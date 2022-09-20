Київський McDonald's почав відчиняти вікна. Вільна каса поки що на лівому березі Києва та тільки для кур'єрів

Пам'ятаєте, як у Гоголя: "І в ту ж хвилину вулицями кур'єри , кур'єри , кур'єри ... можете уявити собі, тридцять п'ять тисяч кур'єрів!" Десь так виглядає довгоочікуване відкриття McDonald's у Києві. Перші три столичні ресторани McDelivery світової мережі McDonald's відкрились для відвідувачів. Українці щиро радіють та охоче вітають компанію з довгоочікуваним відкриттям.

А деякі кияни зважаючи на те, що всі три відкриті ресторани розташовані на лівому березі, а також на те, що доставка з цих ресторанів також працюватиме лише на лівому березі столиці, вже навіть підкидають нові ідеї щодо запровадження суміжного бізнесу на кшталт "гастро-тур з правого берега Києва на лівий" або "елітна екскурсія для жителів правого берега по всіх Маках. Дорого, передоплата".

І хоча через годину роботи сайт доставки замовлень просто ліг, українцям приємно, що Мак вірить у їх перемогу.

Тим більш, що навіть частковий перезапуск мережі McDonaldʼs допоможе відновленню економіки країни. На цьому неодноразово наголошували і у Міністерстві закордонних справ України. Так, у серпні, після перших повідомлень про можливість відновлення роботи компанії в Україні, голова МЗС Дмитро Кулеба на своїй сторінці Facebook подякував представникам мережі та колегам з Уряду, які допомогли реалізувати цей "важливий політичний крок": "Справа не лише в бігмаках, за якими скучили мільйони українців. Повернення великої американської компанії — це передусім сигнал для міжнародного бізнесу щодо можливості працювати в Україні, навіть попри війну".

Те що відкриття McDonaldʼs насправді досить важливий сигнал для міжнародного бізнесу розуміють і пересічні українці.

У перших числах жовтня компанія обіцяє відкрити ще сім ресторанів мережі у Києві. Відкриття решти столичних закладів та мережевих ресторанів на заході України відбуватиметься поетапно протягом двох місяців.

"20 вересня, ми відкриваємо перші три ресторани McDelivery в Києві: на проспекті Бажана, 3в, на вул. Гришка, 7 та на проспекті Гагаріна, 2а. Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні. Приблизно через тиждень відновлять роботу ще сім закладів у Києві, а згодом, поетапно протягом двох місяців, відкриватимуться решта ресторанів у столиці та в різних містах на заході країни", - повідомила керівник відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі на своїй сторінці у Facebook.

Отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. А вже у перших числах жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами. В інших містах запуск мережевих закладів також розпочнеться з доставки, а вже згодом відвідувачі матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів.

Високі стандарти якості, чистоти та швидкості обслуговування без змін. А ціни і час роботи змінились

Всі ресторани мережі які будуть поетапно відкриватись, працюватимуть дотримуючись високих стандартів якості страв, чистоти і швидкості обслуговування, які діяли раніше. Водночас, для забезпечення безпеки своїх працівників і відвідувачів в умовах війни, компанія запроваджує нові більш розширені процедури і протоколи безпеки.

Всі ресторани мережі працюватимуть з 9:00 до 21:00 та закриватимуться під час повітряної тривоги, щоб працівники та відвідувачі могли перейти у найближче укриття. Під час повітряної тривоги виробничі процеси будуть зупинятись, а обладнання вимикатись, при цьому команда ресторану намагатиметься оперативно видати всі оплачені замовлення.

Також змінились і ціни. Відтепер за чізбургер доведеться заплатити 52 грн, за "ДаблЧізбургер" - 81 грн, а за гамбургер - 45 грн. "БігТейсті" які до війни коштував 112 грн, зараз обійдеться у 154 грн, а "Біг Мак" подорожчав до 92 грн. Coca-cola, Sprite та Fanta (500 мл) - 40 грн.

Цікаві факти про McDonald's в Україні. Як це було чверть століття тому…

Перший McDonald's в Україні відкрився 25 років тому – 24 травня 1997 року біля станції метро "Лук'янівська", а на наступний день ще один ресторан відкрився на Севастопольській площі. Влітку і восени 1997 року McDonald’s з’явився на Хрещатику, Поштовій площі та біля станції метро "Лівобережна".

Тодішні відвідувачі згадують, що в день відкриття першого в Україні McDonald's з самого ранку біля ресторану вишикувалась величезна черга родин з дітьми, студентів і пенсіонерів. А хто не встиг купити новинку в перший день, залишився ночувати біля входу, щоб вранці другого дня першим потрапити до закладу. Черга існувала ще протягом тижня, а кияни скуповували гамбургери десятками. У 1997 році біг-мак коштував близько 7 грн, це коли долар коштував менше 2 грн.

Перший в Україні “Макдональдс”, Лук’янівка, Київ, 1997 рік. Фото: pastvu.com

Україна стала 102 країною, де відкрився знаменитий фастфуд. Загалом заклади компанії працюють у більш ніж 120 каїнах світу. За 25 років у розвиток мережі своїх закладів громадського харчування та інфраструктури України компанія інвестувала близько 225 млн доларів.

Найбільше ресторанів мережі розташовано у Києві - 46, 12 – у Харкові, 11 – у Дніпрі, 8 – в Одесі та 5 – у Львові. У 2022 році компанія планувала відкрити свої заклади в Ужгороді та Чернівцях. У 2021 році Mcdonald's в Україні заявили про намір інвестувати в розвиток мережі ресторанів 42 млн доларів і відкрити близько 10 нових закладів. Чекаємо.