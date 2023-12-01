Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA

Майбутнє Трансатлантичного альянсу залежить від майбутнього України. З кризи випливають нові можливості
Повномасштабне вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року спричинило найсерйознішу кризу в Європі з часів Другої світової війни і зруйнувало міжнародний порядок, що склався після Холодної війни. Вона підкреслила, що стримування на європейському театрі не спрацювало, а очолюваний США альянс в Європі наразі стикається з безпрецедентними одночасними загрозами з боку російського імперіалізму та піднесення Китаю.
Однак із кризи випливають нові можливості. Повномасштабне вторгнення росії в Україну об'єднало Трансатлантичний альянс і його партнерів – спільнота сильна як ніколи, а основною місією НАТО була і залишається колективна оборона в Європі. Війна революціонізувала військову стратегію НАТО, перетворивши організацію на більш боєздатний військовий альянс і перейшовши до стримування за допомогою недопущення. Вона також змістила баланс сил в Європі на схід, поклавши початок стратегічній перебудові.
З лютого 2022 року стала очевидною проста істина: майбутнє трансатлантичного альянсу залежить від майбутнього України. Рівняння просте. Європа не є у безпеці, якщо Україна в небезпеці, а США не є у безпеці, якщо Європа в небезпеці. Поразка в Україні не є варіантом для Сполучених Штатів і їхніх союзників. Хоча США, союзники і партнери розглядають варіанти довгострокової безпеки України, суть полягає в тому, що єдиною довгостроковою гарантією безпеки для України і Європи є членство України в НАТО. Це зміцнить Альянс, покращить сили стримування і посилить потенціал.
У цьому річному дослідженні викладено комплексне бачення і план архітектури європейської безпеки, що ґрунтується на восьми основних стратегічних принципах і десятках конкретних рекомендацій.
8 принципів архітектури європейської безпеки
- Довгострокова безпека України є основою трансатлантичної безпеки.
- Європейська архітектура безпеки не буде повною без інтеграції так званих сірих зон в Європі.
- Баланс сил в Європі змістився на схід, що вимагатиме модернізації оборонного потенціалу НАТО, включно з постійною присутністю на східному фланзі.
- Зобов'язання НАТО щодо стримування шляхом недопущення вимагає стійкої і скоординованої оборонно-промислової революції серед членів Альянсу.
- Поразка в Україні означатиме кінець глобального лідерства США з глибокими і катастрофічними наслідками для американського стримування Китаю: найкращий спосіб стримування КНР – це перемога над росією в Україні.
- Стратегічна агресивна позиція росії навряд чи зміниться в найближчій або довгостроковій перспективі: післявоєнне російське керівництво не виключає військової конфронтації з НАТО.
- Основною місією НАТО має бути стримування росії в Європі.
- Країни так званого Глобального Півдня відіграватимуть ключову роль у визначенні майбутнього геостратегічної конкуренції: США та їхні союзники повинні сформувати стратегічний і цілеспрямований підхід до ключових партнерів у регіоні.
Що пропонується. Безпека України та світового порядку
- Обіцянка Україні щодо членства в НАТО має бути виконана швидко і ефективно.
- У перехідний період до вступу України в НАТО Сполучені Штати повинні інституціоналізувати свою допомогу Україні у сфері безпеки, захистивши її від впливу мінливої і невизначеної внутрішньополітичної динаміки.
- Сполучені Штати, НАТО і Європейський Союз повинні розпочати скоординований дипломатичний наступ і наступ "м'якої сили" на Глобальному Півдні, визначивши джерела популярності та важелів впливу росії і Китаю та з'ясувавши, як партнери можуть конкурувати у протистоянні їм.
- Завоювання сердець і умів на Глобальному Півдні за допомогою найкращої загальної пропозиції з точки зору партнерства і процвітання вимагатиме від США, Європи та інших ключових західних союзників і партнерів більшого залучення, інвестицій і фантазії, ніж це було продемонстровано раніше, а також бачення Заходу, яке повністю включатиме ключових лідерів ХХІ століття, таких як Індія, Бразилія, Південна Африка та Індонезія.
- Сполучені Штати та їхні союзники повинні зосередитися на вдосконаленні та просуванні демократичного врядування на Заході, посиленні підтримки партнерів і колективному вирішенні таких універсальних проблем, як прискорення зміни клімату, продовольча безпека, громадське здоров'я та управління міграцією.
Що пропонується. Зміцнення НАТО та європейської безпеки
- "Стратегічна автономія" померла: війна росії в Україні підкреслила принизливу залежність Європи від Сполучених Штатів у питаннях оборони і безпеки. Натомість Європа повинна продовжувати рухатися в напрямку "стратегічної відповідальності", що характеризується тісним, але більш рівноправним партнерством зі США, пріоритетністю оборонних витрат і можливостей, а також використанням невійськових сильних сторін ЄС.
- НАТО і ЄС потребують кращої координації, а не обов'язково посилення співпраці. Іноді вони стають сильнішими, коли "тримаються своїх власних доріжок". Євросоюз повинен грати на своїх невійськових перевагах, в тому числі надаючи сили і засоби, фінансову підтримку, інтеграцію енергетичних систем і економічні санкції.
- Для НАТО повна імплементація Концепції стримування й оборони має першорядне значення. Це передбачає виконання регіональних планів, планів для окремих сфер діяльності і плану для усієї зони відповідальності з повною оцінкою прогалин і чіткою стратегією заповнення цих прогалин.
- Боєздатні Сили реагування Альянсу, здатні до швидкого розгортання і застосування з належними засобами і можливостями, організовані, підготовлені, оснащені і постійно підтримувані для стримування й оборони в середовищі безпеки ХХІ століття, є критично важливими.
- Щоб забезпечити стримування за допомогою недопущення, НАТО має досягти балансу між постійною присутністю, яка забезпечує постійну силу стримування, і постійними ротаційними силами, які забезпечують готовність і летальність.
- Сучасна інтегрована протиповітряна і протиракетна оборона з мережевими датчиками для протидії сучасним системам загрози на усіх висотах і у багатопрофільних операціях має вирішальне значення.
- Інвестувати в посилену, надійну систему індикаторів і попереджень. Необхідно спеціально виділити додаткові ресурси на розвиток системи індикаторів і попереджень в Об'єднаному центрі розвідки НАТО, Командній структурі НАТО і в національних відомствах.
- Члени НАТО повинні працювати над тим, щоб краще узгодити своє бачення і політику з новими і проривними технологіями. Альянс також повинен розбудовувати оперативно сумісну цифрову основу, справжній "клей" стримування ХХІ століття.
- Країни-члени НАТО повинні надати пріоритет інвестиціям і технологічному співробітництву в галузі нових і проривних технологій задля подолання прогалин в оборонних інноваціях.
Що пропонується. Збереження єдності Альянсу
- Краща внутрішня комунікація в Альянсі допоможе вирішити головну проблему майбутньої згуртованості НАТО.
- Країни-члени повинні активізувати зусилля з переконання власного населення в необхідності інвестувати у безпеку. Європейські країни нерівномірно постраждали від економічного впливу цього нового середовища загроз, що може призвести до посилення суперечностей у найближчі роки.
- Посилення внутрішньої підтримки зусиль з адаптації до нового середовища загроз може допомогти пом'якшити непередбачуваність виборів, що відбудуться 2024 року в європейських країнах і США, і підвищити внутрішню стійкість.
Для вирішення проблеми "двох фронтів". Щодо відносин з росією та Китаєм
- Сполучені Штати та їхні союзники повинні здійснити стратегічну оцінку виклику, пов'язаного з відносинами між росією і Китаєм, їхніх можливих траєкторій розвитку, а також можливостей для спільних і окремих політичних підходів до них.
- Для вирішення проблеми "двох фронтів" між москвою і Пекіном НАТО має чітко окреслити свою роль і присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також поглибити відносини з ЄС.
- Відповіді на китайсько-російські гамбіти мають бути конкретними і орієнтованими на конкретні питання, співмірними з рівнем загрози. Протидія російському та китайському зловмисному впливу передбачатиме кращу оборону (стійкість) і напад.
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