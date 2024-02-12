Імперія прибутку наносить удар у відповідь. Чому Захід не може збільшити виробництво зброї та боєприпасів для України – Том Купер

У цьому ґрунтовному матеріалі Том Купер пояснює, що, на його думку, заважає такому ефективному Заходу збільшити виробництво боєприпасів для України. Він переконаний, що основна перешкода для цього – це надання переваги прибутку над усіма іншими сферами. Варто зазначити, що в цьому він дещо суголосний з думкою Ендрю Міхти, який вважає, що політичні та економічні рішення мають базуватися найперше на питанні національної безпеки, а не тільки прибутку. Можна з певністю сказати, що ті самі чинники спричиняють і відсутність ефекту від санкцій Заходу проти росії.

Це щось на кшталт "реакції на суспільний запит".

Під час різних інтерв'ю в ЗМІ мене знову і знову запитують, як так сталося, що "Захід не може" надати Україні достатньо зброї та боєприпасів. Як так сталося, що навіть через два роки після тотального вторгнення Пуддінга Захід не може належним чином наростити виробництво боєприпасів?

Як я розмірковую над відповідями, намагатися пояснити це в телевізійному інтерв'ю – безнадійно. Звісно, можна спробувати, і можна відновити наступне "через 30 секунд", але насправді це не спрацює. З багатьох причин, одна з яких полягає в тому, що написане слово набагато легше запам'ятовується. Отже, дозвольте мені спробувати так, як (як мені здається) у мене виходить краще.

***

Отже, чому Захід не може розвинути свою військову промисловість і виробляти озброєння та, особливо, боєприпаси, яких потребує Україна?

Це буквально "питання на трильйон доларів". І відповідь на нього щонайменше настільки ж смішна, наскільки проклята та іронічна: адже вона майже напевно викличе нарешті звинувачення в "лівацтві", якщо не в "марксизмі", то в чомусь іншому, навіть якщо не містить нічого, окрім низки незаперечних фактів.

Почнемо з того, що в сучасному західному суспільстві домінує невелика група надзаможних людей, яка налічує близько 5 тисяч осіб. Вони володіють величезною владою та впливом на наші політичні й економічні системи.

Дехто називає їх "елітою", інші – "глибинною державою" чи ще якось. Я називаю їх тим, чим вони є: "олігархія".

...і це тому, що основне визначення олігархії – "правління небагатьох".

За останні 40 з гаком років, підриваючи наші демократії за допомогою масштабного політичного підкупу, наші олігархи пристосували всю політичну систему до того, що підходить їм, цим "5 тисячам або близько того": створене в результаті законодавство дозволяє їм легко використовувати величезні лазівки в законі, запускати масштабні схеми ухилення від сплати податків та/або збагачуватися за рахунок відвертого відмивання грошей платників податків, які вони кладуть собі в кишеню.

По суті, вони перетворили демократію на клептократію.

Ця невелика група людей контролює більшість світових ресурсів, всі основні економіки та засоби масової інформації. Це дозволяє їм формувати громадську думку і маніпулювати урядами в своїх інтересах. Ключовим інтересом цих людей є прибуток: він настільки важливий, що вони – звісно, опосередковано, через наших політиків/політичні партії та закони, які вони "продукують" – оголосили прибуток (найперше свій власний прибуток, звісно) питанням вищого національного інтересу. Відповідно, "економіка" значною мірою витіснила будь-які інші види ідеологій і релігій.

Настільки, що сьогодні різниця між основними, "мейнстрімними" політичними партіями, незалежно від того, який політичний спектр вони претендують представляти: "лівий" чи "правий", фактично мінімальна – всі вони дбають про "економіку" – читай: забезпечення прибутку за рахунок збереження статус-кво.

***

Тим часом, після "перемоги" у Холодній війні, Захід, включно зі США, значною мірою роззброївся. Тоді, у 1990-х роках (настільки, що більшість того, що Захід постачає Україні останні два роки, все ще з тих самих запасів): зброї було вдосталь, а нова вважалася непотрібною. Можливо, Сполучені Штати роззброювалися не так масово, як Європа, але все одно: як і вся західна промисловість, більша частина виробництва була передана на аутсорсинг. Спочатку до Східної Європи, а потім до Азії. Натомість Захід зберіг лише прибуткове військово-промислове ядро: воно було повністю зосереджене на максимізації прибутків за рахунок повільного виробництва дуже малої кількості дуже дорогих систем. Мало того, що великомасштабне виробництво було повністю ліквідоване, але навіть виробництво вузлів і деталей для цих високовартісних систем було передано на аутсорсинг. Це зайшло так далеко, що до середини 2010-х років навіть такі чутливі деталі для авіаносців ВМС США і винищувачів-бомбардувальників Boeing F/A-18 Super Hornets, як мікросхеми, вироблялися в Китайській Народній Республіці: тому що КНР постачала їх за такими низькими цінами, що було вигідніше використовувати китайські мікросхеми, а не зроблені вдома.

Якщо навіть гордість ВМС США – новітній атомний авіаносець USS Gerald R Ford (CVN-78) – буквально "працює" на китайських мікросхемах..., що ж можна очікувати від решти нашого оборонного сектору та його продукції?

І все заради "прибутку".

Такої практики було цілком достатньо, щоб підтримувати різні "малі" війни, які велися протягом 1990-х, 2000-х і 2010-х років. Оборонний сектор жив розкішним життям за рахунок таких малих війн – хоча б тому, що кожні два-п'ять років відбувалася нова така війна, а отже, нашим урядам "все одно доводилося" знову і знову розміщувати нові замовлення для поповнення запасів. Потім було кілька більших воєн – див: Афганістан, Ірак, Магриб – але вони лише забезпечили ще більші прибутки оборонному сектору протягом десятиліть. Все було добре. Первісне вторгнення Пуддінга в Україну 2014 року нічого не змінило, та й не було ніякого інтересу щось змінювати: прибутки від аутсорсингу виробництва в КНР і продажу туди – та в росію – ноу-хау і дорогої продукції були важливішими.

Прибуток залишається домінуючим. Менталітет отримання прибутку, незважаючи на наслідки, настільки домінує, що не має значення навіть тоді, коли такі "офіційні" олігархи, як путін, безпосередньо загрожують Заходу. Вона настільки сильна, що диктує поведінку Заходу і щодо України, починаючи з лютого 2022 року. Як наслідок, наші уряди повністю паралізовані: вони не можуть прийняти такі, відносно, прості й, очевидно, логічні рішення, як масове розширення виробництва зброї та боєприпасів.

І навіть якби вони могли... ну, тоді майте на увазі: теоретично, це просте завдання – за умови, що наша славна олігархія, політики, яких вона контролює, і рештки наших технократів все ще знають, як це робити (спірно: це все, що завгодно, але не напевно). Звичайно, для перезапуску виробництва будь-яких основних, "класичних", важких систем озброєнь у значних кількостях потрібні величезні інвестиції. Але це можливо. Справа в тому, що побудувати виробничі потужності легко. Це займає від кількох тижнів до кількох місяців.

Проте...

Великі сегменти оборонної промисловості все ще не можуть бути автоматизовані (якби їх можна було автоматизувати, не сумнівайтеся: їх би вже автоматизували). Це означає, що розвиток такої промисловості також вимагатиме підготовки необхідної робочої сили. А це означає, що розбудова нашого оборонного сектору вимагала б створення системи освіти, здатної забезпечити необхідними людськими ресурсами, і то за лічені місяці, а потім і на роки вперед.

Однак, після десятиліть старанної деградації нашої освітньої системи, наша олігархія зараз не дуже зацікавлена в її покращенні.

Так, так: погана новина для Імперії Прибутку полягає в тому, що, наприклад, виробництво боєприпасів досі не може бути повністю автоматизоване. Інакше це вже давно б сталося. А так... ну, ви ж їх знаєте, цих "робітників": вимагають зарплати, життя і відпустки, навіть хворіють час від часу... одні клопоти...

***

Іншим важливим питанням є те, що індустріальна розбудова такого роду вимагала б чогось на кшталт "підпорядкування" прибутку меті. Іншими словами: створення великих підприємств, де прибуток не настільки важливий, як продукт (і то продукт у величезних кількостях).

Очевидний висновок: такі підприємства повинні бути державними.

Богохульство!

Це абсолютне "ні-ні" в нашій "вільній ринковій економіці": самі лише "гучні роздуми" про "державні рішення" неодмінно викличуть всілякі скарги на "проблеми", "бюрократію", "неефективність", лівацтво, соціалізм, комунізм, марксизм...

...якби бюрократія та неефективність були "притаманні виключно державним підприємствам"!?

Ха-ха! Я працював і там, і там, і тому можу лише посміятися: у приватних корпораціях я бачив набагато більше некомпетентності, корупції, кумівства, всіляких інтриг і зловживань, ніж на державних підприємствах.

Але, звичайно, "це не має значення". Це ж тільки державні підприємства "погані", знаєте...

Ніхто не очікує іспанської інквізиції у приватному секторі. Його слід повністю лібералізувати і дозволити робити все, що заманеться. А державні підприємства – це все погано, еге ж....?

***

Отже, на Заході ми маємо "вільну" ринкову економіку з приватною власністю. Де, насправді, ця економіка є "вільною" лише для тих, хто в ній панує: подивіться, з якими перешкодами стикаються будь-які стартапи – лише через усілякі закони та правила, нав'язані політиками від імені існуючої олігархії. Не кажучи вже про навмисне знищення перспективних, інноваційних стартапів в інтересах наживи...

Натомість, за останні 30 років, і все в ім'я прибутку, наші "вільні" ринкові економіки досягли успіху в "аутсорсингу" навіть таких важливих секторів, як водопостачання, енергетика, громадський транспорт та пошта – від держави до приватного сектору. Результат: "близько 5 000" (читай: "приватний сектор") ніяк не можуть дозволити цьому змінитися, відмовитися від будь-якого контролю, який вони здійснюють. Вони також не збираються відмовлятися від контролю над будь-якими іншими аспектами суспільного життя. Тому приватний сектор нізащо не піде на те, щоб масово інвестувати у відновлення виробничих потужностей і системи освіти: він повинен отримати максимальний прибуток за найкоротший проміжок часу, щоб задовольнити своїх інвесторів та акціонерів. Тому приватний сектор готовий "інвестувати" величезні суми грошей лише у підкуп політиків для збереження статус-кво та адміністрування в інтересах власного прибутку.

...що було б лише початком, оскільки розбудова нової індустрії озброєнь на Заході потребувала б також постачання сировини і компонентів, яких на вільному ринку не вистачає. Тобто, розвиток такої індустрії вимагатиме розбудови допоміжних галузей..., а потім людям, зайнятим у всіх цих галузях, треба буде платити належну зарплату, щоб забезпечити безперебійний потік...

...ще одне блюзнірство!

У світі (див.: Захід), де заробітна плата керівників компаній зросла на 1500% (плюс) зі середини 1990-х, тоді як заробітна плата робітників (все ще) зайнятих на виробництві залишалася точно такою ж протягом останніх 30 років (тобто заробітна плата останніх просто адаптувалася до темпів інфляції), і де політика зробила все можливе, щоб знизити оподаткування багатих, одночасно збільшивши оподаткування всіх інших, немає абсолютно ніякого економічного (тобто комерційного), а отже, і політичного інтересу в тому, щоб робити що-небудь подібне. Політичним пріоритетом залишається збереження статус-кво: залишити все, як є, та отримувати прибутки для "5 тисяч або близько того".

Як наслідок, навіть якщо (частково) Захід і хотів би цього (оскільки це відкривало б непогані перспективи для отримання прибутку), він "не може" нарощувати виробництво озброєнь і боєприпасів, а Україна просто не здатна забезпечити собі будь-які додаткові поставки боєприпасів.

Хіба що Україна – або хтось інший, хто захоче їй допомогти, – діятиме на власний розсуд.

***

Саме це, ймовірно, є єдиною надією, що залишилася. А саме: Україна має значну перевагу над Заходом. Оскільки вона наражається на пряму, беззаперечну загрозу самому своєму існуванню, вона також змушена діяти, реформуватися та впроваджувати інновації. Країна змушена шукати способи змістити наратив від наживи і жадібності до просування співпраці над конкуренцією.

Як це не парадоксально, але вже є ініціативи у правильному напрямку. Наприклад, як усім відомо, в Україні набирає обертів виробництво дронів "своїми руками", "в гаражних лабораторіях". Подібні альтернативи існують і за кордоном, починаючи від "Make Drones not War" у Польщі, через розробку недорогих безпілотників Threod System в Естонії до кількох інших, а також у США... однак, в цілому, і в порівнянні з російськими зусиллями в цій галузі, це все ще занадто мало.

Всі можливі "великі гравці" в оборонному секторі – гігантські корпорації, в яких працюють десятки і сотні тисяч людей, і які могли б перейти на "друк" мініБПЛА мільйонами, – всі вони стримуються і нічого не роблять. Тому що такий спосіб ведення бізнесу суперечить їхнім основним інтересам. Саме тому, коли Ерік Шмідт, колишній генеральний директор Google, запропонував використовувати технологію 3D-друку для масового виробництва безпілотників та іншої зброї для України, а також застосування штучного інтелекту для підвищення ефективності та результативності такої зброї – в соціальних мережах одразу ж з'явилася шквал негативної реакції. Так само, як і кілька років тому, коли були спроби переорієнтувати Пентагон на пошук таких і подібних рішень – простих, дешевших систем озброєнь – всі такі спроби були швидко зіпсовані, а їхні прихильники вигнані інтриганами зі служби.

Все заради збереження статус-кво та отримання прибутку.

Звісно, ніхто не казав, що всі ці ідеї ідеальні, або що вони є єдиними рішеннями. І тим більше вони не є ідеальними рішеннями (особливо коли люди починають зловживати штучним інтелектом для масового вбивства інших людей: подивіться, що робить Цахал в Секторі Гази останні чотири місяці). АЛЕ: справжня причина того, що такі ініціативи отримують стільки негативної преси, полягає в тому, що вони ставлять під загрозу статус-кво на користь "5 000 або близько того" (і цілих орд їхніх шанувальників).

Іншими словами, Імперія Прибутку завдає удару у відповідь, нещадно і без жодних етичних міркувань – по кожному, хто тільки думає про опір або пропонує значущі зміни, і це незалежно від наслідків.

***

Ну що ж... але добре. Надія вмирає останньою, як то кажуть, а отже: ми з вами можемо принаймні сподіватися, що такі блюзнірства, такі "українські приклади" потенційно можуть призвести до (радикальних) позитивних змін і в нашій економіці та суспільстві.

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