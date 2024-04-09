На Донбасі російські війська отримують потужну підтримку ВКС. Якість північнокорейських боєприпасів покращується не на користь росіян – Том Купер

У черговому огляді ситуації на фронті Том Купер розповідає, що російський наступ на Донбасі триває. Його підтримують ВКС: від планерних бомб до прямого бомбардування з російських літаків. Тим часом дії росіян не настільки успішні на південному фронті, де вони зазнають великих втрат під час штурмів.

Після того, як я відповів на більшість запитань, які надійшли у відповідь на моє оновлення дводенної давнини, хтось попросив мене прокоментувати заяви Макрона про розгортання французьких військ в Україні...

Я запитую себе: дійсно..?

У мене і так не вистачає коментарів, корисних для "вступу", але чи варто зараз говорити щось про некомпетентного банкіра, який хоче стати світовим лідером і терміново потребує PR-балів..?

...інакше кажучи: прямо до справи...

Стратегія та ракетна війна. Іранці не постачають росії балістичні ракети

Естонія повідомляє, що вони знайшли ще 1 мільйон артилерійських ракет і снарядів "десь" на міжнародному ринку. Тепер важливо, щоб ЄС профінансував їх придбання, і якнайшвидше (звичайно, навіть якщо снаряди будуть куплені, пройде 2-3 місяці, перш ніж вони почнуть надходити в Україну).

...коли всі "великі держави" на Заході залишаються в безладі, спричиненому корупцією та некомпетентністю їхніх "лідерів", можна розраховувати принаймні на "малі" європейські держави в цьому конфлікті...

...і ні: іранці не постачають свої (керовані) балістичні ракети до росії. Зрештою, навіть у Тегерані ще залишилися залишки здорового глузду.

Про що я говорю?

Ну, запитайте себе: навіщо КВІР надавати Пуддінгу ще більше благ, коли він відмовляється передавати всю технічну документацію та інструменти, необхідні для того, щоб іранці могли не тільки обслуговувати і ремонтувати будь-які Су-35 у себе вдома, але й виробляти до них запчастини?

(...що нагадує мені, що я все ще винен вам другу частину цієї історії...)

Принаймні якість російських... чи то пак північнокорейських боєприпасів для реактивних систем залпового вогню БМ-21 постійно покращується. Щоправда, не обов'язково на користь їхніх користувачів...

Ця пускова установка БМ-21 вибухнула через несправну ракету.

Повітряна/ракетна війна. Минулої ночі росіяни випустили 20 "Шахедів" по Україні, і Київ стверджує, що всі 20 були збиті.

Приблизно в той же час щонайменше два українських безпілопники були збиті на Борисоглібській авіабазі (росіяни підтвердили факт атаки). Результати ще не відомі, але не варто на них очікувати, поки хтось в Україні не зробить набагато більше таких БПЛА, а потім не оснастить їх ще й термінальним наведенням.

Це кадр із відео, який налякав мене з першого погляду: виглядало так, ніби (принаймні деякі) російські УМПК бомби тепер будуть оснащені ракетним двигуном, що, як я очікую, станеться "найближчим часом": просто для того, щоб надати їм більшої дальності польоту. На моє велике полегшення, виявилося, що "полум'я", про яке йдеться, насправді походить від піротехнічного пристрою, що використовується для "відкриття" (або "розкриття") їхніх крил.

Битва за Донбас. Як це 67-ма не замінувала дорогу 0506 і навколишні поля…

Бахмут... Загалом (доукомплектована) 98-ма дивізія ВДВ та (доукомплектована) 11-та бригада ВДВ російського угруповання "Захід" отримують всю підтримку, яку тільки можуть запропонувати ВКС та Південний військовий округ. Це включає в себе не тільки велику кількість планерних бомб і артилерії (яка постійно обстрілює Калинівку, Часів Яр і Ступочки, безпосередньо за лінією фронту), але й прямі повітряні удари Су-25, що випускають бомби.

російський обстріл Калинівки два дні тому.

Їхніми найближчими цілями є Богданівка (на північний схід від Часів Яру) і Часів Яр (те, що залишилося від нього), ці населені пункти захищають 67-ма мехбригада, 42-га мехбригада і 241-ша танкова бригада.

.., де 67-ма мехбригада, здається, дуже високо оцінена, як в Україні, так і за кордоном (а потім і кількома моїми колегами). Мушу зізнатися, я не маю жодного уявлення чому: звісно, 67-ма, яка виникла шляхом реорганізації всіх можливих добровольчих активів "Правого сектору" – має дуже ефективні піарвідділи та відділи рекрутингу, і водночас включає шість маневрених батальйонів, батальйон протиповітряної оборони та повний артилерійський полк... і, і, і... і, судячи з того, що кажуть деякі з моїх колег, напевно, має штаб-квартиру зі шторами за дизайном від Лори Ешлі теж... Однак, коли навіть російські соціальні мережі починають дивуватися, як це 67-ма не замінувала дорогу 0506 і навколишні поля, або як це Су-25 можуть наносити по ній прямі удари... що ж, ботаніки на кшталт мене знають, "що час настав"...

Інакше кажучи: я сподіваюся (не можу молитися: я атеїст і не маю жодного уявлення, як, кому і навіщо молитися), що це не закінчиться, як історія з 46-ю повітряно-десантною..., яка абсолютно випадково виникла так само, як і 67-ма... і була перекинута в якесь містечко під назвою Соледар, яке вже ніхто не пам'ятає, якихось 15 місяців тому...

(Відмова від відповідальності: так, у мене є щось на кшталт "неприязні" до "політично вмотивованих та організованих" підрозділів. Засновано на десятиліттях вивчення війни, досвід з якої призводить лише до одного висновку: їх "завжди високо оцінюють", а вони "принаймні регулярно" зазнають невдач...).

Південніше 5-та штурмова все ще утримує пагорби на захід від Іванівського, і, таким чином, має "вогневий контроль" над західною стороною цього зруйнованого села. Але останній штурм південного Іванівського, схоже, наблизив росіян на 150-200 м до каналу Сіверський Дінець-Донбас...

ЗСУ, безумовно, перекинули певне підкріплення в район Бахмута, оскільки зараз там можна побачити навіть бойові машини піхоти (шведського виробництва) CV-90.

Авдіївка-Шахтарськ... Склад російських підрозділів (група "Центр") на цій ділянці виглядає приблизно так (з півночі на південь):

15-та мотострілецька бригада;

137-ма штурмова бригада;

30-та мотострілецька бригада;

114-та мотострілецька бригада;

21-ша мотострілецька бригада;

1-ша мотострілецька бригада (ДНР);

21-ша мотострілецька бригада;

9-та мотострілецька бригада;

74-та мотострілецька бригада;

55-та мотострілецька бригада;

15-та мотострілецька бригада;

БАРС-15;

БАРС-35;

385-та артилерійська бригада.

Зверніть увагу: більшість бригад були "доукомплектовані" (десятками) полків резервістів.

Українці обороняються наступними підрозділами (з півночі на південь):

71-ша єгерська;

23-тя механізована;

47-ма механізована (М1 і М2/М3);

3-тя штурмова (1-2 батальйони; не впевнений, що більше);

25-та повітряно-десантна;

68-ма єгерська;

53-тя механізована, а також

київський полк поліції, полк "Омега 5" (спецпідрозділ).

На північ від Авдіївки російська штурмова група подолала залізничний вал на північ від Красногорівки і вийшла до південно-східного Новокалинового. Там оборону тримає 71-ша єгерська бригада.

Семенівка: в останні дні росіяни зробили все можливе, щоб розширити свої підступи до річки Дурна в районі Семенівки, і так, я отримав чергове підтвердження того, що 30-та мотострілецька бригада зайняла плацдарм на західному березі цієї річки, на південь від цього села (тобто між Семенівкою та Орлівкою). Наразі її стримує батальйон 3-ї штурмової бригади.

...Сподіваюся, ви вже знаєте мою "думку" про будь-які російські плацдарми...

Уманське: тим не менш, найгарячіша точка російських обстрілів за останні два дні була на південь від Орлівки. Приблизно від Тоненького на захід, а також у Первомайському (цей сектор обороняють 68-ма єгерська та 53-тя механізована бригади). Більша частина Первомайського перебуває під контролем російської 9-ї мотострілецької бригади, і слід очікувати, що росіяни найближчими днями вийдуть до дороги, що з'єднує це місце з Уманським (це на північ від річки Водяна).

Мар'їнка... Загалом, росіяни мають "лише" (доукомплектовану) 150-ту мотострілецьку дивізію і (доукомплектовану) 155-ту (квазі) морську піхотну бригаду в цьому районі, і вони не тільки не досягли своєї колишньої слави за якістю, але й насправді не є настільки добре оснащеними і забезпеченими, як підрозділи групи "Центр", що розташовані далі на північ.

Українська оборона включає 95-ту десантно-штурмову, 31-шу і 33-ю мехбригади, 79-ту повітряно-десантну, 116-ту танкову і (на півдні) 72-гу мехбригаду.

Найпівнічніше вістря російських атак на цій ділянці проходить від Мар'їнки у західному напрямку – на Георгіївку. Саме тут, як вчора зазначив Дональд Гілл, вони не наступають вже більше місяця. Втім, минулого тижня росіяни досягли дещо більшого успіху на південних ділянках. Побєда тим часом повністю під російським контролем, і вони також зайняли понад 50% Новомихайлівки. Більше того, росіяни просуваються на (невисокі) пагорби на південь від останнього села.

Херсонщина і Запоріжжя. Я знаю... або принаймні усвідомлюю: я створив враження, що "ігнорую" ці поля бою, бо рідко пишу про них. Але що я маю повідомляти? Що росіяни втратили понад 40 солдатів, здобувши, можливо, 50 метрів траншей на висоті 140 на північ від Вербового, і це навіть не дійшовши до лінії фронту ЗСУ? Ще один невдалий російський штурм Кримського плацдарму? Знищення щонайменше трьох російських артилерійських установок українською артилерією та дронами? Те, що росіяни настільки деморалізовані своїми великими втратами, що без суду і слідства розстрілюють українців, які здаються в полон? Те, що умови життя комбатантів з обох сторін такі, що немає слів, які б адекватно описували весь жах, страждання і все інше, що вони відчувають щодня?

Та годі вам: я божеволію від однієї думки про це...

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