – може бути оснащений різними підривниками і/або комплектами наведення (ліворуч), а також різними ребрами, в залежності від оперативних вимог. Навпаки, бомби радянського/російського виробництва – як ФАБ-500М-62 в даному випадку – мають всі свої частини зварені разом. Вони не мають модульної конструкції. Саме тому перетворення їх на планерні бомби є такою проблемою: ця ідея переслідується найперше за межами російської федерації (наприклад, у Північній Кореї).

Однак в системі путіна ніколи не було серйозних спроб створити промисловість, здатну виробляти високі технології, необхідні для випуску порівнянних комплектів наведення. Не те, щоб не вистачало ідей, але не було зацікавленості на політичному рівні, а отже, і фінансування для отримання ноу-хау, інструментів і обладнання, тож відповідно, і можливостей для розробки подібної зброї. Озираючись назад – виходячи з того, як путін вів свої війни протягом останніх 20 років – це було просто непотрібно. До 2014 року москва імпортувала масу таких технологій – наприклад, системи наведення, необхідні для її керованої зброї – з України.

Су-24М ВПС Судану, що випускає пару літаків FAB-250M-62, модифікованих шляхом встановлення, як повідомляється, північнокорейських комплектів наведення і планерних крил, як показано "в дії" під час війни в Ємені 2016 року.

Тепер, незалежно від того, наскільки слабким і неорганізованим був українській опір 2014 року – цього було достатньо, щоб дозволити росіянам захопити лише Крим і частини Луганської та Донецької областей. В результаті "тупоголові командири" в москві втратили зв'язок із близько 50 великими українськими підприємствами, задіяними у виробництві керованої зброї для російських збройних сил, – замість того, щоб встановити над ними контроль. А оскільки в російській федерації не було аналогічної галузі, країна виявилася позбавленою можливості виробляти секції наведення для зброї, порівнянної з JDAM.

Лише після провалу спроби швидкого захоплення влади в Україні в лютому 2022 року, коли стало очевидно, що ця війна не закінчиться за кілька тижнів, і коли українці увімкнули свою протиповітряну оборону, ВКС раптово опинилися на межі повної непотрібності: над полем бою залишилися лише їхні Су-25 та ударні гелікоптери. Але вони могли працювати лише на критично малих висотах (10-20 метрів).

Для порівняння, незважаючи на те, що за останні 30 років всі важчі типи російських винищувачів-бомбардувальників, незалежно від того, скільки їх рекламували як "оснащені керованими ракетами", наприклад Су-30, Су-34, Су-35 тощо – майже не мали точної зброї, оскільки запаси такого озброєння у ВКС завжди були мінімальними, а зараз його виробництво стало майже неможливим. Особливо кількість наявних КАБів була занадто малою для інтенсивних бойових дій, що тривали місяцями, а потім і роками. Кількість автономних керованих ракет – наприклад, Х-29 і Х-58 – була дещо більшою, але все одно недостатньою для їхнього застосування у великій кількості проти звичайних цілей уздовж лінії фронту: ВКС потребували "тисяч" керованих бомб.

"Тупоголові командири" в москві терміново потребували іншого рішення – і вони знайшли те, що я б назвав "типово російським рішенням". Ні, не тому, що я "патологічно ненавиджу росію", як мало хто з онлайн-психоаналітиків не може не здогадуватися, а через кілька холодних фактів.

Це "типове російське рішення" було поєднанням доступних технологій, пристосованих для подолання оборони противника за допомогою досить "примітивних" рішень.

Першочерговою метою застосування планерних бомб МПК/УМПК була не "точність", а збільшення ефективної дальності польоту, щоб літаки-носії могли випускати таку зброю з-за меж зони, охопленої ППО противника. Другим було те, що нова зброя не потребує модифікації систем літака, який її застосовує (тобто сумісність з усіма бойовими літаками, що перебувають на озброєнні), тощо.

Результатом стала недосконала зброя, що складається з набору крил, прикріплених до існуючих бомб ФАБ-250М-62 і ФАБ-500М-62 у такий спосіб, щоб вони могли планерувати на більшій дальності.

Така зброя може застосовуватися літаками Су-30, Су-34 і Су-35 з дальності, недосяжної для української ППО.

В результаті вийшло два дуже схожих комплекти:

- МПК: використовується для перетворення ФАБ-250М-62 на планерні бомби, і

- УМПК: використовується для переобладнання FAB-500M-62 в планерні бомби.

Набагато важливішим є той факт, що ані МПК, ані УМПК не мають системи наведення. Отримана зброя не може змінювати свій курс після скидання. Отже, вирішальне значення для їхнього розгортання має точна навігація літака-носія. У цьому відношенні росіяни де-факто повернулися до своїх СВП-24 і подібних навігаційно-ударних систем з підтримкою ГЛОНАСС, які встановлюються на більшості їхніх винищувачів-бомбардувальників. Чому саме так? Це просте рішення, і хоча воно не забезпечує такої точності, як широко розрекламовано "тупоголовими командирами" в москві і всіма фанатами Пуддінга за кордоном, воно краще за все те, що вони мали раніше.

Ці приставні крила комплектів МПК/УМПК забезпечили велику кількість "передового" озброєння для парку винищувачів-бомбардувальників Су ВКС, при цьому дозволивши останньому застосовувати їх на дальностях понад 60 км, а отже, як правило, поза зоною досяжності українських засобів ППО. Саме про це – способи розгортання МПК/УМПК і відповідну тактику – йтиметься у другій частині цього матеріалу.

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