Нове бачення Трансатлантичного альянсу. Майбутнє європейської безпеки, США і світового порядку після війни росії з Україною – звіт CEPA

Команда Центру аналізу європейської політики (CEPA) підготувала ґрунтовний документ про те, як повинен трансформуватися альянс НАТО, що необхідно зробити для України, а також як Україна змінить безпекову ситуацію для ЄС та НАТО. За їхнім твердженням, рівняння просте: Європа не є у безпеці, якщо Україна в небезпеці, а Сполучені Штати, зі свого боку, не є у безпеці, якщо Європа в небезпеці. iPress переклав резюме звіту, в якому викладені основні принципи майбутнього безпекового порядку та конкретні пропозиції і кроки, які повинні зробити його учасники, щоб убезпечити себе від агресії росії та Китаю.

Майбутнє Трансатлантичного альянсу залежить від майбутнього України. З кризи випливають нові можливості

Повномасштабне вторгнення росії в Україну 24 лютого 2022 року спричинило найсерйознішу кризу в Європі з часів Другої світової війни і зруйнувало міжнародний порядок, що склався після Холодної війни. Вона підкреслила, що стримування на європейському театрі не спрацювало, а очолюваний США альянс в Європі наразі стикається з безпрецедентними одночасними загрозами з боку російського імперіалізму та піднесення Китаю.

Однак із кризи випливають нові можливості. Повномасштабне вторгнення росії в Україну об'єднало Трансатлантичний альянс і його партнерів – спільнота сильна як ніколи, а основною місією НАТО була і залишається колективна оборона в Європі. Війна революціонізувала військову стратегію НАТО, перетворивши організацію на більш боєздатний військовий альянс і перейшовши до стримування за допомогою недопущення. Вона також змістила баланс сил в Європі на схід, поклавши початок стратегічній перебудові.

З лютого 2022 року стала очевидною проста істина: майбутнє трансатлантичного альянсу залежить від майбутнього України. Рівняння просте. Європа не є у безпеці, якщо Україна в небезпеці, а США не є у безпеці, якщо Європа в небезпеці. Поразка в Україні не є варіантом для Сполучених Штатів і їхніх союзників. Хоча США, союзники і партнери розглядають варіанти довгострокової безпеки України, суть полягає в тому, що єдиною довгостроковою гарантією безпеки для України і Європи є членство України в НАТО. Це зміцнить Альянс, покращить сили стримування і посилить потенціал.

У цьому річному дослідженні викладено комплексне бачення і план архітектури європейської безпеки, що ґрунтується на восьми основних стратегічних принципах і десятках конкретних рекомендацій.

8 принципів архітектури європейської безпеки

Довгострокова безпека України є основою трансатлантичної безпеки. Європейська архітектура безпеки не буде повною без інтеграції так званих сірих зон в Європі. Баланс сил в Європі змістився на схід, що вимагатиме модернізації оборонного потенціалу НАТО, включно з постійною присутністю на східному фланзі. Зобов'язання НАТО щодо стримування шляхом недопущення вимагає стійкої і скоординованої оборонно-промислової революції серед членів Альянсу. Поразка в Україні означатиме кінець глобального лідерства США з глибокими і катастрофічними наслідками для американського стримування Китаю: найкращий спосіб стримування КНР – це перемога над росією в Україні. Стратегічна агресивна позиція росії навряд чи зміниться в найближчій або довгостроковій перспективі: післявоєнне російське керівництво не виключає військової конфронтації з НАТО. Основною місією НАТО має бути стримування росії в Європі. Країни так званого Глобального Півдня відіграватимуть ключову роль у визначенні майбутнього геостратегічної конкуренції: США та їхні союзники повинні сформувати стратегічний і цілеспрямований підхід до ключових партнерів у регіоні.

Що пропонується. Безпека України та світового порядку

Обіцянка Україні щодо членства в НАТО має бути виконана швидко і ефективно.

У перехідний період до вступу України в НАТО Сполучені Штати повинні інституціоналізувати свою допомогу Україні у сфері безпеки, захистивши її від впливу мінливої і невизначеної внутрішньополітичної динаміки.

Сполучені Штати, НАТО і Європейський Союз повинні розпочати скоординований дипломатичний наступ і наступ "м'якої сили" на Глобальному Півдні, визначивши джерела популярності та важелів впливу росії і Китаю та з'ясувавши, як партнери можуть конкурувати у протистоянні їм.

Завоювання сердець і умів на Глобальному Півдні за допомогою найкращої загальної пропозиції з точки зору партнерства і процвітання вимагатиме від США, Європи та інших ключових західних союзників і партнерів більшого залучення, інвестицій і фантазії, ніж це було продемонстровано раніше, а також бачення Заходу, яке повністю включатиме ключових лідерів ХХІ століття, таких як Індія, Бразилія, Південна Африка та Індонезія.

Сполучені Штати та їхні союзники повинні зосередитися на вдосконаленні та просуванні демократичного врядування на Заході, посиленні підтримки партнерів і колективному вирішенні таких універсальних проблем, як прискорення зміни клімату, продовольча безпека, громадське здоров'я та управління міграцією.

Що пропонується. Зміцнення НАТО та європейської безпеки

"Стратегічна автономія" померла: війна росії в Україні підкреслила принизливу залежність Європи від Сполучених Штатів у питаннях оборони і безпеки. Натомість Європа повинна продовжувати рухатися в напрямку "стратегічної відповідальності", що характеризується тісним, але більш рівноправним партнерством зі США, пріоритетністю оборонних витрат і можливостей, а також використанням невійськових сильних сторін ЄС.

НАТО і ЄС потребують кращої координації, а не обов'язково посилення співпраці. Іноді вони стають сильнішими, коли "тримаються своїх власних доріжок". Євросоюз повинен грати на своїх невійськових перевагах, в тому числі надаючи сили і засоби, фінансову підтримку, інтеграцію енергетичних систем і економічні санкції.

Для НАТО повна імплементація Концепції стримування й оборони має першорядне значення. Це передбачає виконання регіональних планів, планів для окремих сфер діяльності і плану для усієї зони відповідальності з повною оцінкою прогалин і чіткою стратегією заповнення цих прогалин.

Боєздатні Сили реагування Альянсу, здатні до швидкого розгортання і застосування з належними засобами і можливостями, організовані, підготовлені, оснащені і постійно підтримувані для стримування й оборони в середовищі безпеки ХХІ століття, є критично важливими.

Щоб забезпечити стримування за допомогою недопущення, НАТО має досягти балансу між постійною присутністю, яка забезпечує постійну силу стримування, і постійними ротаційними силами, які забезпечують готовність і летальність.

Сучасна інтегрована протиповітряна і протиракетна оборона з мережевими датчиками для протидії сучасним системам загрози на усіх висотах і у багатопрофільних операціях має вирішальне значення.

Інвестувати в посилену, надійну систему індикаторів і попереджень. Необхідно спеціально виділити додаткові ресурси на розвиток системи індикаторів і попереджень в Об'єднаному центрі розвідки НАТО, Командній структурі НАТО і в національних відомствах.

Члени НАТО повинні працювати над тим, щоб краще узгодити своє бачення і політику з новими і проривними технологіями. Альянс також повинен розбудовувати оперативно сумісну цифрову основу, справжній "клей" стримування ХХІ століття.

Країни-члени НАТО повинні надати пріоритет інвестиціям і технологічному співробітництву в галузі нових і проривних технологій задля подолання прогалин в оборонних інноваціях.

Що пропонується. Збереження єдності Альянсу

Краща внутрішня комунікація в Альянсі допоможе вирішити головну проблему майбутньої згуртованості НАТО.

Країни-члени повинні активізувати зусилля з переконання власного населення в необхідності інвестувати у безпеку. Європейські країни нерівномірно постраждали від економічного впливу цього нового середовища загроз, що може призвести до посилення суперечностей у найближчі роки.

Посилення внутрішньої підтримки зусиль з адаптації до нового середовища загроз може допомогти пом'якшити непередбачуваність виборів, що відбудуться 2024 року в європейських країнах і США, і підвищити внутрішню стійкість.

Для вирішення проблеми "двох фронтів". Щодо відносин з росією та Китаєм

Сполучені Штати та їхні союзники повинні здійснити стратегічну оцінку виклику, пов'язаного з відносинами між росією і Китаєм, їхніх можливих траєкторій розвитку, а також можливостей для спільних і окремих політичних підходів до них.

Для вирішення проблеми "двох фронтів" між москвою і Пекіном НАТО має чітко окреслити свою роль і присутність в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також поглибити відносини з ЄС.

Відповіді на китайсько-російські гамбіти мають бути конкретними і орієнтованими на конкретні питання, співмірними з рівнем загрози. Протидія російському та китайському зловмисному впливу передбачатиме кращу оборону (стійкість) і напад.

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