Генерал Суровікін: Інший російський командувач? Частина ІІ – Мік Раян

В другій частині свого аналізу про нового командувача армії країни-агресорки генерал-майор Мік Раян розкриває можливі кроки російського командування у війні з пошуку асиметричних переваг над українськими Збройними Силами. Зокрема, Суровікін продовжуватиме свою ракетну війну проти української інфраструктури, намагатиметься сформувати асиметричну перевагу в повітряній війні для розширення можливостей формування і концентрації сухопутних сил для прориву української оборони. На думку, генерала українці повинні аналізувати плани та можливі кроки суровікіна, щоб перехитрити його, розробивши механізми поразки для нього на полі бою.

У першій частині цієї оцінки генерала Суровікіна я проаналізував призначення нового російського командувача, важливість розуміння супротивника і те, як він може намагатися краще узгодити політичні цілі росії з її військовим потенціалом в Україні.

У цій другій і останній частині я досліджую, як генерал Суровікін може шукати джерела переваги у своїх майбутніх боях проти Збройних Сил України. Такі знання мають лягти в основу розробки українських механізмів поразки, щоб гарантувати, що Суровікін зазнає невдачі.

Пошук асиметричних переваг проти України. Повітряна війна та інтеграція повітряних сил із сухопутними

Другим аспектом просування Суровікіна вперед буде виявлення і розвиток асиметрії, яку він може використати проти українців. З його постійними ракетними атаками і атаками безпілотників на Україну, Суровікін розробив одну асиметричну перевагу над Україною. Він може атакувати українців, в той час як українці з різних причин не можуть зробити те ж саме проти росіян.

Де ще новий російський командувач може шукати можливості, які забезпечують асиметричну перевагу над українськими Збройними силами? Одне з питань, яке він буде вивчати більш детально, - це отримання більшої переваги у повітряній війні над і навколо української території. Хоча Суровікін є кадровим військовим, у 2017 році його призначили командувачем Повітряно-космічними силами росії. Це дало йому краще розуміння застосування повітряних сил, ніж більшості сухопутних командувачів, і розуміння того, як вони можуть краще сприяти війні.

Проведення повітряних операцій, на жаль, є маловивченою частиною війни в Україні. Це питання частково висвітлено в дуже гарній новій доповіді, яку підготував і опублікував Королівський інститут об'єднаних сил (RUSI). Хоча ми багато чого не знаємо, цей новий звіт є всебічним дослідженням російської і української повітряної війни.

Один з розділів звіту RUSI вказує на слабкі місця в українській системі протиповітряної оборони, які Суровікін може спробувати використати. У звіті зазначається, що "завдяки своїй нездатності знищити мобільні ЗРК України, росія залишається нездатною ефективно використовувати потенційно важку і ефективну повітряну вогневу міць своїх літаків-бомбардувальників і багатоцільових винищувачів для бомбардування українських стратегічних об'єктів і фронтових позицій".

У доповіді RUSI також стверджується, що "якщо українські ЗРК не будуть доукомплектовані боєприпасами, а з часом і модернізовані та замінені західними аналогами, то ВКС знову набудуть здатності становити серйозну загрозу". Таким чином, розвиток повітряної переваги російських повітряно-космічних сил над Україною може бути сферою уваги Суровікіна. Це мало б значний вплив на війну, якби вони змогли це зробити, тому що це підкріпило б третю потенційну асиметрію для росіян: здатність до масованого застосування сил.

Однією з особливостей цієї війни є те, що хоча вона ведеться в промислових масштабах, з масовим використанням особового складу, боєприпасів і матеріалів, більшість ділянок 1000-кілометрової лінії фронту мають дуже низьку щільність військ. Це означає, що якщо одна сторона зможе швидко і непомітно сконцентрувати сили в якомусь конкретному місці, вільному від дальнього авіаційного і ракетного удару, вона зможе досягти не просто тактичного, а й оперативного прориву. Саме це і зробили українці під Харковом у вересні 2022 року. Таким чином, третя сфера, де Суровікін, можливо, захоче створити асиметрію, - це використання великих мобілізованих сил для створення концентрації військ, що дозволить здійснити тактичний або оперативний прорив проти української оборони в 2023 році.

Це буде нелегко. Регулярні російські сухопутні формування зазнали значних втрат, втративши багато компетентних командирів, які могли б планувати і проводити такі операції. На додаток до цього, індивідуальна підготовка переважної більшості мобілізованих військовослужбовців була незадовільною. Це є поганим підґрунтям для більш складної колективної підготовки, яка необхідна частинам і з'єднанням для досягнення навіть базових навичок ведення наступальних операцій. Але, зважаючи на можливість проведення додаткових мобілізацій і стимулів для збільшення промислового виробництва з боку росіян, відхід від переважно фрагментарних атак росіян, які ми спостерігали до цього часу, може бути варіантом, який Суровікін серйозно розглядає.

Маючи розгалужену сітчасту сенсорну мережу, українці також продемонстрували здатність виявляти і атакувати такі скупчення на великій відстані. Час "від виявлення до знищення", особливо для важливих цілей, таких як логістичні вузли, командні пункти і скупчення військ, в Україні становить близько 3-5 хвилин. Тому важливість розвитку вирішальної переваги в повітрі є очевидною сферою уваги для Суровікіна. Потенційно це дозволить йому погіршити українські засоби спостереження та можливості нанесення ударів на великі відстані, знищити скупчення українських військ та захистити російські наземні формування під час підготовки та проведення майбутніх наступальних операцій.

Останньою сферою, де Суровікін може внести зміни, щоб покращити свої шанси на отримання наземних перемог над українцями, ймовірно, буде його командування і управління (С2). Тут є декілька аспектів. Він захоче покращити інтеграцію загальновійськових сил на землі, а також інтеграцію повітряно-сухопутних сил. Це були слабкі місця росіян протягом усього їхнього вторгнення. Тут є глибокі культурні проблеми, а також базові проблеми з лідерством і дотриманням доктрини. Це буде нелегко виправити.

Водночас він може переглянути, як його сухопутні війська розподілені між різними військовими округами і загальновійськовими арміями. І він може оцінити, чи потрібна інша структура командування для більш ефективного, централізованого застосування військово-повітряних сил. Хоча малоймовірно, що ми станемо свідками такої повітряної кампанії, яку проводили ВПС США в Іраку і Афганістані, існує значний простір для вдосконалення командування і управління повітряно-сухопутними операціями російських військ в Україні.

Інший аспект російського командування і управління, який Суровікін, можливо, захоче адаптувати, - це лідерство. У цій війні росія втратила багато польових командирів, від молодших до досить високого рангу. У жовтні в репортажі журналу Newsweek з посиланням на джерела британської розвідки було описано, як "російське військове керівництво на полі бою стає все більш дисфункціональним... Майже через дев'ять місяців після вторгнення в Україну російські війська на місцях страждають від зростаючої нестачі здібних російських молодших офіцерів, які вкрай необхідні для організації і керівництва нещодавно мобілізованими резервістами".

У той же час, багато вищих військових керівників були відсторонені від своїх команд, в тому числі щонайменше шість генералів. Суровікін, безсумнівно, знає про ці недоліки керівництва і про те, як вони впливають на сили, розгорнуті в Україні. Він захоче забезпечити, щоб його воєначальники були здатні ефективно керувати кампаніями 2023 року.

Як наслідок, взимку може відбутися більше замін вищого російського військового керівництва в рамках підготовки до російських операцій у 2023 році. Водночас генерал Суровікін, безперечно, чинитиме величезний тиск на російську систему підготовки збройних сил у себе вдома з метою підготовки більшої кількості молодших командирів. Проте це також буде непростим завданням з огляду на нинішні проблеми, які стоять перед російською системою мобілізації і підготовки.

Зима - це можливість для Суровікіна. Йому є що втрачати, включно з життям – це робить його небезпечним ворогом

Зима - це можливість для Суровікіна консолідувати свої сили, забезпечити відпочинок, посилити підрозділи та спланувати кампанії, які будуть проводитися у 2023 році. Його кінцева місія від путіна - захопити решту ще не захопленої території в п'яти українських областях, анексованих путіним у вересні.

Незважаючи на великі труднощі, які можуть виникнути при проведенні таких операцій, Суровікін продумає свої пріоритети для майбутніх наступальних операцій, їх послідовність, де використовувати досвідчені підрозділи, а також мобілізовані війська, і заходи з формування, які будуть необхідні для підготовки до наступальних операцій 2023 року.

Таким чином, цілком ймовірно, що успіх українських військових протягом цієї зими і до 2023 року частково визначатиметься їх здатністю перехитрити нового російського командувача. Буде багато інших елементів української перемоги - мужність військовослужбовців, підтримка українського народу, матеріальна та економічна підтримка Заходу та лідерство президента Зеленського. Але вони повинні проаналізувати і знайти шляхи, як розгромити плани нового російського командувача.

Суровікін, продукт російської системи і ветеран її експлуатації для свого подальшого просування по службі, знатиме, що його командування - це завдання за принципом "зроби або помри". Якщо він досягне успіху, особливо в умовах нинішніх сумнівів щодо здатності росії виграти цю війну, він стане справжнім героєм в росії. Як написав Марк Галеотті, "Суровікін, який у 2004 році так сильно висварив одного зі своїх підлеглих, що той застрелився, може бути потенційним претендентом на заміну генерала Валерія Герасимова, якого все частіше висміюють, на посаді начальника Генерального штабу, і він має все, щоб це довести". Винагорода за успіх буде дійсно великою.

Але, якщо Суровікін зазнає невдачі, його майбутнє дійсно похмуре. Особисто йому є що втрачати, включно з життям. Але його президент так само багато втратить у разі перемоги України. Важко уявити, що путін збереже кермо влади, якщо росія врешті-решт програє цю війну.

Отже, ставки для Суровікіна дійсно дуже високі. Він розділить спільну долю зі своїм президентом, якщо той зазнає поразки. Це робить його дуже небезпечним ворогом. Незважаючи на жорстоке минуле Суровікіна, ми повинні розуміти його краще і не недооцінювати вплив, який його керівництво може мати на операції росії в Україні.

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