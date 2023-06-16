Австрійський військовий експерт Том Купер аналізує наступ ЗСУ, які зі свого боку аналізують нещодавній досвід. Він свідчить, що росіяни мають 2-3 лінії оборони, і вже десь на третій – навчені контратакам резерви. Тому ЗСУ треба знайти рішення, як уникнути війни на виснаження і зробити атаки ефективними, враховуючи, що ефективна для наступу ППО обороняє великі міста. Він знов твердить, що жодні F-16 тут не допоможуть.

За останні кілька днів я мав багато дуже корисних розмов, і деякі з них змусили мене замислитися. Тому, замість "чергового оновлення", сьогодні я пропоную деякий аналіз.

Незалежно від того, чи довіряти офіційному Києву, чи офіційній москві, чи вважати або оцінювати ті чи інші нещодавні українські атаки на півдні "прощупуванням", "розвідкою сил" або чимось іншим, я б сказав, що "очевидно", що контрнаступ ЗСУ йде "повним ходом" вже близько двох тижнів. І що на деяких ділянках є щось на кшталт "оперативної паузи", оскільки НАТО терміново перекидає в Україну додаткове озброєння і техніку, в той час як ЗСУ аналізують нещодавній досвід і роблять з нього висновки.

Це має особливе значення, оскільки я вважаю, що цього разу "московські командири" застали ЗСУ та її західних радників зненацька; і що, навмисно чи випадково, вони зробили це в кількох аспектах.

...Принаймні, це моя теза, яка повільно викристалізувалася протягом кількох днів...

Дозвольте мені пояснити.

Що важливо, а що ні? Все почалося з анексії та мобілізації

З появою соціальних мереж ми всі перенасичені "новинами". Перевантажені до такої міри, що стає надзвичайно важко відрізнити "важливу" інформацію від "неважливої". Я нікого не недооцінюю, але: я сумніваюся, що хтось, хто працює середню зміну 8-10 годин, а потім витрачає 1, 2, 3, 4 години на дорогу на роботу і назад, має серйозні шанси зробити це. Крім того, серед всієї цієї "інформації" ми легко відволікаємося – особливо на поверхневу. Все це робить завдання серйозного інформування через пошук дійсно якісної інформації – тієї, що має значення – надзвичайно важким. Я визнаю: це важко навіть для таких, як я.

Отже, що важливо, а що ні для розуміння того, як Україна, росія та їхні союзники опинилися в тій ситуації, в якій вони зараз перебувають?

Я думаю, що все почалося ще наприкінці вересня минулого року, коли Пудінг оголосив мобілізацію в росії і анексував усі окуповані частини України, оголосивши їх "російськими".

На перший погляд, анексія мало що означає, окрім того, що вона дала Пудінгу кілька "днів слави" (а Мєдвєдєву – кілька зайвих чарок горілки). В росії Пудінга навіть його власні закони мало що означають – якщо тільки вони не підкріплені насильницьким придушенням (з боку влади, приватних або комерційних "інтересів"). Так само не має значення, чи Пудінг, чи Шойгу, чи хтось інший оголосив про намір мобілізувати 300 000, чи 1 000 000, чи скільки завгодно військ. Важливою була здатність зсрф прийняти всіх нових мобілізованих: вона обмежувалася приблизно від 15 000 (у гіршому випадку) до 25 000 (у кращому випадку) на місяць.

Далі слід мати на увазі два додаткові фактори: корумповані, некомпетентні, п'яниці чи ні – такі персонажі, як Пудінг, Шойгу, Гєрасімов, все ще залишаються продуктом радянського розвідувального та військового мислення. Хоча вони є справжніми "майстрами" своєї справи (інакше не були б там, де вони є), вони індоктриновані різними власними "догмами".

Однією з них є маскування: брехня, обман, заманювання, підривна діяльність... як один із найважливіших елементів ведення війни. Як один із вирішальних чинників у досягненні їхніх цілей. Інша справа, що у військових науках є щось на кшталт "градації" якості будь-якого виду військових підрозділів, між іншим. Я не пам'ятаю всіх подробиць (і не маю часу їх шукати). До того ж, я не хочу вас ними обтяжувати, але по суті: вони варіюються від чогось на кшталт "відмінна, готова до наступальних маневрених бойових дій у міських умовах вночі" (в кращому випадку), до чогось на кшталт "жахлива, ледве придатна для захисту вашого подвір'я" (в гіршому випадку).

Час має вирішальне значення. росія його виграла через атаки "живими хвилями"

Я сумніваюся, що Пудінг переймається "такими деталями", і сумніваюся, що Шойгу теж. Але я готовий приймати ставки: Гєрасімову не байдуже. Навіть у нетверезому стані для людини з його військовою кваліфікацією мало бути очевидно, що навіть якщо мобілізація буде проведена, то на те, щоб доставити отриманих "мобіків" на фронт, підуть місяці, а на те, щоб їх екіпірувати, перенавчити і організувати в щось, що хоча б нагадує "боєздатні" бойові одиниці, піде ще біль часу – і навіть тоді їхня маса не буде здатна на щось більше, ніж на "жахливі, ледве придатні до використання на ваших подвір'ях дії".

Чому я в цьому впевнений?

Ще десь у квітні-травні минулого року, невдовзі після відходу росіян з-під Києва і першого усвідомлення того, яких величезних втрат зазнали зсрф, полковник у відставці Міхаіл Ходарєнко (один із 2-3 притомних військових аналітиків, що залишилися на всю росію) чітко сказав по російському телебаченню, що створення (нової) танкової дивізії легко займе 90 днів... А тепер подумайте, скільки часу потрібно для створення достатньої кількості дивізій, укомплектованих мобіками, щоб належним чином убезпечити весь фронт в Україні, а потім створити інтервенційні резерви, що зберігаються за лінією фронту...

Тобто, напрошується кілька висновків:

a) росія не може сподіватися на подальший наступ: довоєнні сили зсрф були знищені, а отже, рф втратила свій наступальний потенціал;

б) росія повинна захистити те, що вона завоювала – особливо від таких "козацьких" вилазок ЗСУ, як на південному сході Харківщини, і

в) росія має навчити мобілізованих хоча б до мінімально необхідного рівня.

Принаймні, очевидно, що фактори "б" і "в" потребують часу.

Як же виграти час на війні?

Найпростіше рішення – особливо якщо не дбати про життя своїх солдатів – це атакувати. Неважливо, якщо вони погано підготовлені. Атакуйте.

Чому?

Тому що, навіть якщо війська будуть відстрілюватися, ворогу все одно знадобиться час, щоб зупинитися і поповнити запаси. Україна (у якої і так критично не вистачає боєприпасів з початку війни) не може продовжувати наступальну операцію, якщо у неї закінчуються боєприпаси під час відбиття російських контратак.

Чудовий приклад: дехто, можливо, пам'ятає мої описи того, що здавалося "абсолютно безглуздими і неймовірно дорогими" російськими контратаками в районі на схід від Куп'янська наприкінці вересня і на початку жовтня минулого року. На перший погляд, вони були абсолютно безглуздими: зрсф втратили щось близько 2-3 бригад мобілізованих (переважно мобілізованих лише за 2-5 днів до цього) і відповідну кількість бронетехніки. У соціальних мережах це було "видовищно", і всі були щасливі (і я в тому числі) – тому що публікувалися "вагони" відео зі знищеними російськими танками і загиблими солдатами зсрф.

Однак, озираючись назад, не можна заперечувати: ця "контратака" виконала свою функцію. До сьогоднішнього дня війська ЗСУ, які до цієї контратаки були на шляху до звільнення Сватового, все ще перебувають там, де вони зупинилися, щоб відбити ці контратаки.

росія знайшла спосіб виграти час.

Що сталося далі? Звичайно, росія втратила Лиман і, "найгірше", Херсон у листопаді. Але, як і на південно-східній Харківщині, щоразу зсрф вдавалося вивести з оточення масу військ, яким загрожувала небезпека потрапити в оточення. І, тим часом, розгорнути наступ на Бахмут.

Ось тут Прігожин і став у пригоді: йому залишилося завербувати тисячі засуджених з російських в'язниць до ПВК "Вагнера", а потім кинути їх на штурм Бахмута. Місяцями без кінця, незважаючи на ціну. І це для місця, яке Прігожин у своєму нещодавньому інтерв'ю оцінив як "неважливе"?

"Хорошим", тому що це було "видовищно": хвиля за хвилею російських каторжників, скошених під час штурму одних і тих же українських позицій, по 10, 12, 15, 20 разів на день, за підтримки будь-якої артилерії, яку ЗСУ могли нашкребти. А артилерійських боєприпасів у українців не вистачало вже до вторгнення 24 лютого, а тепер ще й важкого піхотного озброєння, необхідного для відбиття таких атак...

Власне, Прігожин весь цей час тягнув час, бо як він стверджує в тому ж інтерв'ю – було "ясно" (мабуть: "всім їм", Пудінгу, Шойгу, Гєрасімову тощо), що як тільки "закінчиться Бахмут", українці відновлять свій наступ.

Коли цього виявилося недостатньо і, дуже ймовірно, "не було неперевершеним" – зсрф розпочали свої "вееееелкий" зимовий наступ у Вугледарі та районі Кремінної. Масштабні втрати... На Заході ми висміювали той факт, що багато російських командирів, відповідальних за всі невдачі, про які йде мова, були нагороджені, незважаючи на ці невдачі. Звичайно, дещо з цього було "системним": вони були нагороджені за те, що виконували свої накази. Так було в росії ще задовго до радянських часів.

Але, і це головне: їм вдалося виграти час.

Лінії Пудінга та Шойгу. росіяни мають 2-3 лінії оборони – на це пішов виграний час

Тим часом Шойгу з усіх сил намагався витратити мільярди на будівництво "вражаючих" ліній оборони довжиною в тисячі кілометрів. Від Кінбурнської коси на півдні Херсонщини, через південну Запорізьку область, південно-західну Донеччину, через західну Луганщину до російського кордону. Були задіяні десятки будівельних компаній. Це коштувало багато, але: неважливо. Це зробило небагатьох друзів і фаворитів багатшими теж...

Неважливо.

Що має значення?

Результат. "Щонайменше одна, хоча на більшій частині території – дві лінії оборони" – принаймні так стверджують західні аналітики, які достатньо терпляче перевіряли супутникові знімки за останні 8,5 місяців. В результаті чого з'явилися карти, подібні до цієї:

Вибачте, не зміг знайти, хто це намалював, щоб належним чином зарахувати...

"На папері" ситуація "зрозуміла". "Велика, довга траншея" найбільш очевидна, легко привертає увагу. Так, західні аналітики оцінили цю траншею як "1-шу лінію оборони" (я називаю її "лінією Пудінга"), приблизно в 15-20 км за лінією фронту; вони оцінили її як "головну перешкоду". Ще за 15, 20-25 км на південь з'явилася ще одна така лінія (я називаю її "лінія Шойгу").

Оскільки ці дві лінії "включають в себе велику траншею, зуби дракона, міни, бетонні укріплення (бункери)" тощо, вони були оцінені як те, що ЗСУ "дійсно" має подолати для успішного просування.

...відповідно, всі також оцінювали, що ЗСУ матимуть "певну свободу маневру" – скажімо, 5-15 кілометрів, під час наближення; перед тим, як досягти того, що вони оцінювали як "1-шу лінію оборони". Гадаю (не можу знати, оскільки я не служу в Генштабі), що ГУР МО і Генштаб оцінювали це подібним чином.

Однак...

Зверніть увагу: навіть на карті вище чітко видно, що насправді перед тим, що багато хто досі називає "1-ю лінією оборони", була (і значною мірою залишається) інша лінія оборони: безпосередньо вздовж лінії фронту і у вигляді того, що здавалося аналітикам "другорядними передовими позиціями", але насправді було "добре замаскованими основними позиціями, захищеними глибокими мінними полями" – без тієї "великої, очевидної траншеї, що з'єднує все". Це те, що я називаю "лінією Гєрасімова".

Так чи інакше, насправді росіяни мали (і, значною мірою, досі мають) не одну, а дві лінії оборони скрізь, а на деяких ділянках навіть три і більше.

Лінія Гєрасімова. На ній окопалися навчені резерви

Знову ж таки: будівництво всіх цих ліній фронту було масштабною справою, яка коштувала дуже дорого. "Але", воно було чимось "красивим" для "московських командирів", і особливо для Шойгу, тому йому не потрібно частіше потрапляти в подібні ситуації (коли Пудінг демонстративно, і прилюдно, повернувся до нього спиною). Завдяки будівництву цих оборонних ліній цього разу він зміг повідомити Пудінгу "добру новину": "вони сюди не прорвуться".

Проблема: завдяки всій системі путіна – Шойгу, Гєрасімов & CO страшенно корумповані. Не дивно, що їхні будівельні компанії корумповані, а їхні боси продовжують збагачуватися за рахунок росії "навіть" під час війни (чому вони мають бути винятком з того, що на Заході вже століттями є правилом...?). І тому, коли спілкуєшся з російськими та українськими військовими, які... кажуть... "бачили" цю "1-шу лінію оборони", вони дивуються, тому що це "жахливо". Погано розташовані і побудовані окопи, неякісні бліндажі тощо.

Але чи має значення низька якість будівництва "Пудінга" і "Шойгу"?

Жодного.

Це пояснюється тим, що завдяки затягуванню часу значна частина зсрф була доведена до стану, в якому вона не повинна була діяти так, як очікували ЗСУ та західні спостерігачі. З рівня "жахливого, ледве придатного для захисту вашого подвір'я" до рівня "поганого, але здатного захищати укріплену позицію вдень".

Більше того, в тилу, десь глибоко за "лінією Пудінга" і "лінією Шойгу", зсрф знайшли час не тільки для створення "резервів оперативного рівня", але й для навчання їх проведенню контратак... в той час як західні радники, ГУР МО, а отже, ймовірно, і ЗСУ, очікували, що погано навчені російські підрозділи будуть сидіти й чекати в своїх окопах і укріпленнях, і будуть розтерзані українською артилерією, тоді як ЗСУ розміновуватимуть поля, щоб дістатися до тієї самої "1-ої лінії оборони", а потім і прорватися крізь неї...

Однак, як описано вище, насправді 1-а російська лінія оборони знаходиться не за 15-20 км від лінії фронту, а одразу за мінними полями на нічийній землі (у соціальних мережах широко відома як "сіра зона").

Ні кроку назад. Висновок, чому просування йде важко

Отже, те, що відбувалося приблизно з 2-3 червня, виглядає приблизно так: зсрф реагують майже одразу, як тільки українці починають розміновувати поля. Мало того, що російська артилерія засіває додаткові мінні поля, але є і артилерійські загородження, є і ПТУР-засідки, і ударні гелікоптери, і негайні контратаки сухопутних військ. Останні залишаються надзвичайно дорогими – тому що російські війська все ще недостатньо підготовлені для них, і тому що вони використовують дедалі старішу техніку. Але: величезна сила російських контратак зупиняє більшість українських атак вже в межах мінних полів. У багатьох випадках за останні два тижні ЗСУ були змушені відступати назад на вихідні позиції (а іноді вони потрапляли під обстріл під час збору на цих вихідних позиціях, тобто ще до того, як фактично почали атаку).

Тож Шойгу завжди може повідомити Пудінгу "добру новину": зсрф не дозволили ЗСУ звільнити ані сантиметра місцевості.

...що також є основною суттю "меседжу", який транслюється путінською PR-машиною з моменту початку української операції. "Провал", "великі втрати", "все, тільки просування немає".

Я вважаю, що це стало очевидним принаймні з того моменту, як ЗСУ проникли на територію, яку росіяни називають "Времівською дугою": район на південь від Великої Новосілки, вниз по річці Мокрі Яли. Вже через два дні відбулася не лише "локальна контратака", в якій брали участь кілька російських полків, що вже були розгорнуті в цій місцевості, але й численні контратаки 127-ї мотострілецької дивізії. Оперативного резерву 58-ї загальновійськової армії.

Не лише підрозділи зсрф, що утримують 1-шу фактичну лінію оборони/лінію Гєрасімова вздовж лінії фронту (не ту 1-шу лінію оборони – "лінію Пудінга" за 15-20 км за лінією фронту), зазнали великих втрат від українських атак, які перехитрили їх, і вдарили з тилу: 127-а дивізія також зазнала значних втрат у своїх контратаках. Навіть після кількох днів "відеозаписів", що демонструють різноманітні факти, точний масштаб її втрат залишається незрозумілим.

Але: зіткнувшись з "масою" підрозділів 127-ї дивізії, що наступали з півдня, українці, які вже були на північних околицях Старомлинівки, зачищали Урожайне, звільняли Старомайроське і обстрілювали "як божевільні" райони далі на південь, врешті-решт, були зупинені. Змушені були відбивати безперервні російські контратаки на Сторожеве та Макарівку, а потім поповнювати боєприпаси та запаси. Дійсно, якою б ціною це не коштувало, додаткові російські контратаки змусили цю групу ЗСУ скоротити фронт до "більш захищеної" ділянки між Макарівкою і Старомайорським.

...і Шойгу має півмісяця, можливо, навіть цілий місяць, щоб мобілізувати ще 15 000-20 000 осіб, створити додаткові нові підрозділи і у такий спосіб компенсувати втрати: ще одна порція хороших новин для Пудінга...

Звісно, завдяки зброї НАТО і завдяки тому, що нарешті отримали достатньо артилерійських боєприпасів, ЗСУ наразі переважають російську артилерію на більшості важливих ділянок фронту. У поєднанні з точністю це призводить до вбивчої вогневої потужності: інакше 127-а дивізія дійсно відкинула б українські сили на їхні вихідні позиції, як це вдалося зробити іншим російським контратакам...

* * *

У довгостроковій перспективі масове знищення зсрф – це "добре": зрештою, без їхнього знищення цю війну просто неможливо закінчити. Чим швидше росіяни будуть змушені воювати музейними експонатами на кшталт Т-34 – тим краще...

Однак, в короткостроковій перспективі я вважаю трагічним, що залучені командири, схоже, не здатні досягти цієї мети іншим шляхом, окрім як через чергову битву на виснаження, більшість з яких базується на тому, що їхні політичні господарі не мають жодного уявлення про сучасні військові технології.

Звичайно, це битва на виснаження – те, в чому і росіяни, і НАТО досягли успіху (саме так Захід і Радянський Союз виграли Другу світову війну), але: я сподіваюся, що є достатньо розумних (і сміливих) українських офіцерів на впливових посадах, які можуть вплинути на пошук альтернативних рішень. Тому що.... ну, тому що легендарний свербіж у моєму мізинці підказує мені, що "биття головою об стіну" рідко приносить користь.

Більше того, стає все більш очевидним, що передова протиповітряна оборона ЗСУ перебуває під сильним російським тиском: вона занадто слабка, оскільки "найкращі" українські засоби ППО були відведені для захисту великих міських центрів і промислових об'єктів. Це, в свою чергу, є "поганим знаком" для наступної фази цієї битви: щось, для чого ЗСУ доведеться знайти рішення (і ні: щось, де жодні "F-16" не допоможуть). Терміново.

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