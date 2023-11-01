У короткому звіті про ситуацію на російсько-українському фронті Том Купер констатує, що росіяни продовжують масовані атаки на Авдіївському напрямку. Командування всрф повторює тактику "вагнерівців" минулого року: атака хвиля за хвилею, і хоч переважна більшість росіян гине, вони продовжують йти вперед і виснажують українські сили та українську артилерію.

На кінець дня (1 листопада), і оскільки німецькі ЗМІ розриваються між проголошенням війни в Україні другорядною у порівнянні з Ізраїлем, а також майже скаржаться на те, що оснащена Leopard 2 47-ма мехбригада передислокована в район Авдіївки, презентую коротке оновлення щодо ситуації в цьому районі. (І так, "верхівці" німецьких експертів знадобилося лише близько тижня, щоб зрозуміти, що 47-ма механізована бригада більше не перебуває на півдні Запоріжжя...).

Останні три-чотири дні всрф проводять тактичне перегрупування своїх підрозділів на цій ділянці, перш ніж повернутися до наступальних дій. Нагадаю, я вже говорив, що 114-та ОМСБр була посилена 277-м стрілецьким полком. Також до неї приєдналися частини 15-ї ОМСБр. Крім того, були підтягнуті ще дві бригади, зокрема 21-ша та 55-та мотострілецькі. Всі вони намагаються здійснити прорив у напрямку Степового. Далі в тилу росіяни готують 90-ту танкову дивізію.

Тобто, це лише частина історії. Найголовніша новина полягає в тому, що з 30 жовтня "тупоголові командири" з москви намагаються імітувати операції ПВК "Вагнер" в районі Бахмута, які найманці Прігожина проводили минулої зими. Вони повернули на фронт частини колишніх підрозділів "Вагнера" і тепер об'єднують їх із загонами "Штурм-Z": засуджених, погано навчених, невідповідно екіпірованих, зі зброєю в руках, а потім відправляють в атаку без належної авіаційної та артилерійської підтримки.

Безумовно, некомпетентність російських командирів на тактичному рівні досягла такого низького рівня, що всіма підрозділами "керують на відстані" генерали зі штабів, розташованих далеко від лінії фронту – вочевидь безпосередньо "тупоголові командири" в москві. Вони віддають накази, включно з детальними інструкціями, щодо маршрутів і методів атак. Без достатньої розвідки або взаємної підтримки між різними підрозділами.

Жодних кроків для евакуації поранених з поля бою не робиться (що ще більше збільшує кількість російських втрат), а що б не робили різні підрозділи в цьому плані, їм постійно перешкоджає українська артилерія, яка домінує на цьому полі бою. Як наслідок, втрати росіян регулярно сягають 60-70% особового складу.

Але не робіть помилки: тактика ведення таких неорганізованих, погано спланованих і заснованих на абсолютно нереалістичних припущеннях атак теж має свої результати. Не варто забувати, що вбивство, скажімо, 70 зі 100 російських засуджених, які атакують, не тільки коштує боєприпасів і часу, але й втомлює українських військових. А потім мало того, що залишаються живими ще 30, так ще 100 росіяни негайно відправляють в нову атаку... Як я вже оцінював у своєму останньому оновленні та згадував вище: тут тільки перевага української артилерії може мати вирішальне значення... поки вона отримує достатньо боєприпасів...

Крім того, в той час як російська артилерія виходить з ладу, її поступово замінює величезна кількість FVP-дронів. Більше того, оператори російських FVP-дронів дедалі покращують навички. За останні кілька днів вони підбили щонайменше по два Leopard-2 і Т-64, щонайменше один Bradly і близько десятка інших бронемашин ЗСУ.

Саме у такий спосіб росіяни до вчора утримували не лише терикон, але й більшу частину території на північ від нього, вздовж усього східного боку залізничного валу. Сьогодні вранці з'явилася новина, що їм вдалося перетнути залізницю і вони наступають безпосередньо на Степове. всрф підійшли впритул до Авдіївського коксохімічного заводу, хоча ще не увійшли всередину. Атаки майже не припиняються, і незалежно від того, скільки втрат вони несуть, як часто вони змушені відступати, росіяни все одно наступають величезною кількістю.

Це стосується північного флангу (переважно утримується українською 1-ю танковою, 47-ю і 59-ю мехбригадами).

Південний фланг (53-тя мехбригада і 110-та бригада територіальної оборони) тримається краще. Їм трохи легше, тому що вихідні точки для російських атак (насамперед, район Пісків) знаходяться в межах досяжності української артилерії.

Все це також є причиною того, що українці здійснили серію атак із РСЗВ/HIMARS на кілька російських складів пального і постачання далеко за лінією фронту, між Луганськом і Донецьком. Один із таких ударів також знищив батальйон 1251-ї ОМСБр з Чувашії, який перебував у процесі розгортання на фронті і втратив від 47 до 120 загиблими і пораненими. Підсумок: пам'ятайте, що це лише початок цієї битви. Слід очікувати, що все стане набагато гірше – настільки, що дехто з українців вже запитує, чи зможуть вони взагалі втримати Авдіївку.

Але ж Україна має другорядний пріоритет у порівнянні з Ізраїлем...

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