Ілон Маск – мости та вівці. Неочевидні причини, що спонукали мільярдера клеїти з себе проросійського дурня

Ситуація, у яку потратив Ілон Маск, коли висловився щодо російсько-української війни, нагадала не дуже пристойний анекдот про старого з американської глибинки. Той скаржився, що побудував безліч мостів та доріг, та ніхто не назвав його за це Джеком-мостобудівником або Джеком-прокладачем доріг. Але варто було Джекові лише одного разу вступити у статеві зносини з вівцею… Так само й Ілон Маск: створив бренд "Тесла", запустив на орбіту міріади супутників за програмою Старлінк, готує пілотований політ на Марс, але варто було йому написати декілька проросійських твітів…

Серед чисельних припущень щодо причин, які спонукали Ілона Маска виступити з дописами, у яких він закликає до фактичної капітуляції України та Заходу перед росією, є і марихуанова, і альтруїстична, і хайпова. Хтось вважає, що Маск пише свої твіти під впливом наркотичного диму. Деякі коментатори висловлювали припущення, що бізнесменом керують виключно пацифістські настрої, поєднані з страхом перед ядерним конфліктом. Можливо й те, що Маск таким чином намагався зіграти на біржі, своїми висловлюваннями штучно знизивши котировки своїх акцій, щоб потім викупити їх за нижчою ціною.

У суспільній свідомості Маск – такий собі візіонер-ідеаліст, який тільки й мріє, щоб підкорити Марс та створити там колонії землян. Тому він дуже боїться, що російсько-українська війна може перерости у світову, а застосування ядерної зброї призведе до масштабного обміну ядерними ударами між країнами НАТО та росією. І це може якщо не поховати цивілізацію, то вже точно відтермінувати здійснення його мрії. Саме тому мрійник Ілон Маск будь-що хоче припинити війну. Виникає законне питання – чому війна має припинятися за рахунок втрати українських територій, а не за рахунок зменшення російських імперських амбіцій?

Ідеалізм і заробляння мільярдів якось не уживаються ані в уяві, ані в реальності. Цікаво, що багато висловлювань та вчинків Маска списують на його хворобу. "Я знаю, що час від часу говорю чи пишу в мережі дивні речі, але так працює мій мозок", - заявив Ілон Маск ще задовго до теперішніх твітів, повідомивши, що у нього синдром Аспергера, розлад психічного розвитку, пов'язаний зі складнощами соціалізації та невербальної комунікації. Хвороба нерідко супроводжується й хибними уявленнями про навколишній світ, людина начебто живе у якомусь замкненому просторі, психологічному ковпаку, до якого не проникають біль та проблеми навколишнього світу.

Аутисти і хворі на синдром Аспергера характеризуються ще й виразною нечуттєвістю до чужих страждань та проблем, просто через неспроможність ці страждання усвідомити. Це виглядає цілком логічно, коли йдеться про просту людину. Що ж стосується успішного бізнесмена- мільярдера, то закрадаються сумніви – як йому вдавалося, маючи хворобу, одним з основним симптомом якої є відчуженість та бажання самотності, щодня зустрічатися з десятками і сотнями людей. І не просто зустрічатися, а переконувати їх у правильності своїх ідей, продавати їм акції власних підприємств, залучати інвесторів до реалізації проектів, комерційна вигода від яких є зовсім неочевидною. Можна припустити, що усе навпаки - чутки про хворобу розповсюдили Маск та його піар-служба, щоб уникнути запитань щодо більш ніж контраверсійних висловлювань та вчинків.

Поза тим у розсилці для передплатників Eurasia Group відомий політолог Ян Бреммер написав, що сам Ілон Маск сказав йому раніше, що путін "готовий до переговорів", але лише в тому випадку, якщо Крим залишиться російським, Україна прийме постійний нейтралітет, а також визнає анексію Росією Луганською, Донецької, Херсонської та Запорізької областей. путін нібито сказав Маску, що цієї мети буде досягнуто "попри все", включаючи можливість завдання ядерного удару, якщо Україна вторгнеться до Криму, який росія анексувала в 2014 році. Бреммер додав, що Маск сказав йому, що "все має бути зроблено, щоб уникнути такого результату". Сам Маск відреагував негайно, написавши у Твіттері, що ні, вже 18 місяців із путіним не спілкувався.

Ще одна з можливих версій, чому Маск почав озвучувати тези російської пропаганди – це його підтримка Трампа і трампізму як ідеологічної течії всередині республіканської партії. Маск ніколи не приховував своїх симпатій до колишнього президента США та його ідеологічної платформи, яка передбачає політику ізоляціонізму та зосередження виключно на внутрішніх проблемах американців. Як відомо, Трамп за останні місяці також відзначився неодноразовими висловлюваннями, сенс яких полягає у тому, що потрібно поступитися росії та путіну, нехтуючи і європейською безпекою, і інтересами України. Маск заявив, що не розмовляв з путіним протягом останніх вісімнадцяти місяців. Водночас не можна виключати, що певні контакти з Москвою в нього були, для того, щоб відстоювати тези Кремля, зовсім не обов’язково розмовляти безпосередньо з путіним. Серед контактерів Маска є чимало російських бізнесменів-мільярдерів з путінського оточення і пан Трамп з його характерною риторикою посіпаки Кремля.

Що може отримати "безкорисний ідеаліст" Ілон Маск від такого лобіювання російських інтересів? Чимало, якщо він уміє (а він – уміє!) думати на перспективу. росія є джерелом не тільки енергоресурсів, але й має чисельні поклади металевих руд, необхідних підприємствам Маска для виробництва, росіяни можуть спрямувати частину своїх коштів на інвестування проектів Маска. Якби ми не глузували з її технологічного рівня, але росія має досвід та певні технології у космічній галузі, такій милій та близький масковій душі. Окрім цього, у рф є свої власні космодроми, що також може бути цікавим для Маска як альтернатива стартовим майданчикам в Америці – і з огляду на вартість навколопускових робіт, і у розмірковуванні щодо можливих перепон та обмежень з боку американської держави.

Одним з пояснень, чому Ілон Маск взяв на себе роль миротворця (за рахунок України), може бути й те, що прохання озвучити "мирний план Маска" прийшло не безпосередньо з росії, а від китайських партнерів ексцентричного мільярдера. За космічними справами Маска якось опинилися у тіні його вдалі оборудки з китайцями, які є не тільки постачальниками літію для автомобільних батарей "Тесли", але й надавачами виробничих площ та дешевої робочої сили для виробництва цих автомобілів. "Тесла" - це, напевно, найвдаліший проект Маска. Вартість його автомобілів значно перевищує багато з аналогічних продуктів інших автомобільних підприємств. Вдала рекламна кампанія зробила с "Тесли" найвідоміший електромобільний бренд, хоча це авто є звичайним автомобілем, просто за більші гроші. Спеціалісти з маркетингу дійсно перетворили "Теслу" на найвідомішу марку електромобіля, а сама назва електромобіль почала асоціюватися насамперед з "Теслою".

Це нагадує декілька інших вдалих кампаній з маркетингу столітньої давнини. "Мальборо", наприклад, спочатку пропонувалося на ринку як дешеві та якісні сигарети, проте продажі не йшли. Тоді рекламу змінили, "Мальборо" почало позиціонуватися як продукція найдорожчого сегменту, розрахована на заможних людей, і після цього виробники відчули ріст продажів. Типово українскі приклади вдалої реклами – це продукція "Жиллет" та "Ровер", що потрапила на захід України більше ніж сто років тому. І дотепер галичани, буковинці та закарпатці називають леза для гоління "жилєтками", а велосипеди – "роверами".

Повертаючись до можливого китайського сліду у зрослій політичній активності Маска, можливо уявити, що хтось з китайських контрагентів Маска міг довести до нього очікування китайського керівництва. Яке, що не є секретом, у цій війні підтримує нейтралітет, доброзичливий до росіян. Поступки України та її західних союзників на користь росії означитимуть для Китаю карт-бланш на подібні дії з територіальної експансії стосовно Тайваню та акваторії Південно-Китайського моря. Для бізнесмена Маска це може виглядати як цілком пристойна угода: він озвучує пропозиції миру, втрачаючи частину свого авторитету в обмін на безперебійну роботу своїх підприємств в Китаї. На користь цього припущення свідчить один з твітів Маска, де він закликав об’єднати Тайвань з Китаєм.

Але найвірогіднішою версією видається наступна. Люди, що досягають вершин влади, стають науковими або літературними авторитетами, заробляють величезні гроші, часто вважають, що їхні досягнення в одній сфері людської діяльності автоматично означають, що вони стають такими самими авторитетами й в усіх інших сферах. Тому іноді політики верзуть нісенітниці про мистецтво, письменники або спортсмени висловлюють набір маячні щодо наукових досягнень або ідеологій. Цинічний вислів "якщо ти такий розумний, то чому ти такий бідний?" народився у середовищі вдалих бізнесменів, які не можуть собі уявити, що є люди, які цілком задовольняються щомісячною сумою грошей, яка дозволяє їм пристойно існувати, читаючи та пишучи книжки або малюючи картини. Мільярдери вважають, що зароблені ними гроші надають їм якісь особливі компетенції у будь-яких галузях. Що це не так, ми мали можливість впевнитися на прикладі українських багатіїв, чиї спроби займатися політикою або впливати на неї щоразу викликають як не огиду, то подив.

Великий світ у цьому сенсі нічим не відрізняється від України. Дійсно видатний підприємець Генрі Форд схилявся до ідеології нацизму та антисемітизму, у 1938 році його навіть було відзначено Орденом Заслуг німецького орла (Залізний хрест) - найвищим орденом Третього рейху, який вручали іноземним громадянам. На своїх підприємствах Форд розповсюджував російську, до речі, фальшивку "Протоколи сіонських мудреців". Як мудрець від промисловості міг повірити у маячню від російської охранки? Напевно, завдяки тому, що надто покладався на свої здібності заробляти гроші та вдосконалювати виробництво, вважаючи їх універсальними для використання у в інших галузях життєдіяльності людини.

Ілон Маск дійсно видатний підприємець та візіонер. Але його знань маркетингу, менеджменту та способу виробництва літієвих батарей не вистачило для розуміння простої істини – не потрібно пхатися зі своїми порадами туди, де ти нічого не розумієш. І головне, не потрібно робити це в образливий спосіб та за чужий рахунок. Після масованого ракетного обстрілу України акції російських підприємств на рідній Московській біржі втратили в ціні від 15 до 30 відсотків. Акції Ілона Маска як особистості після його заяв у Твітері також значно впали. Чи воно того вартувало – питання риторичне.