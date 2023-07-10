Касетні боєприпаси дозволять вбити більше російських солдат. А відтак наблизити перемогу України – Том Купер

Том Купер розставив крапки над "і" щодо поставок касетних боєприпасів Україні. Він вчергове наголосив на важливості артилерії, а відтак – на поставках достатньої кількості боєприпасів Україні. Що є майже неможливим, адже наприкінці червня "несподівано вибухнули" черговий збройовий завод та склад боєприпасів у Болгарії. Він інформує, що росія наразі "опустилася" до імпорту артилерійських боєприпасів китайського виробництва 40-річної давнини з іранських і подібних складів. А це означає, що Україна продовжуватиме заражатися боєприпасами, що не розірвалися, "у будь-якому випадку" – незалежно від того, чи отримає вона М483А1 чи ні і набагато довше, - відкидає сумніви Том Купер.

Перш ніж я повернуся до своїх "регулярних звітів", кілька слів про вчорашнє рішення президента США Байдена розпочати постачання касетних боєприпасів в Україну.

Останні кілька днів, дійсно, більшу частину останніх двох тижнів я чую все більше скарг на те, що ЗСУ не вистачає артилерійських боєприпасів, а НАТО – вкотре – не надає те, що обіцяло або повинно (залежно від джерела).

...або на що розраховувала Україна...

Очевидно, що в нинішній ситуації це може мати катастрофічні наслідки. Повторюю більше року і це має бути абсолютно зрозуміло: артилерія домінує у цій війні. Це "життя" українських військових зусиль. Якщо ЗСУ не отримують достатньо артилерійських боєприпасів (як це було минулої зими), вони не можуть навіть утримувати свої позиції, не кажучи вже про подальше просування вперед.

...досить часто навіть якщо не зазнають важких втрат...

Причина в тому, що це величезна, масована війна, в якій задіяна величезна кількість військ і бойової техніки. Для її знищення потрібна величезна кількість вибухівки. Іншого способу зробити це за допомогою звичайної зброї, окрім як за допомогою артилерії, просто не існує. Причина в тому, що артилерія здатна "доставити" противнику більше вибухівки, ніж будь-який інший вид збройних сил, включно з військово-повітряними силами.

Як добре описано тут, ЗСУ потребують постійного постачання щонайменше 110 000 звичайних (читай: осколково-фугасних) снарядів калібру 155 мм на місяць. Це включно з керованими снарядами BONUS і SMArt – і це щось на кшталт абсолютного мінімуму. В ідеалі Київ хотів би мати – і витрачати – понад 300 000 снарядів на місяць. До цього ще далеко: зараз, завдяки згоді Японії постачати вибухові наповнювачі, США і європейські партнери по НАТО збільшили щомісячний обсяг виробництва з приблизно 65 000 снарядів до 107 000 – і частину з них залишають для власних сил.

...і ця кількість навряд чи різко зросте найближчим часом, ще й тому, що вже другий чи третій болгарський завод з виробництва боєприпасів і склад боєприпасів "спонтанно вибухнув" кілька днів тому, а Болгарія, як відомо, постачає боєприпаси в Україну з початку війни.

Рішення було знайдено у вигляді вдосконалених звичайних боєприпасів подвійного призначення (DPICM): по суті, касетних боєприпасів (CBU) у вигляді снарядів калібру 155 мм. Снаряди DPICM, такі як M483A1, містять 88 бомб: при досягненні заданої висоти над ціллю, такий снаряд "розпадається" і розсипає на ціль "дощ" з цих 88 бомб. Є (вбивчо) ефективним, особливо проти ворожої піхоти, а також транспортних засобів та польових укріплень.

Артилерійський снаряд М483А1, калібр 155 мм

Наразі українські вимоги щодо DPICM викликали суперечки – адже на Заході до касетних боєприпасів ставляться дуже неоднозначно. Причиною цього є високий відсоток невдач: у більш ранніх зразках зброї цього типу до 50% бомб не вибухали ("найвідомішими" через високий відсоток невдач були британська бомба Hunting BL.755, американські CBU-30 і CBU-59, а також російські авіаційні бомби серії РБК-250 і РБК-500). Результатом стало створення величезних, немаркованих мінних полів по всій Південно-Східній Азії, на Близькому Сході і в більшій частині Африки – скрізь, де Захід (або деякі з його місцевих союзників) і різні російські союзники вели війни, застосовуючи їх: багато бомб, що не розірвалися, і, як наслідок, мінних полів, залишаються "недоторканими" десятиліттями (останні приклади застосування таких боєприпасів – Сирія і Ємен). Не дивно, що ці боєприпаси є надзвичайно небезпечними, особливо для цивільних осіб. Як наслідок, вони були заборонені більшістю країн... за винятком США, росії, Бразилії, Індії, Ірану, Пакистану, Північної Кореї... та України.

Ведення війни вимагає моральних рішень. Факт є фактом: росія веде війну на винищення України. Вона вигнала мільйони українців з їхніх домівок; вона викрала тисячі дітей; вона вбила тисячі; і вже зруйнувала значну частину країни. Неможливо заперечувати, що росія шукає спосіб вбити якомога більше українців. Не дивно, що вона вже засіяла величезні території на сході та півдні України мільйонами мін (найскромніша, але надійна оцінка, яку я чув, – 10 мільйонів), а також десятками тисяч боєприпасів, що не вибухнули. Розгортання росією мін в ході очевидно незаконної агресії проти України досягає таких масштабів, що в той час, як західні військові посібники все ще обговорюють мінні поля розміром від 200, 300 до 1000 квадратних метрів, в Україні ЗСУ обговорює російські мінні поля в термінах "квадратних кілометрів".

Для орієнтації: один квадратний кілометр – це площа, що дорівнює 1 мільйону квадратних метрів.

...або 100 гектарів...

росія постійно розгортає артилерійські ракети – з касетними боєголовками проти українських міст, що є черговим порушенням міжнародних законів війни.

Не сумнівайтеся: Україна вчинила б так само, якби мала такі боєприпаси. У неї їх немає: раніше вона мала бойові частини для своїх реактивних систем залпового вогню БМ-27 і БМ-30, а також для балістичних ракет "Точка". Але, схоже, вона витратила всі їхні запаси, що залишилися.

Проблема: боєголовки радянського/російського походження мають близько 20-30% не спрацювань (насправді: дехто називає цифру понад 50%, залежно від системи озброєння, про яку йдеться).

Нерозірваний боєприпас касетної бомби ПТАБ-1А, застосований російською реактивною артилерією проти міста Миколаїв на початку березня 2022 року

Поле в Україні, де зберігалися російські боєприпаси, що розірвалися і не розірвалися...

Насправді, ситуація із застосуванням в Україні вже значної кількості касетних боєприпасів навряд чи зміниться найближчим часом. Дійсно, чим менше снарядів отримує Україна, тим більша ймовірність того, що кількість розгорнутих росією касетних боєприпасів збільшиться... якщо не з іншої причини, то лише тому, що росія тим часом "опустилася" до імпорту артилерійських боєприпасів китайського виробництва 40-річної давнини з іранських (і подібних) складів. А це означає, що Україна продовжуватиме заражатися боєприпасами, що не розірвалися, "в будь-якому випадку" – незалежно від того, чи отримає вона М483А1 чи ні і набагато довше...

Запас 152-мм снарядів китайського виробництва, які зберігалися, а потім були відремонтовані в Ірані, перед тим, як потрапити до росії, а потім до України, де вони були захоплені ЗСУ

За українськими та американськими підрахунками, сучасні снаряди DCIPM, такі як M483A1, мають частоту несправностей на рівні 2,5-3%. "Неофіційний" показник (ходять чутки) становить 14%. Це означає, що в бою вони повинні залишати значно менше бомб, що не розірвалися, ніж це роблять російські касетні боєприпаси.

Найголовніше: США зберегли запас близько 4,6 мільйонів снарядів DPICM калібру 155 мм. Це означає, що після рішення президента Байдена вивільнити ці запаси для постачання в Україну, а також враховуючи, що збройні сили російської федерації (всрф) сьогодні складаються переважно з піхоти, снаряди DPICM, принаймні, будуть "вгамовувати" український снарядний голод. У довгостроковій перспективі вони, швидше за все, "заповнять прогалину" доти, доки НАТО не вдасться збільшити виробництво звичайних снарядів до необхідного рівня (див.: 300 000+ на місяць), іноді до наступного року...

...і, судячи з історії ефективності касетних боєприпасів в деяких попередніх війнах (див. Ірано-Іракську війну як один з прикладів), слід очікувати, що вони також призведуть до великих втрат серед росіян, що, як би трагічно це не було, є єдиним способом для України виграти цю війну.

Крім того, не забуваймо, що саме через "небажання" і зволікання Заходу з прийняттям відповідних рішень минулого року росіяни отримали стільки часу, щоб замінувати стільки території України або використати там ще більше своїх касетних боєприпасів...

Підсумок: не варто "радіти" такому розвитку подій. Але, на жаль, це війна, і наразі це єдиний шлях вперед.

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