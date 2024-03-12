Лінія фронту залишалася нерухомою минулого тижня. Інтенсивність боїв під Мар’їнкою знизилась, а під Роботиним – ні – Дональд Гілл

Том Купер як завше опублікував тижневий огляд війни Дональда Гілла. В своїй передмові він перепросив читачів, що запізнюється з усіма обіцяними текстами і обіцяє, що скоро повернеться з ними. Своєю чергою Дональд Гілл констатує: 47-ма бригада продовжує нести втрати, утримуючи Бердичі; 3-тю штурмову бригаду замінили 25-ю повітряно-десантною бригадою в Орлівці; під Мар’їнкою тривають бої, але вже не такі запеклі, тоді як під Роботиним інтенсивність боїв не змінилася.

Том Купер: Робота над кількома книжками, які я мав видати, сповільнилася: так і не вдалося завершити жодної з кількох статей, присвячених українській стратегії, протиповітряній обороні і тому подібному. Сподіваюся, що ви і надалі будете таким же терплячим до мене, як і досі: згодом я повернуся з усім матеріалом.

Тим часом, закінчився ще один тиждень війни в Україні, а отже, настав час для чергових щотижневих підсумків Дона Гілла.

Західна Луганщина. Від Сум до Куп'янська українські позиції на кордоні з росією були обстріляні артилерією, авіаударами та балістичними ракетами. Від Куп'янська до Кремінної – авіаудари та важка артилерія. У той час як навколо Табаївки і Тернів ведуться запеклі бої, лінія фронту не змістилася.

На цьому відео показано три удари безпілотника по БМП. Перший удар припадає на задню частину башти і не шкодує п'ятьох російських піхотинців на машині. Другий удар безпілотника стався пізніше вдень, і на ньому видно, що люк водія відкритий, а з моторного відсіку димить невелика хмаринка, перш ніж безпілотник влучає у вентиляційний отвір. Третє відео з безпілотника свідчить про ранній вечір. З правого боку БМП видно невеликий вогонь, коли дрон пірнає через відкритий люк водія в освітлений салон...

російські солдати скаржаться на своє командування та умови життя, що не є чимось новим і не змінилося. Солдат розмовляє зі своєю матір'ю...

За 7 км від лінії фронту знищено російську контрбатарейну РЛС. Саме ця модель має радіус дії 40 км, тож могла бачити українську артилерію за 30 км від лінії фронту.

Бахмут. Високі будівлі в Часовому Ярі по обидва боки каналу піддаються авіаударам, щоб зменшити їхню ефективність як оборонних позицій. Будівлі та окопи перед Іванівкою також зазнають точних авіаударів та артилерійських обстрілів, а також активності російських безпілотників, але російські атаки завжди відбиваються з втратами. За один день було знищено або покинуто 15 одиниць російської техніки.

Перед Андріївкою, але особливо в районі Кліщіївки, своєчасне прибуття артилерійських боєприпасів допомогло Україні відбити кілька російських атак з більшими втратами особового складу та техніки.

За 54 км на південний захід від Бахмута російською ракетою було виявлено та знищено машину HIMARS...

На схід від Андріївки – дорога з безліччю виведеної з ладу та знищеної російської техніки. На 1:48 хв воно стає видовищним – по піхоті застосовують гранати...

Авдіївка. 47-ма бригада продовжує нести втрати, утримуючи Бердичі. 3-тя штурмова бригада була замінена 25-ю повітряно-десантною бригадою в Орлівці, яка бореться з росіянами на південній та східній околицях села. У цих секторах Україна має перевагу в засобах РЕБ. Лише 30% російських безпілотників долітають до українських позицій. Оператори втрачають контроль над рештою своїх безпілотників, іноді невдовзі після запуску. Однак українські безпілотники завдають значних втрат російському особовому складу і техніці.

Мар'їнка. У Побєді та Новомихайлівці тривають бої, але вже не такі запеклі, як у минулі тижні. Авіаудари та артилерійські обстріли були такими ж інтенсивними, але українці втримали свої позиції. Навідниця ПТРК розповідає про свої враження від боїв під Новомихайлівкою...

Запорізький напрямок. Атаки на Роботине були такими ж запеклими, як і в минулі тижні, але українська оборона трималася міцно. Їй допомагало збільшення кількості артилерійських боєприпасів. Дороги та лісосмуги за лінією фронту зазнали значних пошкоджень від російських авіаударів та артилерії.

ПТРК AT-4 – це 84-мм некерована ракета шведського виробництва. Її максимальна ефективна дальність прямого попадання становить 300 метрів, але не дивно, що бійцям Центру спеціального призначення "Омега" потрібно випустити кілька снарядів з відстані понад 200 метрів, перш ніж обидва російські танки будуть підбиті, також і за допомогою мін і безпілотників. Вони працюють у підвалі зруйнованого будинку, накривши сходи ковдрою, щоб захиститися від негоди і тепловізорів. Після того, як танки знищені, вони дістають автоматичний гранатомет, щоб знищити російську піхоту і зачистити тих, хто залишився живим...

росія також використовує багато невеликих штурмових груп. Цю групу висаджує автомобіль, який від'їжджає. Після того, як непрямий вогонь заганяє росіян в окопи, їх добивають безпілотники-бомбардувальники, випускаючи по кілька боєприпасів одночасно...

Херсонщина. росіянин розповідає про те, що він бачив під Кринками. Вони постійно сканують небо на наявність безпілотників. Він не каже, наскільки великий його підрозділ, це може бути від 50 до 300 осіб, але він каже, що 28 були вбиті і кожен другий чоловік в підрозділі був поранений. Тяжкопоранені були евакуйовані до лікарень. Легкопоранені, як і він сам, залишилися на лінії фронту. Його підрозділ передислокували в Ростовську область...

Сильно пошкоджений будинок використовується як укриття трьома росіянами. Два безпілотники (перший видно з двох різних ракурсів) скидають на них боєприпаси і дах...

Крим. Татарський редактор колишньої інтернет-газети був заарештований за участь у неіснуючій правозахисній організації, яку росія зображує як терористичну. Членство в цій групі є поширеною причиною арештів громадян України в окупованому Криму...

В окупованій Феодосії здійснено напад на склад пального...

Чорне море. Ще один російський патрульний корабель затонув поблизу Керченської протоки після того, як його атакували п'ять морських безпілотників. На першому відео видно, як росіяни намагаються зупинити безпілотники вогнем зі стрілецької зброї. Трасувальники показують, як кулі можуть проскакувати на твердій поверхні води. Наступне відео в стрічці показує атаку з точки зору морських безпілотників...

Погляд з іншого корабля. Ви можете побачити вогонь зі стрілецької зброї до того, як влучить перший морський безпілотник...

Вид з іншого корабля ще ближче...

Локація атаки. Зверніть увагу на всі нерухомі кораблі на південь від Керченського мосту...

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