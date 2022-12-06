Корупція та прагнення генералів до традиційних "радянських стандартів" поховали російські повітряні сили. Повітряна війна, частина 4 – Том Купер

Том Купер оприлюднив наступну частину аналізу повітряної війни, що веде Україна з рф. Наразі він аналізує бойовий потенціал обох сторін, неспроможність росії вилізти з радянських штанців і які можливості для перемоги у небі має Україна.

У частині 1 та частині 2 цього мінісеріалу я виклав "ази" оснащення повітряно-космічних сил (пкс) росії та Повітряних Сил Збройних Сил України: як Радянський Союз, а потім росіяни визначали вимоги до своїх майбутніх бойових літаків, які сьогодні перебувають на озброєнні обох військово-повітряних сил, що беруть участь у цій війні, і які події останніх 40 з гаком років вплинули на цей процес, а також на подальший розвиток самої основи радянської, а потім і російської авіаційної промисловості. Причина, чому я підійшов до цієї теми саме з такої точки зору, була заторкнута в частині 3. У цій частині я збираюся обговорити відмінності між потенціалом і можливостями, що випливають з цього.

Теоретична спроможність VS здатність. російські пкс теоретично мають потенціал перемогти Україну в небі, але вони нездатні це зробити

Незалежно від того, як часто про це неправильно повідомляють і неправильно розуміють, потенціал – це зовсім інша пара взуття, ніж спроможність (або здатність). У випадку з військово-повітряними силами причина полягає в тому, що не має значення, чи може промисловість однієї країни виробляти будь-які типи літаків і на що ці літаки теоретично здатні, якщо військово-повітряні сили цієї країни не вміють, не навчаються або не мають дозволу застосовувати ці літаки, їх обладнання і озброєння з максимальною віддачею від своїх можливостей.

За іронією долі, коли йдеться про військово-повітряні сили, навряд чи можна знайти кращий приклад різниці між потенціалом і можливостями, ніж вкс.

Теоретично, ці сили мають на озброєнні одні з найпотужніших винищувачів-бомбардувальників, що перебувають на озброєнні. Великі типи, такі як Су-27, Су-30, Су-34 і Су-35, оснащені надзвичайно потужними і надійними двигунами, обладнані дуже потужними радарами та озброєні далекобійними керованими ракетами. Теоретично, така техніка повинна дозволити вкс "з легкістю" розгромити українську авіацію і ППО. Теоретично у них є такі можливості.

На практиці ж на сьогодні очевидно, що вкс виявилися абсолютно нездатними це зробити. На практиці у них немає можливостей.

За іронією долі, проблеми цієї сили можна назвати "традиційними" – адже вони існували вже десятки років тому і, незважаючи на кілька спроб реформування, так і не були подолані.

Сердюківські реформи. Генштаб чинив їм шалений опір і ВКС використовували здебільшого для обстрілів цивільного населення

У попередніх частинах я описував, як путін "об'єднав" усі російські компанії, що займаються виробництвом літаків і супутнього обладнання, в ОАК, ще у 2006 році. Це рішення було частиною великої реформи, ініційованої ним, а потім анатолієм сердюковим, якого він призначив міністром оборони менш ніж через рік. Головною метою цієї реформи було впорядкування роздутої командної структури, що залишилася з радянських часів. Промисловість мала процвітати завдяки покращенню контролю та зменшенню взаємної конкуренції, а збройні сили – стати сучасними, економними, швидко реагуючими та боєздатними...

На перший погляд, і незабаром, вкс, здавалося, отримали величезну вигоду від цієї реформи: вони почали отримувати абсолютно нове покоління бойових літаків зі значно покращеними можливостями і характеристиками, а їхні екіпажі, які налітали по 20-40 годин на рік протягом більшої частини попередніх 15-20 років, отримали достатньо коштів, запчастин і пального, щоб літати до 80-120 годин на рік. Дійсно, настільки, що з'явилися повідомлення про те, що вони знову отримують серйозну тактичну підготовку. Після десятиліть деградації і життя в ганьбі після розпаду СРСР його члени пишалися собою, своєю службою і своїми літаками.

Однак, як стало очевидно принаймні під час російської військової інтервенції в Сирії, вкс зробили дуже мало в плані розвитку своєї доктрини і тактики, підвищення якості свого керівництва та оперативної майстерності. Так, безумовно, це був основний вид російських збройних сил, розгорнутий там, і його кампанія навмисних обстрілів цивільного населення домінувала у відповідних повідомленнях у ЗМІ протягом майже двох років. Однак, як і за часів Радянського Союзу, їй відводилася не автономна, а лише допоміжна роль. Надання її командирам права приймати самостійні рішення залишалося під анафемою, і всі рішення ухвалювалися лише вищими чинами – насамперед генштабом.

Причина полягала в тому, що ще у 2007 році генштаб чинив шалений опір усім реформаторським спробам сердюкова – через те, що Генштаб, як і всі вищі чини російських збройних сил, були наскрізь корумповані, як і з царських часів...

Пентагон Шойгу: (нова) головна будівля Генерального штабу VSRF ('GenStab').

Остання (?) перемога червоного. Як Шойгу повернув ВКС в радянські часи

"Перелік причин" опозиційності Генштабу до Сердюкова був справді "нескінченним". Генерали вважали "образою" те, що він був "цивільною особою". Генштаб був обурений, коли Сердюков залучив команду цивільних бухгалтерів для контролю над оборонним бюджетом (насамперед тому, що дедалі більша частина цього бюджету зникала безслідно). Генштаб був розлючений тим, що робота бухгалтерів Сердюкова "створила проблеми" для "низки молодих і перспективних офіцерів", і всі вони були звільнені за корупцію (причому настільки, що путіну довелося всіх їх помилувати і припинити всі подальші переслідування такого роду). Генеральний штаб був в жаху, коли Сердюков розпочав свої зусилля з ліквідації 30% центрального апарату і скорочення вдвічі кількості діючих офіцерів, не кажучи вже про його зусилля з перетворення збройних сил з масової мобілізаційної армії на невелику професійну силу... До 2012 року напруженість досягла таких масштабів, що путіну нічого не залишалося, як замінити Сердюкова на Шойгу (нібито через "корумпованість" Сердюкова, дійсно, його потім засудили, але й помилували, вже у 2015 році): насправді, я не сумніваюся, що "хтось там" сказав путіну, що в іншому випадку він зіткнеться з військовим державним переворотом...

Можливо, Шойгу не користувався популярністю в Генштабі: він не був військовим офіцером. Однак, щоб убезпечити позицію путіна, а отже, і свою власну, і уникнути неприємностей, він спочатку скасував багато реформ Сердюкова – що не було великою проблемою: через "бюрократичний опір" більшість з них так і не було реалізовано. Далі він відновив радянські військові традиції як РСЧА, відновив деякі армійські дивізії і зберіг позицію ВКС як простого адміністратора військово-повітряних сил: оперативно військово-повітряні сили залишалися підконтрольними сухопутним військам і Генштабу. Часто неправильно інтерпретовані як "радянський прапор", але насправді більшість цих "червоних прапорів", які носять з собою різні підрозділи ЗС рф в Україні, є прапорами радянських збройних формувань, відомих з часів Другої світової війни

Після реформ Сердюкова, а потім "контрреформ" Шойгу, ВКС здійснює безпосередній контроль лише над частинами дальньої авіації (оснащеними бомбардувальниками Ту-95 і Ту-160) і військово-транспортної авіації. Його тактична ланка – фронтова авіація (на озброєнні винищувачів-бомбардувальників і штурмовиків) та армійська авіація (на озброєнні ударних, штурмових і транспортних вертольотів) – залишилися в оперативному підпорядкуванні об'єднаних стратегічних командувань (ОСК), у штабах яких завжди домінують армійські офіцери.

Результат? Який би "супер-турбо-вундервафен" не отримували ВКС у вигляді Су-30, Су-34 і Су-35, вони ніколи не призначалися, не навчалися і, відповідно, не були змушені робити з ними щось більше, ніж розгортати їх за наказом сухопутних військ і на підтримку сухопутних військ. Покращені можливості не мали значення для генералів Генштабу: важливим був потенціал – і те, що деякі російські військові офіцери відкрито називають "Духом червоної людини", а науковці схильні називати "Homo Sovieticus".

Повернення до старих методів. Постановочні відео для демонстрації можливостей Су-34

Контрреформи Шойгу дійшли до того, що "традиційний", твердий консерватизм і безпека продовжували впливати на тактику і, відповідно, підготовку ВКС. По суті, головна турбота кожного російського командира підрозділу – не втратити жодного літака і жодного екіпажу. Це "Правила №1-100", які домінують над усіма питаннями, пов'язаними з повсякденною підготовкою та навчаннями. Тому всі навчання проводяться так, щоб "переконатися", що жоден літак не буде втрачений..., принаймні, не за наказом командира полку чи ескадрильї.

Не дивно, що вже у 2014-2015 роках всі повернулися до часів "норм підготовки" та "стандартів": поступового, повільного, багаторазового нарощування навичок льотчиків та їхніх екіпажів – добре знайомого з радянських часів. За такою практикою для повної кваліфікації пілота/екіпажу потрібно від 8 до 12 років, і більшість з них проводять більшу частину свого льотного часу, літаючи по колу у межах візуальної досяжності від своїх авіабаз (та й то: усім суворо заборонено підніматися у хмари). Виняток становили (або становлять) лише перебазування, яке завжди супроводжується "пеленгатором" у вигляді транспорту зі спеціально підготовленим штурманом.

Хоча загальна кількість льотних годин на одного пілота/екіпаж на рік залишилася на рівні 80-100, тактичні навчання були зведені до мінімуму і завжди жорстко регламентовані: екіпажі не повинні були відчувати несподіванки, наприклад, від несподіваної появи противника. Дисциплінарна підготовка (тобто підготовка до повітряного бою між різними типами літаків, а особливо типами, що імітують літаки потенційних супротивників) була зведена до мінімуму: якщо вона і проводилася, то лише за участю вищого командного складу полку.

Говорячи про повітряну бойову підготовку, я наводжу, мабуть, "найкращий" приклад негативних наслідків: в той час, як на Заході – після 20 з гаком років відповідного піару і фанатства – багато хто сприймає Су–34 як "багатоцільовий винищувач-бомбардувальник", дійсно такий, що може, скажімо, завдати дальнього авіаудару за допомогою керованих ракет, захищаючись при цьому від ворожих перехоплювачів ракетами "повітря-повітря", Генштаб навчив ВКС сприймати його як бомбардувальник, і тільки як бомбардувальник. Заміна Су-24, і не більше.

Відповідно, до цього дня російські екіпажі Су-34 навчаються за тактичним посібником для бомбардувальників. Коли кілька екіпажів Су-34 поскаржилися на те, що їх не навчили застосовувати навіть ракети Р-73 малої дальності для самооборони, хтось із вищого командування буквально "дав їм погратися". І на цьому все закінчилося: Генеральний штаб наполіг на тому, щоб тактичний посібник залишився без змін.

Ось чому я задаюся питанням: чому на телеканалах RT і "Красная звєзда" сьогодні показують якісь Су-34, що несуть на борту Р-73, Р-27 чи навіть Р-77? Їх екіпажі практично не знають, як їх розгортати, що, в свою чергу, передбачає випуск відеоматеріалів постановочних, дослівно, "для загального вжитку", як і майже все подібне в путінській росії.

Через передові технології Генштаб обмежував ВКС. Наслідок ми побачили в Україні

Приблизно до 2014-2015 років за допомогою передових технологій Генштаб прагнув обмежити будь-яку автономію, наприклад, командирів полків, ескадрилій або ескадрилій ВКС. Замість цього він прагнув (і, судячи з усього, досі прагне) ще більше централізувати командування і управління за допомогою автоматизованих систем тактичного управління (АСУ): дати можливість своїм генералам керувати боєм з пульта дистанційного керування.

Як це працює?

Генерал у штабі має свій комп'ютер, а бойовий літак – свій. Обидва комп'ютери з'єднані між собою за допомогою каналу передачі даних. Таким чином, генерал вводить координати цілі і передає їх на систему озброєння обраного винищувача-бомбардувальника (або, що частіше, на комп'ютер літака управління А-50, який переадресовує їх обраному винищувачу-бомбардувальнику). Екіпажу Су-34 взагалі нічого не потрібно робити: він виконує лише функцію спостереження за роботою системи озброєння літака. Все інше робиться, буквально, "на автопілоті".

"Творить дива" – принаймні, так очікували. Ну, а при першій перевірці в бойових умовах, в Сирії 2015-2016 років, вона не спрацювала взагалі. Якщо не з інших причин, то тому, що виявилося, що передових авіаційних контролерів (FAC; на Заході також відомі як JTAC), розгорнутих разом з військами, було занадто мало, а розвідувальних БПЛА – надто мало. Іншими словами: генералам не вистачає координат, які вони можуть передати своїм літакам.

Потім задіяли БПЛА і ЗРК, але з'ясувалося, що вони не можуть нормально працювати без широкої підтримки диференціальних станцій ГЛОНАСС: покриття Сирії російською супутниковою навігаційною системою було надто слабким – і навіть якщо і так: потрібні диференціальні станції і подібне устаткування, щоб зробити її досить точною для військових цілей.

Після того, як було встановлено близько 40 таких станцій для покриття фронту 50 на 50 кілометрів, з'ясувалося, що ідея хороша, але програмне забезпечення погане, а літаки були оснащені лише німими бомбами, які промахувалися у 98% випадків, що, в свою чергу, означало, що ВКС часто доводилося повторно атакувати одну і ту ж ціль по 90+ разів, щоб досягти прямого попадання, в той час як ІТ-компаніям на батьківщині було наказано написати нове програмне забезпечення...

Зрештою, масоване застосування авіації проти мирного населення в Сирії "спрацювало" – адже сирійське цивільне населення не було захищене жодними серйозними засобами протиповітряної оборони. Втрат ВКС зазнали дуже мало, і більшість з них були завдані ними самими.

Навпаки: коли "тактика", розроблена Генштабом для ВКС, була застосована в Україні на початку цього року, ВПС виявилися "меншими" ніж ескадрилья Су-34, і це ще до того, як це сталося. І не тільки через тактику "бомбити по цих координатах, це прямий наказ, а якщо не влучиш, то атакуй знову і знову", а й через те, що ГЛОНАСС-покриття України далеко не ідеальне, і що росіяни настільки сильно глушать GPS-покриття, що це заважає роботі ручних GPS-приймачів, якими користуються багато екіпажів ВКС.

Так, повітряна війна – це складне і "дуже технічне" питання... легко заставляє людей засинати. Тому більше про це буде розказано в наступній частині цього міні-серіалу.

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