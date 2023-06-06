Хто дівчину танцює... Як Австрія стала альпійським оплотом путіна – Politico

Історію як Австрія потрапила в тенета російських зв’язків, а простіше кажучи корупції і ґешефту, розповідає американське видання Politico. Головною причиною став нейтральний статус, який дозволив російським спецслужбам почуватися в альпійській країні як рибі у воді, а австрійським чиновникам купатися в розкошах на пенсії в російських офісах. Наразі Австрії доводиться змінювати риторику, але розривати економічну пуповину з росією Відень не має наміру. Більш того – проросійські ультраправі лідирують сьогодні в опитуваннях в країні.

Для Відня нейтралітет – це просто хороший бізнес. Австрійській торговельній палаті не спадало на думку, що проведення затишного нетворкінг-заходу на околиці Москви може викликати в деяких колах, принаймні, здивування. У січні місцеве відділення Палати додумалося розвіяти нудьгу засніженої зими "спортивним Австрійським діловим колом у Москві з біговими лижами в Одинцово – парку культури, спорту та відпочинку", а після цього планувала влаштувати прийом на місцевому ставку. Лише після того, як репортер австрійської платформи розслідувань ZackZack поцікавився цією подією, Палата скасувала її, – розповідає видання Politico.

На його думку, невдалий захід у Москві ілюструє суперечливий підхід альпійської країни до росії після того, як президент владімір путін розпочав жорстокий напад на Україну: Відень не хоче, щоб його вважали другом Москви, але водночас остерігається завдати непоправної шкоди відносинам, які десятиліттями були доволі прибутковими для країни.

Австрія була чи не єдиною країною, яка охоче захоплювалася росію напередодні повномасштабного нападу путіна минулого року і жодному члену ЄС не було важче відпустити її, ніж Австрії. Втім Угорщина, схоже, навіть не намагається.

Незважаючи на те, що Австрія надала Україні значну гуманітарну допомогу, прийняла велике число біженців, підтримала санкції Європейського Союзу проти росії і публічно критикувала путіна за порушення міжнародних норм, за лаштунками комерційні зв'язки між двома країнами залишаються міцними, особливо у сфері енергетики та фінансів, - звертає увагу Politico.

Видання зауважує, що таким чином балансувати важко. Коли канцлер Австрії Карл Нехаммер вирішив у квітні минулого року першим з європейських лідерів після вторгнення вилетіти до Москви (через Київ) і зустрітися з путіним віч-на-віч, він намагався представити це як миротворчу місію і свій священний "обов'язок". Але тоді європейські критики відчули, що Австрія прикривається. З того, що Нехаммер назвав "жорсткою і відвертою розмовою", прозвучало небагато деталей. Тим часом російський газ до Австрії так і продовжує надходити, на відміну від Німеччини, яка була відрізана від нього, - акцентує американська газета.

Західні партнери Австрії довго терпіли її відносини з росією, але війна в Україні підняла ставки, і Відень раптом опинився під тиском від усіх. Критики по обидва боки Атлантики кажуть, що прийняття Австрією "військового нейтралітету" видає глибоко вкорінений цинізм серед еліт країни у відносинах з росією і становить суттєву загрозу для європейської єдності щодо України, пише Politico.

"Австрія, безумовно, це слабке драглисте місце ЄС щодо росії", – сказав один високопоставлений чиновник Єврокомісії, вказуючи на успішне проникнення щупалець Москви в істеблішмент країни протягом багатьох років.

Для ЄС, який і так намагається впоратися із заграваннями невмирущого угорського поганця Віктора Орбана з путіним, відмова Австрії чітко та однозначно відсторонитися від росії ще більше ускладнює демонстрацію спільного фронту. У Брюсселі побоюються, що з часом поява зони толерантності до росії в географічному центрі Європи, що охоплює Угорщину і Австрію, може поширитися, що дасть росії перевагу в її постійних зусиллях вбити клин на континенті.

Енергійний міністр закордонних справ Австрії і найзапекліший захисник на міжнародній арені Александр Шалленберг наполягає на тому, що такі підходи сягають корінням у минуле і відірвані від нинішніх реалій. Австрія не тільки не загрожує європейській єдності, але й зміцнює її, стверджує він у своєму нещодавньому інтерв'ю.

"З 24 лютого минулого року і канцлер Нехаммер, і я чітко дали зрозуміти, де стоїть наша країна і якою є позиція нашого уряду", – сказав Шалленберг. – Для такої країни, як Австрія, маленької, залежної від експорту країни в центрі європейського континенту, дуже важливо, щоб міжнародне право і принцип pacta sunt servanda дотримувалися". Він нагадує латинську сентенцію "домовленості повинні дотримуватися" щодо Австрії, але не щодо України .

Безпечно та вигідно. Позаблоковість як можливість вести бізнес з усіма

Позиція Австрії сягає своїм корінням в 1955 рік, пише Politico. Через десять років після закінчення Другої світової війни країна залишалася окупованою чотирма союзними державами і розділеною на зони. Щоб переконати Радянський Союз повернути Австрії повний суверенітет, країні довелося погодитися на закріплення в конституції нейтралітету, який населення в той час вважало необхідним злом. (Строго кажучи, закон не забороняє Австрії брати участь у збройному конфлікті, але передбачає, що країна не повинна вступати у військові союзи або дозволяти іншим країнам розміщувати війська на своїй території).

Спочатку австрійці не дуже переймалися тим, що можуть образити Радянський Союз. Багато австрійських чоловіків воювали в німецькій армії проти Радянського Союзу і були в таборах для військовополонених, тому між двома країнами не було особливо багато любові. Після того, як у 1956 році Радянський Союз придушив повстання в Угорщині, що спричинило масову хвилю біженців через австрійський кордон, Відень без вагань приєднався до інших західних країн в ООН, розкритикувавши дії Москви.

Проте, минуло небагато часу, і Австрія скористалася своїм статусом – нейтральної, позаблокової країни, щоб вести бізнес по обидва боки залізної завіси. 1 червня 1968 року Австрія стала першою західноєвропейською країною, яка підписала довгостроковий контракт з Радянським Союзом на постачання природного газу, що надходив через Чехословаччину до розподільчого вузла, розташованого безпосередньо біля австрійського кордону.

Проте вже через кілька місяців після підписання угоди 1968 року сталася катастрофа, нагадує Politico. У серпні радянські танки знову вторглися до Центральної Європи, цього разу до Чехословаччини, щоб придушити Празьку весну. Ще свіжими були спогади про репресії в Угорщині, і австрійці боялися, що Радянський Союз може вторгнутися і в їхню країну. Уряд навіть розробив запасний план переїзду з Відня на крайній захід країни. Він також доклав чимало зусиль, щоб не спровокувати Радянський Союз, тримаючи австрійські війська за 30 кілометрів від кордону з Чехословаччиною. (Вони мали підстави для занепокоєння. Радянський Союз мав план перекинути війська Варшавського договору через кордон, але з незрозумілих причин вирішив цього не робити, зауважує видання).

Це був визначальний момент для Австрії в Холодній війні – Радянський Союз не вторгся, а газ продовжував надходити, зазначає Politico. Уроки для більшості австрійців були очевидними: нейтралітет вигідний для бізнесу і забезпечує безпеку.

Нейтралітет також дозволив Австрії стати важливою сценою для міжнародної дипломатії, підкреслюючи переваги неприйняття чиєїсь сторони. У шістдесятих роках сюди перенесла свою штаб-квартиру ОПЕК, а в 1979 році – Організація Об'єднаних Націй, яка зробила Відень своєю третьою штаб-квартирою. Організація з безпеки і співробітництва в Європі оселилася тут у 1993 році.

Газова угода стала благом для тодішньої державної енергетичної групи OMV, перетворивши Австрію на один з основних каналів постачання російського газу до Західної Європи. Історія також ілюструє, що відносини Австрії з росією від самого початку будувалися на основі страху та обіцянок економічних можливостей. Для Австрії головною мотивацією у погляді на схід після війни були трансакційні інтереси.

російська еліта, наголошує Politico, вже давно розглядає Австрію як найкраще з обох світів: ворота на Захід, але не повністю західну. Відень з його потьмянілою імперською величчю, поступливими політиками і знаменитою затишною привітністю є традиційним фаворитом олігархів та чиновників. Однак, перш за все, підкреслює видання, це місце, де вітають росіян з грошима і впливом, незалежно від того, чи хочуть вони отримати громадянство, як це було у випадку з дочкою колишнього президента росії Бориса Єльцина, чи вибрати нерухомість в Альпах, як колишній друг путіна Олег Дерипаска.

Дійсно, найбільш вражаючим аспектом політичних зв'язків між Австрією та росією є те, наскільки вони тягнуться через партійні лінії. Наприклад, майже кожен з нині живих колишніх австрійських канцлерів після відставки шукав роботу на Сході, – наголошує видання. Так, екс-канцлер від правоцентристської Народної партії Вольфганг Шюссель увійшов до складу правлінь російського оператора мобільного зв'язку МТС і нафтового гіганта "Лукойл". Його наступник від соціал-демократів Альфред Гузенбауер перейшов на роботу в "Інститут дослідження діалогу цивілізацій" – проросійський аналітичний центр, створений одним із друзів путіна. Крістіан Керн, ще один соціал-демократ, увійшов до правління російської державної залізниці РЖД.

Колишні міністри також долучилися до цього процесу. Ганс Йорг Шеллінг, який обіймав посаду міністра фінансів у 2014-2017 роках, після відставки став консультантом "Газпрому". Екс-міністр закордонних справ Карін Кнайсль, найбільш відома тим, що запросила путіна на своє весілля і танцювала з ним вальс, увійшла до складу правління державної нафтової компанії "Роснєфть" і стала постійним гостем на RT. Втім зараз вона проживає в Лівані і називає себе "політичною біженкою".

Незважаючи на політичні розбіжності, всі політики покладалися на одну й ту ж корисливу логіку, щоб виправдати свою участь: Австрія повинна залишатися мостом до росії на благо Заходу. Більшість з них, наголошує Politico, були змушені з ганьбою залишити свої посади після ескалації війни росією минулого року.

Просто бізнес. 24 лютого 2022 року закінчилися загравання з путіним, але не економічні стосунки

Наскільки австрійські лідери загнали країну в кут з росією, зазначає Politico, стало зрозуміло під час державного візиту путіна в 2014 році, всього через кілька тижнів після того, як він анексував Крим і розв'язав війну на сході України. Сонячного червневого дня російський президент розсівся у центрі сцени в розкішній залі Торгово-промислової палати Відня в стилі модерн, жартуючи про господаря, президента палати Крістофа Ляйтля.

"Я вже так давно на посаді президента, що вже втретє маю задоволення вітати вас", – сказав Ляйтль, дивлячись на путіна, який повернувся до аудиторії, вказав на австрійця і вигукнув: "Диктатура!" Коли натовп вибухнув сміхом, путін, посміхаючись від вуха до вуха, додав німецькою: "Але хороша диктатура".

Далі Ляйтль нагадав путіну, що рівно 100 років тому частина України належала Австрії. "Які у вас є пропозиції?", – запитав путін, додавши під гучний сміх, що боїться почути відповідь Лайтля. Коли вони насолоджувалися жартом, тодішній президент Австрії Гайнц Фішер потягнувся, щоб поплескати путіна по спині. Раніше того ж дня Фішер прийняв російського президента з усіма військовими почестями в Хофбурзі, колишньому імператорському палаці Габсбургів.

Жарти, можливо, й закінчилися після повномасштабного нападу путіна, але економічні відносини, що лежать в їх основі, залишилися практично неушкодженими. росія залишається другим за величиною інвестором в Австрії після Німеччини (цю позицію вона утримує з 2014 року), а її прямі іноземні інвестиції на кінець минулого року становили 25 мільярдів євро, або 13 відсотків від загального обсягу. (Для порівняння, інвестиції США в Австрію становлять 13 мільярдів євро, а інвестиції сусідньої Італії – близько 11 мільярдів євро).

Тим часом, багато з сотень австрійських компаній, які інвестували в росію протягом останніх років, продовжують там працювати. Майже дві третини з 65 австрійських компаній, опитаних Київською школою економіки, планують залишитися в росії, що значно перевищує середній показник для всіх країн, який становить 40 відсотків.

Нафтогазовий конгломерат OMV – найбільша австрійська компанія, залишається головним гравцем в енергетичному секторі росії. Австрійський Райффайзен Банк Інтернаціональ є найбільшим іноземним кредитором, що працює в росії, і одним із стовпів фінансової системи країни. Навіть зальцбурзька компанія Red Bull продовжує продавати свої енергетичні напої в росії.

OMV стверджує, що вона зобов'язана продовжувати купувати щонайменше 6 мільярдів кубометрів російського газу на рік до 2040 року, що є результатом угоди, підписаної у 2018 році у Відні путіним і тодішнім канцлером Себастьяном Курцом. Австрійський уряд, який володіє трохи більше 30 відсотків акцій OMV, колишньої державної монополії, стверджує, що не втаємничений у деталі контракту. Як він планує виконати свою обіцянку зменшити залежність Австрії від російського газу до нуля до 2027 року, наголошує американське видання, залишається загадкою.

Східний вітер. Зміна риторики не призвела до значних змін у політиці – проросійська партія рветься до влади

Politico зазначає, що до недавнього часу лідерам Австрії вдавалося протистояти міжнародній увазі до своїх російських зв'язків за допомогою добре відточеної формули відволікання уваги. "Ми маленька, нейтральна країна і завжди намагалися бути місцем для діалогу і знаходити спільну мову з усіма країнами світу", – заявив нещодавно в інтерв'ю швейцарській газеті Blick колишній канцлер Курц, чиї часті візити до путіна під час перебування на посаді викликали питання навіть в Австрії.

Саме під час перебування Курца на посаді президента з'явився найбільш гротескний приклад готовності австрійського політичного істеблішменту обслуговувати російські інтереси. У 2019 році було оприлюднено секретні відеозаписи віце-канцлера Гайнца-Крістіана Штрахе з ультраправої Партії свободи, на яких він пропонує обміняти політичний вплив на інвестиції жінці, яка, як він вважав, є племінницею російського олігарха. Скандал, що розгорівся, призвів до відставки уряду Курца.

Розрив між австрійською риторикою і реальністю є однією з причин того, що міжнародні партнери вже давно перестали вірити в те, що Відень грає роль нейтрального арбітра.

Західні чиновники попереджали Відень протягом багатьох років після Криму, що, наприклад, в його служби безпеки проникли росіяни, але вони відмахувалися від них. У 2020 році Ян Марсалек, австрійський топ-менеджер-утікач, який опинився в центрі скандалу з Wirecard, однією з найбільших фінансових афер в історії, втік до росії через Відень і Мінськ, імовірно, за допомогою колишніх співробітників австрійської розвідки. Але для того, щоб країна почала діяти, знадобилося викриття підозрюваного високопоставленого "крота" в службі в 2021 році і відсторонення Австрії від обміну розвідувальною інформацією із західними країнами. На той час проблеми були настільки серйозними, що уряд вирішив повністю розформувати розвідувальну службу і почати все спочатку.

Війна в Україні ще більше посилила напруженість і вивела її назовні. У січні, після того, як Шалленберг застеріг від виключення Москви з ОБСЄ у Відні, Міністерство закордонних справ Польщі звинуватило Австрію у "проросійськості". Заступник міністра закордонних справ Польщі Павло Яблоновський назвав коментарі австрійця "абсурдними".

Приблизно в той самий час відділ з питань застосування санкцій Міністерства фінансів США надіслав Райффайзен Банку каталог запитань щодо його російських операцій – крок, який деякі оглядачі розцінили як пряме послання Вашингтона Відню навести лад у власному домі. І лише минулого тижня Європейська комісія звинуватила Австрію в тому, що вона робить недостатньо для того, щоб відвикнути від російського газу, попередивши, що вона зіткнулася з "серйозними проблемами" щодо безпеки енергопостачання; в останні місяці Австрія покладалася на росію у постачанні 70 відсотків свого газу, хоча загальні обсяги скоротилися на тлі м'якої зими і економічного спаду.

З огляду на те, наскільки глибоко російські інтереси вкоренилися в політиці та економіці країни, розплутування австрійсько-російських відносин може виявитися неможливим.

Попри все, посилена увага до російських зв'язків Австрії змусила Відень змінити свою позицію. Відповідаючи на запитання Politico, чи вважає він, як і раніше, Австрію "мостом" до Москви, що повторюється поколіннями австрійських політиків, Шалленберг був рішучим.

"Якщо ви хочете бути мостом, вам потрібні два береги, а на даний момент їх немає", – сказав він. "Коли країна керується неоімперським мисленням і вважає, що вона може перекроїти кордони за допомогою ракет і танків і просто заперечити існування сусідньої країни, то іншого берега не буде".

Поки що, однак, вважає Politico, зміна риторики не призвела до значних змін у політиці і, враховуючи переважаючі політичні вітри, такі зміни можуть ніколи не настати. Ультраправа, проросійська Партія свободи, яка прагне скасувати всі санкції проти росії, з листопада лідирує в загальнонаціональних опитуваннях, отримуючи в середньому близько 28%, на кілька пунктів випереджаючи свого найближчого конкурента, лівоцентристських соціал-демократів.

Джерело: Politico