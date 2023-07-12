Не втратити Нюрнберзький момент. Як притягнути путіна до відповідальності – The Hill

Колишній федеральний прокурор Південного округу Нью-Йорка Джеймс Д. Зірін привідкриває завісу над дискусіями міжнародних правників яким чином краще організувати трибунал на путіним та іншими воєнними злочинцями, які вчинили злочин агресії та злочини проти людяності. Адже у Лондоні вважають, що путін – це Адольф Гітлер зразка 1939 року.

"Я щойно повернувся з Лондона, де лідери юридичних кіл обговорюють, як притягнути до відповідальності президента росії владіміра путіна, який стикається зі зростаючими юридичними проблемами з боку міжнародної спільноти", – пише Джеймс Д. Зірін у американському виданні The Hill.

У березні Міжнародний суд ООН видав ордер на арешт путіна за воєнний злочин – незаконну депортацію і переміщення дітей з України до росії. Філіп Сендс, досвідчений лондонський професор права, який пише про витоки геноциду і злочинів проти людяності, закликає міжнародне співтовариство "не втратити Нюрнберзький момент" для переслідування очільника кремля, маючи на увазі, звичайно, Нюрнберзький процес, в якому колишні нацистські лідери були звинувачені і засуджені міжнародним військовим судом як військові злочинці.

У своїй блискучій книзі "Східно-Західна вулиця: Про витоки геноциду і злочинів проти людяності" Сендс відрізняє "злочини проти людяності" як "вбивство окремих осіб в рамках систематичного плану" – як це зробив путін в Україні, від "геноциду" як "вбивства багатьох з наміром знищити групу, до якої вони належать", як це робили нацисти з євреями під час Другої світової війни. Різниця, на думку Сендса, полягає в тому, що у випадку геноциду необхідно довести намір знищити групу.

У березні минулого року МКС, який виріс із Нюрнберзького процесу, розпочав розслідування воєнних злочинів, пов'язаних з російським вторгненням. Головний прокурор органу заявив, що почне роботу "якомога швидше", щоб визначити, чи були скоєні в Україні воєнні злочини і злочини проти людяності.

Паралельно з розслідуваннями МКС справи також розглядаються в Європейському суді з прав людини в Страсбурзі та Міжнародному суді ООН в Гаазі. Розслідування тривають, але ніхто ще не висунув офіційних звинувачень, можливо, через відсутність юрисдикції.

Сендс стверджує, що постійні міжнародні суди не мають достатньої сили, щоб засудити путіна. Злочинність безжальних бомбардувань і вбивств цивільних осіб, а також переселення дітей з України до росії очевидна. Однак воєнні злочини і злочини проти людяності потребують часу для доведення, а процес збору доказів в окремих випадках може бути складним. Існують також непрості юридичні питання юрисдикції. Жоден з міжнародних судів не має юрисдикції переслідувати злочин агресії. Саме тому, на його думку, настав час для створення нового спеціалізованого міжнародного трибуналу.

Сендс виступає за негайне притягнення путіна до відповідальності перед цим трибуналом за злочин агресії, один із чотирьох встановлених міжнародних злочинів – поряд з воєнними злочинами, злочинами проти людяності та геноцидом, які виросли з Нюрнберзького трибуналу.

Видатний британський дипломат лорд Девід Ханней не погоджується зі Сендсом щодо обвинувачення, стверджуючи, що Нюрнберг є "неправильною моделлю". Він зазначає, що Нюрнберзький процес відбувся лише після того, як союзники перемогли нацистів, а найвищі нацистські лідери були або під вартою, або мертві. Сьогодні Україна ще не перемогла, а путін безпечно проживає в росії і навряд чи поїде в осяжному майбутньому. Краще переконатися, що російська агресія "провалилася у військовому, політичному та економічному плані".

І є нова альтернатива. Як повідомив авторитетний британський правовий аналітик Джошуа Розенберг, старший прокурор України Андрій Костін заявив на лондонському юридичному форумі, що вторгнення росії в Україну – це не просто українська війна, а "глобальна війна, яка ставить під загрозу міжнародний мир і безпеку". Він оголосив про створення в Гаазі "спеціального міжнародного трибуналу ad hoc" для реагування на злочин агресії росії. Це, за його словами, закриє "прогалину у відповідальності" за "злочин керівництва росії".

Метою цього трибуналу буде сплести "всеосяжну мережу відповідальності", щоб воєнні злочинці не могли безкарно діяти в безпечних гаванях. Він додав, що "ніхто не стоїть і не повинен стояти над законом".

Генеральний прокурор Великої Британії визнав низку юридичних перешкод, пов'язаних із таким новим трибуналом, включаючи безкарність керівництва, але пообіцяв працювати над їх подоланням. Костін зазначив, що ніхто не очікував, що сербські лідери Слободан Мілошевич і Радован Караджич постануть перед судом, але це сталося.

Тепер м'яч на полі міжнародної спільноти. Злочин агресії цілком очевидний. Переслідування путіна за агресію не лише притягне російського президента до відповідальності згідно з міжнародним правом, але й стане суворим стримуючим фактором для інших лідерів. Адже у Лондоні вважають, що це знову Адольф Гітлер зразка 1939 року.

На форумі Костін подякував британцям за їхню "непохитну і постійну підтримку". Ця підтримка підкріплюється США, які щойно поставили українцям арсенал касетних бомб. Поки що у Сполучених Штатах існує двопартійна підтримка України. Чи збережеться вона після виборів 2024 року, ще належить з'ясувати.

Джерело: The Hill