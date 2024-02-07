Нема грошей – нема пундиків. Про конфлікт між Зеленським та Залужним – Том Купер

Том Купер перед тим як перейти до більш специфічних оновлень щодо ситуації на полі бою в Україні вирішив відповісти на численні питання про ситуацію щодо можливої відставки Залужного. Купер чесно висловився, що не всі звільнення – це зло, швидше якщо немає жодних звільнень в армії – це погано. Щодо результатів Залужного у війні, то, на думку Купера, він зробив все що можна з тими ресурсами, які йому були надані.

Перш ніж я повернуся до роботи над різними матеріалами, які чекають своєї черги 3, 4, 7, 10 тижнів тощо, дозвольте мені торкнутися одного питання, щодо якого я отримую дуже багато запитань – як від читачів, так і від ЗМІ. Дійсно, запитань так багато, що мені легше відповісти на всі в одній статті.

Питання полягає в тому, чи збирається (президент) Зеленський замінити (генерала) Залужного, чи ні; і якщо він це зробить, то що станеться?

Перш ніж я це зроблю, дозвольте мені пояснити назву: наприкінці 1940-х років у США вийшов дуже популярний науково-фантастичний комікс під назвою "Бак Роджерс". Він був настільки популярним, що за ним зняли один чи два фільми. Отже, Бак Роджерс був героєм, який літав по всьому космосу, щоб боротися з усілякими лиходіями. Так чи інакше, коли хтось дійшов висновку, що без належного фінансування Бак нічого не може зробити, народився висновок: "Немає баксів (грошей), немає Бака Роджерса"...

Інакше кажучи: "сучасна зброя має свою ціну", але також і "не можна вести війну, не профінансувавши спочатку війну"...

У цьому, принаймні з моєї точки зору, і полягає суть цієї справи "Зеленський vs Залужний". Чому – див. нижче.

А тепер до ваших запитань...

Питання 1. Що може бути причиною звільнення Залужного та/або керівництва/інших вищих командирів Збройних сил України (ЗСУ) та/або що це означатиме?

Відверто кажучи, я не можу знати і ніколи не стверджував би, що точно знаю, що на думці у пана Зеленського, або що на думці у пана Залужного. І, наскільки мені відомо, остаточне рішення з цього приводу навіть не було прийнято (принаймні, на момент написання цієї публікації).

Справді: у мене велика проблема просто дізнатися, що у мене на думці, не кажучи вже про думки моєї дружини (і, повірте мені, це не тільки про "цю проблему з жінками"). Отже, як я можу знати, що у когось на думці?

У кращому випадку, я можу аналізувати те, що вони говорять.

Теорія № 1. Недосяжність звільнення України

Зеленський не втомлюється повторювати, що він сповнений рішучості звільнити кожен сантиметр української території вздовж кордонів 1991 року. Це те, чого, здається, хоче більшість української громадськості, і, мабуть, те, що на думці у Залужного.

Наразі ця мета здається безнадійно недосяжною. На це є дві причини.

Перша. Політики, ЗМІ та значна частина громадськості очікували занадто багато від українського літнього наступу 2023 року. Крім того, у військовому плані цей наступ прорахувався в кількох аспектах: він зіткнувся з набагато краще підготовленим опором, ніж очікувалося. Таким чином, він виявився надто оптимістичним: навіть знищивши велику кількість російських підрозділів, він не зміг просунутися так далеко, як планувалося...

Друга. З жовтня Захід заклопотаний "порятунком Ізраїлю", який зовсім не потребує порятунку, але перевершує росіян в тому, що ті роблять з українцями, а Ізраїль робить з палестинцями. Але, агов: "Ізраїль такий супер-пупер-турбо-важливий". Що так само добре, принаймні для західних цілей, бо інакше стало б абсолютно ясно, наскільки ендемічно і безнадійно некомпетентною, корумпованою і жадібною є вся система управління тут (чи то в США, чи то в ЄС, чи то деінде на "Заході"). Настільки, що, лише один приклад ­– за два роки вони так і не змогла суттєво збільшити хоча б виробництво артилерійських снарядів...

...і сукупним результатом цього є те, що зараз усі перебувають у глибокій депресії. Війна не закінчилася черговою, елегантною і швидкою перемогою України, а тому все чорне, зловісне і таке інше... А коли всі в депресії, і все "так погано", то "хтось повинен заплатити"...

Хоча, насправді, стан ЗСУ зараз "далекий від доброго, але принаймні не такий поганий, як був станом на серпень 2022 року". Але це зараз "непопулярно", тому на це ніхто не звертає уваги... і я відволікаюся.

Справа в тому, що ні для кого не секрет (і це вже з серпня-вересня 2022 року), що деякі з вищих командирів ЗСУ не переконані, що вони можуть або що вони повинні це зробити – визволити всю територію. Принаймні деякі з них вважають, що немає жодних підстав намагатися це зробити; або що це навіть не варто намагатися робити. Наприклад, я чув заяви на кшталт: навіщо втрачати дорогоцінні війська для "визволення Донбасу", якщо на Донбасі залишилися лише люди, які, схоже, не хочуть звільнятися?

Зважаючи на те, що подібні міркування існували вже (майже) два роки тому; і враховуючи доведену системну некомпетентність Заходу і, як наслідок, його нездатність посилити ЗСУ достатньою мірою, щоб уможливити успішний широкомасштабний наступ (не кажучи вже про забезпечення тривалого постачання достатньої кількості артилерійських боєприпасів для ЗСУ, щоб утримувати нинішні позиції), дуже ймовірно (але не впевнено: зауважте, що це лише моє "найкраще припущення"), що дехто з вищих офіцерів ЗСУ міркує в тому ж стилі.

...чого люди на таких посадах, як у Зеленського, просто не люблять чути.

Тим більше, враховуючи, що принаймні можливо (якщо навіть не "ймовірно"), що деякі з них звинувачують уряд (а головою цього уряду є Зеленський) у нездатності забезпечити те, що їм потрібно (або дозволити реформувати і переозброїти ЗСУ вчасно, тобто до 2022 року, або щось подібне...).

Теорія № 2. Паралелі із серією звільнень Уінстона Черчилля

З іншого боку, не виключено, що причинами всієї цієї історії є "мікс" з усіх перерахованих вище причин, або лише деякі з них. Або ж "хімія" між Зеленським і Залужним "погана"... ми не можемо зараз точно знати. Справа в тому, що так чи інакше, це призводить до того, що я називаю "тривалими розбіжностями". Тривалі розбіжності між "політичними майстрами" (політиками) і "генералами" не є чимось новим. Насправді, вони є "новиною" лише для тих, хто намагається коментувати "війну", не маючи жодного уявлення про війну. Насправді історія сповнена таких розбіжностей.

Наприклад, ви коли-небудь чули про "серію звільнень" Уїнстона Черчилля командувачів Пустельних сил / VIII армії британської армії у 1941-1942 роках? Впевнений, що ні. Насамперед тому, що в масі англомовних історій тієї кампанії все робиться так, ніби "нічого не відбувалося в Північній Африці" до приходу Монтгомері, в серпні 1942 року, а потім "союзники здобули перемогу і все було просто чудово"...

Насправді, Черчилль спочатку звільнив генерала Вейвелла, замінивши його на Окінлека; потім Окінлек призначив Річі, а потім звільнив його, а потім Черчилль звільнив Окінлека... перш ніж "знайти" Монтгомері, який, зрештою, нічого не зробив такого, чого б не зробив би Окінлек... Натомість, чи чули ви, що генерал, а потім фельдмаршал Роммель був таким військовим генієм, га? Хоча, насправді, він весь час косячив, і прибирати за ним доводилося таким його підлеглим, як Вестфаль або Нерінг – людям, про яких ви, звичайно, ніколи не чули... Інші, схожі справи, включають в себе знамените звільнення президентом Труменом (5-зіркового) генерала (прославленого як найбільший військовий геній США) Дугласа Макартура в 1951 році..., а потім, чи варто мені переходити до "Гітлера і його генералів"? "Сталіна і його генерали"? "Саддама і його генералів"? "Мулли" в Тегерані і його... полковників?

...Або ви серйозно вважаєте, що між "кровожерливими диктаторами" і генералами немає розбіжностей?

Ой, як мило... і наївно... майже так само мило і наївно, як думати, що Черчилль заздрив або ненавидів таких людей, як Уейвелл, Окінлек і ще когось, і тому звільнив їх, і це був кінець їхньої військової кар'єри. Зовсім навпаки: знаючи, що цінує їхній досвід і навички, він призначив їх на інші посади (чи облажалися вони потім в Індії – це, звичайно, інша історія...).

Важливо пам'ятати наступне.

По-перше, я повторююсь, але дозвольте мені згадати про це ще раз, щоб підкреслити: "тривалі розбіжності" між "політичними господарями" (політиками) і "генералами" не є чимось новим, і більшість з них ґрунтується на тому, що політики на посадах, подібних до посади Зеленського, потребують "результатів", тоді як генерали на посадах, подібних до посади Залужного, не відчувають, що вони отримали війська, обладнання та постачання, необхідні для виконання свого завдання (або, у випадку Макартура, повноваження робити те, що вони вважають за необхідне для перемоги у війні).

По-друге, іноді такі звільнення – це "добре". Іноді вони... не зовсім "погані": зараз мені не спадає на думку жоден негативний приклад. Я впевнений лише в тому, що коли немає жодних звільнень – це зовсім не добре. Згадайте, як кілька президентів США не змогли звільнити хоча б одного з вищих американських командирів в Афганістані та Іраку в період 2001-2020 років – і подивіться, до чого це привело США (і їхніх союзників). Додайте до цього ще й Сирію – адже ця війна досі триває... По суті, всі брехали (і продовжують брехати) – собі, один одному і громадськості; витрачали трильйони грошей платників податків; збройні сили виграли кожну битву... і всі програли дві війни... і знаходяться на найкращому шляху до програшу третьої, а потім і четвертої, і п'ятої...

Теорія № 3. Просто потрібні свіжі люди

Виходячи із заяв самого Зеленського, складається враження, що він шукає щось на кшталт "свіжого старту": нову групу вищого офіцерського складу, не "виснажену" двома роками запеклої війни (і великою кількістю втрат).

Чому і як це відбувається?

Справа в тому, що командування збройними силами – це виснажлива робота. Неможливо займатися нею "з дев'ятої до п'ятої": це робота 24/7, 365 днів на рік – з важливим "побічним ефектом". Намагаючись робити це на війні, ви також можете дуже легко загинути. Перш за все, на вас лежить неймовірна відповідальність: якщо ви схибите хоча б один раз, у найгіршому випадку вся ваша нація може бути буквально знищена. У кращому – загине багато людей і буде втрачено обладнання вартістю в мільярди. Таким чином, принаймні теоретично, кожне ваше рішення має бути "правильним". І, поклавши руку на серце, це просто неможливо. Ми всі робимо помилки, постійно.

... і навіть якщо ви переживете все це, на ваших руках залишиться стільки крові, усвідомлення того факту, що ви відправили стільки людей на смерть або несете відповідальність за стільки смертей... це зовсім не "смішно". Навпаки, це все накладає відбиток на кожного (це накладає відбиток навіть на айсберг, а не тільки на людину з інтелектом, необхідним для виконання такої роботи, в цьому можна не сумніватися).

Ось чому "свіжа кров" у сенсі "призначення когось, хто не змарнував все, через що він пройшов", зазвичай є гарною ідеєю.

Далі, пам'ятайте, що військові науки постійно розвиваються: вони ніколи не зупиняються. Постійно розвиваються технології, тактика, навіть на оперативному і стратегічному рівнях. "Свіжий розум" також має набагато більше шансів запропонувати нові ідеї, які застануть ворога зненацька. Таким чином, "ротація" командирів (навіть якщо вона відбувається у формі звільнення) повинна гарантувати, що командуватимуть лише ті, хто має найкращу/найновішу кваліфікацію. Звичайно, найкраща/остання академічна кваліфікація у військових науках не завжди має значення на війні: бойовий досвід і заслуги мають набагато більше значення. Однак, майте на увазі, що той, хто відмінно справляється з обов'язками командира роти або навіть батальйону, не може бути на 1000% впевненим у тому, що він буде так само добре справлятися з обов'язками командира бригади, дивізії, театру воєнних дій або командувача всієї армії... так само, як не існує "закону" про те, що успішний головнокомандувач "обов'язково" повинен бути гарним президентом. Причина в тому, що кожна з цих посад вимагає різного стилю дій (не кажучи вже про "різний стиль командування").

З негативного боку: генерал Залужний користується такою популярністю в ЗСУ та серед населення, що є "незаперечним авторитетом". Безперечний авторитет – це, без сумніву, добре, але він може стати і величезною відповідальністю. Наприклад, будь-який можливий наступник генерала Залужного, швидше за все, зіткнеться зі значними проблемами, намагаючись нав'язати свій авторитет ЗСУ і почати реформувати її відповідно до власних ідей. Мовляв, "але при генералі Залужному ми робили ось так..." – і тоді хлопцю (рідше дівчині) доведеться весь час кричати: ".., а під моїм командуванням ви будете робити по-моєму". Повірте, це не найкращий "старт", і навіть якщо так: через кілька днів вам це набридне...

У підсумку, ця "Теорія №3" полягає в тому, що Зеленський може шукати офіцерів з новими ідеями, або офіцерів, яким буде легше продовжувати реформування ЗСУ, легше адаптуватися до нових технологій і тактик, або інакше здійснювати свій особистий вплив на розвиток подій на полі бою.

Питання 2. Що означатиме відставка генерала Залужного для українських перспектив у цій війні?

Тут я підходжу до назви цієї статті. Тобто до того, що говорили ще в 1950-х чи 1960-х роках про суть сучасної війни: "no bucks, no Buck Rogers".

Тобто: немає грошей – немає війни.

По суті: для українських перспектив у цій війні заміна Залужного та інших вищих офіцерів ЗСУ означає "десь між дуже мало і нічим".

Якщо, наприклад, США "рятують Ізраїль", відправляючи всі артилерійські снаряди калібру 155 мм до ЦАХАЛу, щоб він продовжував вбивати чергову палестинську матір кожні 10 хвилин, а не до України..., то ніякі п'ять Залужних не зможуть запобігти ситуації, подібній до тієї, що сталася в Авідіївці кілька днів тому, коли війська викликали артилерійську підтримку, а М777 були готові і доступні – але не мали жодного снаряда на руках.

Це не зміниться, незалежно від того, яка група офіцерів буде командувати ЗСУ. Навіть якщо Зеленський організує нову команду для командування ЗСУ. Тому що військові офіцери можуть робити лише те, що їм дозволяють політичні господарі. "Дозволити" – це, перш за все, надання фінансування або отримання іноземної допомоги. Завдяки ЄС фінансування для виживання України як держави протягом наступних кількох років забезпечено. Однак це не означає, що фінансування того, що потрібно та/або що хотіла б мати ЗСУ, також забезпечено: навпаки, це значною мірою залежить від того, чи отримає ЗСУ набагато більше коштів, ніж вона отримує з жовтня.

Причина в тому, що Залужний не міг зробити набагато більше з тими засобами (читай: грошима), які були в його розпорядженні, ніж він зробив. І що будь-яка його заміна навряд чи зможе зробити набагато більше.

І це, власне, відповідальність Зеленського.

Тому, а також тому, що ніхто не може творити дива, і якщо адміністрація Зеленського не знайде спосіб суттєво збільшити фінансування ЗСУ – і не дасть копняка кільком смердючим дупам на Заході, щоб вони почали постачати серйозні обсяги артилерійських боєприпасів, – будь-яка нова група офіцерів на чолі ЗСУ може змінити відносно небагато (наскільки мало, або наскільки багато, див. далі нижче).

Питання 3. Якщо ситуація покращиться, чи може Зеленський поставити собі це в заслугу?

Так, звичайно, може. Він президент і має повноваження звільнити Залужного. Більше того, це фактично його робота – якщо ситуація не є задовільною (незалежно від того, з якої причини), знайти альтернативу.

Питання 4. Якщо ситуація погіршиться, хто буде головним винуватцем?

Вгадайте, хто?

Зеленський. Тому що, зрештою, це його робота, і він має підписати будь-який такий указ, а отже – офіційно і в кінцевому підсумку – це буде його рішення.

Хоча, в такому разі, "звільнити" Зеленського мають українські виборці, на наступних виборах, теж.

Питання 5. Що ви можете сказати про загальний стан Збройних сил України під керівництвом Валерія Залужного?

На даний момент відповідь не є однозначною. Стан досліджень про цю війну такий, що доступні лише заяви різних осіб, а офіційної документації майже немає. Таким чином, ми маємо ситуацію "він сказав, вона сказала": багато різних людей роблять багато різних заяв, але немає абсолютної впевненості в тому, хто правий, а хто ні (або, що ще гірше, хто може брехати).

Безсумнівним є те, що ЗСУ під керівництвом Залужного витримали початковий російський натиск. Вже одне це було великим досягненням – адже майже всі (а отже, і путін) очікували, що ЗСУ складуть руки і втечуть. Навіть масово здадуться в полон. Далі, опір ЗСУ та якість цього опору (і, як наслідок, масові російські втрати) змусили путіна різко зменшити свої початкові цілі цього вторгнення: вивести війська з Київщини, Чернігівщини та Сумщини, а також відмовитися від планів захоплення Одеси. Нарешті, бойова воля ЗСУ дозволила відновити контроль над східною частиною Харківської області та північною частиною Херсонської області.

Однак я належу до тих, хто приписує такі досягнення не "генералам", а офіцерам нижчого рангу, сержантам і солдатам, "військам". Не має значення, популярні генерали чи ні, військові генії чи ні, везунчики чи ні, кваліфіковані чи ні. Дійсно, генерали можуть командувати скільки завгодно: якщо офіцери, сержанти і солдати, якими ці генерали командують, тікають, здаються в полон абощо – то воювати не залишається нікому. І потрібно було багато офіцерів, сержантів, а особливо "солдатів", багато мужності, щоб вистояти і відбити масовані російські повітряні та механізовані наступи на Київ, Чернігів, Миколаїв, Вознесенськ, Запоріжжя, Ізюм, Лиман, Попасну, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Бахмут, Вугледар, Авідіївку і т.д. Насправді, ЗСУ навіть не дійшли б до Роботиного, якби їхні війська не були готові заплатити найвищу ціну і перетнути ці великі і щільні російські мінні поля, щоб дістатися туди.

Де "генерали" дійсно важливі, так це в "організації". Тобто надання можливості офіцерам нижчого рангу, сержантам і солдатам воювати. Це забезпечення відбувається через організацію, стиль командування, підготовку, логістику, а потім обладнання і озброєння тощо. З усією повагою, і з генералом Залужним, і без нього: все це також є основними проблемними зонами ЗСУ.

Безсумнівним є лише те, що саме Залужний прищепив, або, принаймні, дозволив прищепити "бойовий дух" і менталітет "можу зробити" нижчим чинам ЗСУ: без його дозволу це було б неможливо, принаймні, якщо б він не дозволив це зробити. Таким чином, це "плюс" для нього.

Однак, як і раніше, через два роки після тотального вторгнення жодна з інших важливих для ефективності роботи ЗСУ справ не може вважатися такою, що "працює належним чином". Дійсно, покращення, які спостерігаються до цього часу, залишаються відносно мінімальними. ЗСУ значно зросли в чисельності, але їм не вистачає добре підготовлених офіцерів, здатних командувати більшими формуваннями (від батальйону до бригади і вище). Брак кваліфікованих командирів призводить до того, що бригади все ще групуються в "території операцій", а не в дивізії – тому що генерали не відчувають себе "в безпеці", дозволяючи своїм нижчим за рангом офіцерам командувати більше, ніж батальйоном. Найголовніше: занадто часто трапляється, що під час кризи в зону бойових дій кидають не цілі бригади, а батальйони з 5, 10, 15 і більше різних бригад, по частинах...

Є й інші серйозні проблеми. На кшталт з тим, як ЗСУ розгортає свої новостворені підрозділи (наприклад, кидає їх у наступ, замість того, щоб призначити їм більш спокійні ділянки фронту, щоб дати їм змогу потренуватися). Існують серйозні проблеми з логістикою (якою часто керують офіцери "радянського зразка", які скоріше "накопичують", ніж "просувають" те, що отримують, і т.д., і т.п.). Крім того, існують серйозні проблеми з ротацією існуючих підрозділів: відомі численні приклади, коли підрозділи залишалися на передовій до 18 місяців замість ротації, щоб отримати, нарешті, час для відпочинку, реорганізації та перепідготовки. Проблема: чим довше підрозділ перебуває в польових умовах, тим більше виснажується його особовий склад, а отже, зростають втрати і знижується його ефективність...

Не дивно, що деякі підрозділи (ті, що мають час на підготовку, тренування та збори перед початком наступу) є дуже ефективними і тому залучають багато добровольців. Інші "просто проростають": вони існують (на папері і в полі), але мають дуже низьку боєздатність... і тому майже не приваблюють добровольців, і потребують підкріплення щоразу, коли відбувається серйозна російська атака. Однак, як добре відомо ЗСУ (і саме тому вона не наполягає на загальній мобілізації всіх працездатних чоловіків в Україні): боєздатність добровольців на кілька порядків вища, ніж у призовників...

Нарешті, є питання підзвітності: в той час як офіцерам і солдатам, які досягли успіху в боях, роздають багато медалей, розслідування великих прорахунків ЗСУ просувається повільно – якщо взагалі просувається. Наприклад, через два роки після того, як росіяни здійснили "тижневу поїздку" до Херсона, Мелітополя та Бердянська, досі незрозуміло, хто був відповідальним за те, що дозволив їм це зробити? Так само досі незрозуміло, хто дозволив росіянам проїхати весь шлях від кордону майже до Києва в перші 2-3 дні війни? Принаймні з листопада 2021 року було зрозуміло, що росіяни вторгнуться, але нікому в СБУ та ЗСУ не спало на думку, що вони підуть "ва-банк" і спробують захопити не лише Київ, а й Одесу, і всю північно-східну та південну Україну? Хто несе відповідальність за такі масові провали в оцінці російських намірів?

Справді: ніхто?

На це питання досі немає відповіді. Вибачте, але: тут ніхто інший, як Головнокомандувач Збройних Сил, несе відповідальність.

Питання 6. Чи є Залужний великим воєначальником і чому?

З одного боку, "занадто мало даних для обчислень".

Наприклад, хоча Залужний не відповідає за багато рішень на оперативному рівні, саме він надавав дозвіл на проведення будь-якої з великих операцій. Наприклад, ту, що призвела до звільнення східних районів Харківської області. Це вимагало і розуму, і сміливості... Але чи він сам приймав рішення? Чи це рішення прийшло згори? Чи знизу? Зважаючи на те, що слово – справа часу, незабаром після цього (тобто наприкінці 2022 року) Залужний хотів наступати на південному Запоріжжі, але не отримав на це дозволу... Я не впевнений у відповідях: вони стануть доступними лише через роки, коли все це стане "історією".

З іншого боку, треба мати на увазі, що генерали на посаді Залужного не є "польовими командирами": вони адміністратори, навіть "політики", але не "польові командири". Вони рідко (якщо взагалі коли-небудь) віддають прямі накази командирам на місцях. Це просто не їхня робота: їхня робота полягає в тому, щоб отримати (шляхом пояснення своїх вимог своїм політичним господарям), адмініструвати/керувати/організовувати, мотивувати і, таким чином, надавати можливість. Робота їхніх підлеглих – планувати, організовувати, навчати, звітувати – і так: отримувати схвалення Залужного, а потім реалізовувати свої плани.

Якщо у вас є якісь сумніви щодо цього, візьміть для прикладу одного з історичних полководців на подібній посаді. Скажімо, генерала армії США Джорджа С. Паттона, якого досі вважають генієм маневреної війни армії США. У його випадку багато хто вказує на те, наскільки він був вправним генералом, наприклад, просуваючись на 80 км на день через північну Францію, або розвертаючи свою армію на 180 градусів за 24 години під час битви за Арденни, обидві в 1944 році...

Проте, як на мене, дуже мало з цього було справді досягненням Паттона. Армія, якою він командував, була організована, оснащена і навчена адміністрацією Рузвельта, яка складалася з досвідчених технократів, які розуміли, що вони повинні організувати, оснастити і навчити 60 дивізій, здатних воювати в таких різних обставинах і на таких віддалених полях битв, "за півсвіту", як Бірма, або різні острови в Тихому океані, або Франція. Якби вони не знайшли способу переконати промисловість запустити необхідні виробничі потужності, одночасно давши можливість збройним силам підготувати достатню кількість офіцерів і солдатів, а також забезпечити їх достатнім постачанням, Паттону не було б чим командувати. Навіть командирської машини б не було.

(Якщо є якісь сумніви щодо цього досягнення, подивіться, що не вдалося зробити українським адміністраціям за останні 20 років, а потім те, що не вдалося зробити адміністрації Байдена та іншим славетним західним адміністраціям за останні два роки).

Паттон відіграв важливу роль у пошуку, просуванні, призначенні і мотивації підлеглих офіцерів з менталітетом "можу зробити", що дозволило їм тренувати свої війська і керувати ними так, що вони могли перемістити "маленьке містечко з 12 тисячами мешканців і 4000 автомобілів", наприклад, бронетанкову дивізію – на відстань понад 80 км на день, або розвернути кілька таких формувань на 180 градусів навколо поля бою за 24 години.

Те саме стосується і Залужного.

У підсумку: хоча я не маю сумнівів у тому, що Залужний користується великою популярністю – як у ЗСУ, так і серед українського населення, я (поки що) не впевнений, чи є він чудовим воєначальником, чи ні. Але він, безумовно, той, хто підтримує високий дух у військах. І настільки, що багато хто, здається, хоче бачити його кандидатом на наступних президентських виборах; що, в свою чергу, є причиною того, що багато хто говорить, що Зеленський заздрить популярності Залужного і саме тому хоче його звільнити.

І навіть якщо так: я не впевнений, що Зеленський взагалі розуміє всі ці питання, і чи мають вони для нього значення. Однак якщо так, що цілком можливо, хоча й малоймовірно (оскільки він зайнятий багатьма іншими питаннями), – то все це може стати додатковою причиною для нього розглянути питання про заміну "всієї верхівки ЗСУ".

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