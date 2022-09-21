Логіка Шойгу: Мобілізують 300 тисяч, бо в Україні знищено 50% ЗСУ. Том Купер саркастично про путінську "лайтову мобілізацію" та референдуми

Пропонуємо переклад сьогоднішнього допису Тома Купера – австрійського письменника, журналіста-розслідувача, військового аналітика, котрий спеціалізується на історії бойової авіації та ретельно стежить за війною в Україні.

Війна в Україні, 21 вересня 2022 р.: путінська "легка мобілізація"

Я отримую багато "нервових" запитань про "мобілізацію" путіна...

Гаразд, для початку, це не "загальна мобілізація".

Це щось на кшталт "часткової мобілізації, легкої": як сказано в інтерв’ю тут, він мобілізує 300 тисяч "резервістів" — здебільшого членів ветеранських асоціацій (які тісно пов’язані між собою навіть через багато років поза службою, за всіх обставин), і які фактично перебувають у процесі мобілізації вже кілька місяців — і частину економіки (для збільшення виробництва зброї).

За словами шойгу, як ви знаєте, цього має бути цілком достатньо, тому що "100 тисяч українських військових" було вбито, і, таким чином, "50% українських Збройних Сил було знищено"… тоді як всрф втратили "5937 військових"…

…звичайно, тепер путін майже впевнений, що проведе один зі своїх фейкових "референдумів" і просто оголосить близько 20% України "росією": таким чином, російські призовники з мінімальною підготовкою (оскільки всрф вже має занадто мало офіцерів та сержантів, які можуть їх навчити, організувати та керувати) можуть бути з ентузіазмом розірвані на шматки, служачи на "території російської федерації", а фактично - воювати в Україні…

О так, і ще: іноземці тепер мають право на службу в всрф — з нагородою російським громадянством після закінчення 12-місячної служби.

Я так схвильований, що не можу сказати: з нетерпінням чекаю, коли всі захоплені путіним тролі з соціальних мереж поїдуть до москви та приєднуються до всрф. Тепер вони можуть допомогти особисто: більше не потрібно витрачати електрони, щоб висловити своє невдоволення. Тепер усі вони можуть приєднатися до всрф і заробити собі славу в цій історичній битві із західним імперіалізмом…

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