Новий образ Італії: глобальний гравець від Середземномор’я, Африки до Індо-Тихоокеанського регіону. Що може завадити? – Леонардо Пальма

Чим живе зараз Італія? На це запитання відповідає на сторінках War on the Rocks італійський експерт зі стратегічного аналізу Леонардо Пальма. Її прагнення включають не тільки підтримку України у війні та союзництво зі США, але й бажання стати головним провідником європейських інтересів в Африці та активним гравцем в Індо-Тихоокеанському регіоні. Італія готова досягати цього не тільки дипломатією, але й силою, коли потрібно захистити демократію та інтереси демократичних країн.

Прем'єр-міністерка Джорджіа Мелоні розпочала особливо енергійну зовнішню та оборонну політику Італії. В умовах обмеженої європейської та міжнародної легітимності вона зрозуміла, що може скористатися власною внутрішньополітичною силою та сприятливим геополітичним моментом, створеним війною в Україні та енергетичною кризою на всьому континенті. Для цього вона оточила себе прагматичними політиками з досвідом роботи в уряді і змусила їх працювати. Результатом, на краще чи на гірше, стало те, що ми можемо назвати італійським "Новим образом".

За останні кілька місяців Мелоні та її міністри відвідали італійські війська, дислоковані в Іраку та Лівані, підписали нові енергетичні угоди з Алжиром та Лівією, намагалися розблокувати фінансову підтримку Тунісу, активізували політику розрядки у відносинах з Туреччиною та Єгиптом, відновили італійську присутність на Західних Балканах, запропонувавши посередництво між Сербією та Косово, відновили дипломатичні відносини з Індією та Об'єднаними Арабськими Еміратами, підписали угоду про стратегічне партнерство з Японією, уклали тристоронню угоду з Токіо та Лондоном про виробництво винищувача шостого покоління, відвідали Ефіопію, прийняли у Римі президентів Нігеру та Сомалі, а також розпочали конфіденційні переговори з урядом Тайбею про співпрацю в галузі напівпровідників та критичних матеріалів. Мелоні ризикнула відвідати Київ, щоб підтвердити відданість Італії справі захисту України, а також санкціонувала передачу систем протиповітряної оборони Sol-Air Moyenne Portée/Terrestre і запропонувала провести конференцію з питань реконструкції. Нещодавно, під час державного візиту до Білого дому, Італія та США домовилися про подальше поглиблення співпраці у сфері технологій, аерокосмічної галузі та оборони.

Зрештою, "Новий образ" Риму має на меті перезавантажити роль Італії як регіональної держави з глобальним впливом, але при цьому діяти в рамках НАТО і Європейського Союзу. Спираючись на політику свого попередника Маріо Драгі, Мелоні займає сильну атлантистську позицію, розробивши нову африканську стратегію – План Маттеї – і прагнучи з'єднати Середземномор'я з Індо-Тихоокеанським регіоном. Очікується, що Міністерство оборони, поряд з Міністерством економічного розвитку, відіграватиме важливу роль у реалізації цих амбіцій за допомогою угод про оборонну співпрацю, військово-морської дипломатії та інвестицій у критичні технології, авіацію і космонавтику. Однак існує кілька обмежень, які можуть завадити реалізації амбіцій Італії: від повільного економічного зростання до ризику перенапруження та міжєвропейських сутичок. Існує також можливість ескалації в Україні, поглиблення кризи в Сахелі та потенційна протидія з боку Китаю після виходу Італії з ініціативи "Один пояс, один шлях". Перед обличчям таких викликів Рим повинен зосередитися на зміцненні своїх американських і європейських партнерських відносин, одночасно перетворюючи свій "Новий образ" на більш послідовну і цілеспрямовану стратегію.

План Маттеї: поворот до Середземномор'я. Але цікавий і Індо-Тихоокеанський регіон

Попри всю нову діяльність Мелоні, елементи спадкоємності з урядом Драгі переважають. До них відносяться атлантистський поворот, рішучість перед обличчям вторгнення росії в Україну, нова стратегія диверсифікації енергопостачання та зосередженість на Середземноморському регіоні. Різниця полягає в політичному наративі та масштабі пріоритетів: якщо уряд Драгі розглядав середземноморську політику Італії як доповнення до європейської, то уряд Мелоні вважає за краще розглядати Середземномор'я як основну сферу політичних дій країни, а європейські інституції – як необхідні, але допоміжні.

Мелоні прагне залишити свій особистий слід у середземноморському повороті Італії за допомогою Плану Маттеї, який може також розширитися, щоб дозволити Італії відігравати провідну європейську роль в Африці. Поки що цей план слугує більше як наратив або стратегічне бачення, ніж як конкретна, операціоналізована стратегія. Він названий на честь Енріко Маттеї, католицького лідера антифашистського опору, який після Другої світової війни допоміг відродити нафтовий гігант Eni, одночасно розширюючи позиції Італії в Африці, на Близькому Сході, в Ірані та Радянському Союзі. Якщо деякі критики вважають відсутність оперативної доктрини слабкістю, то це може слугувати силою, дозволяючи Риму скористатися різноманітними ініціативами для розвитку співпраці, дипломатії, безпеки чи економічного проектування в Африці. У той час, коли вторгнення в Україну та його наслідки відродили давні італійські мрії стати енергетичним хабом у центральному Середземномор'ї, ця мета також може стати наріжним каменем Плану Маттеї в майбутньому.

Проте Середземномор'я – не єдиний геополітичний фокус Риму. Італія також сподівається з'єднати свій морський басейн з Індо-Тихоокеанським регіоном південним коридором, поза межами китайської ініціативи "Один пояс, один шлях". Це пояснює нещодавні офіційні візити до Абу-Дабі і Нью-Делі. Перший із них мав на меті відновити відносини, які сильно зіпсувалися і навіть коштували Італії важливих промислових замовлень, а другий – продемонструвати зацікавленість країни в розширенні своєї зовнішньої політики в Індо-Тихоокеанському регіоні. Між цими двома візитами прем'єр-міністр Ізраїлю також відвідав Рим, посилюючи зусилля Італії, спрямовані на поєднанні Об'єднаних Арабських Еміратів, Індії та Ізраїлю в рамках низки мінілатеральних ініціатив. Розбудовуючи зв'язок між Сходом і Заходом через так званий Індо-Авраамський альянс, Італія сподівається закласти глибший фундамент для потенційної енергетичної осі.

Незвична роль Міністерства оборони. Потрібні нові технології

"Новий образ" зовнішньої політики Італії також характеризується незвичною роллю, яку відіграє Міністерство оборони. Незважаючи на те, що Італія була одним з основних постачальників військ НАТО на таких операційних театрах, як Афганістан, Ірак, Боснія і Косово, військові завжди відігравали другорядну роль у італійській зовнішній політиці. Однак новий міністр оборони хоче зробити збройні сили ключовим інструментом оперативної підтримки і мультиплікатором сили Італії за кордоном. Гвідо Крозетто, колишній християнський демократ, близький до Мелоні, має значний досвід, адже він працював заступником державного секретаря з питань оборони при Сильвіо Берлусконі і головою Конфедерації оборонних і аерокосмічних компаній. Йому доводиться керувати складною машиною, яка страждає від дублювання, "слонопотамії", проблем із розподілом ресурсів, застарілого обладнання та старіючої робочої сили.

У лютому минулого року Крозетто виклав свою доктрину оборони Італії. За словами міністра, "сьогодення виглядає як повернення до жахів конфліктів минулого століття, тільки з більш розвинутими технологіями". Враховуючи процеси, вже розпочаті попереднім очільником Міноборони Лоренцо Гуеріні, збройні сили Італії повинні бути здатні діяти в усіх сценаріях і фізичних просторах, де існує загроза структурі демократичних інститутів. Італії знадобиться здатність забезпечувати безпеку як шляхом стримування, так і шляхом примусу, і для цього вона має мати відповідні технології. З цією метою уряд інвестуватиме в створення систем дистанційного керування, безпілотників і засобів захисту від БПЛА, стабільних наступальних і оборонних кібер-можливостей, систем повітряної і зенітної артилерії, які будуть доповнені оновленими бронетанковими підрозділами, і протичовнових підрозділів. Крозетто прагне зробити свій внесок у науково-технічні дослідницькі програми, особливо в галузі штучного інтелекту, щоб забезпечити стратегічну автономію Італії за допомогою міцної промислової бази. Цьому сприятиме поліпшення синергії між збройними силами, промисловістю, університетами, стартапами і бізнесом, а також вибіркове, але своєчасне застосування італійського правила "золотої сили" для припинення іноземних і ворожих придбань. Міністерство оборони також відновило постійний круглий стіл з Міністерством закордонних справ і має намір посилити роль військових аташе, аби вони стали "агентами військової дипломатії".

Крозетто підкреслив, що, окрім розгортання сил в рамках ООН, Європейського Союзу та НАТО, Італія більше не виключатиме можливості співпраці в рамках спеціальних коаліцій з іншими партнерами. Збройні сили слугуватимуть підвищенню значущості Італії та її автономного потенціалу на міжнародному рівні. У цьому контексті він також розмежував важливість підтримки європейської оборони і менш реалістичну можливість створення спільної європейської армії. Він закликав Європейський Союз зосередитися на розбудові оперативної сумісності своїх збройних сил, закуповуючи обладнання і матеріали, визначаючи спільні методи і доктрини, відкриваючи спільні командні центри і центри підготовки офіцерів. Результатом стане "європейська оборонна екосистема", в якій Італія, поряд із Францією, Німеччиною та Іспанією, відіграватиме провідну роль завдяки своїй оборонній промисловості та чималому досвіду своїх збройних сил.

На шляху до Тихого океану. Обмеження та ризики

Взаємозв'язок між зовнішньою та оборонною політикою Італії можна побачити в її новому індо-тихоокеанському повороті. Наразі це призвело до підписання договорів про стратегічне партнерство з Японією та Індією, початку переговорів з Тайванем про інвестиції в напівпровідникову промисловість і підписання угоди про оборонне співробітництво з Філіппінами. Тристоронню угоду Італії з Лондоном і Токіо – Глобальну програму бойової авіації – можна назвати авіаційною версією AUKUS. Рим, Лондон і Токіо сходяться на думці про необхідність посилення своєї ролі в системі західних альянсів на чолі з Америкою. Ними також рухає бажання розширити свій міжнародний вплив за рахунок науково-технічних досягнень в оборонній сфері. Конкуренція між США і Китаєм не обмежується стримуванням військової експансії Пекіна в Азії, але в рівній мірі зосереджена на контролі над критично важливими технологіями. Тож успіх Глобальної програми бойової авіації виведе Лондон, Токіо і Рим на передню лінію цього технологічного змагання, а також надасть їм більшої ваги у міжсоюзницьких відносинах.

Індо-Тихоокеанський поворот Італії також зумовлений більш нагальними політичними та безпековими проблемами щодо Китаю. До кінця року Мелоні потрібно буде вирішити, чи поновлювати суперечливий меморандум про взаєморозуміння 2019 року, підписаний під час державного візиту Сі Цзіньпіна до Риму. Йдучи слідами Драгі, Мелоні надає зовнішній політиці Італії атлантистського ухилу, демонструючи, що віддає перевагу демократичним цінностям перед комерційними інтересами, і бореться зі стійкими підозрами в нейтралітеті. Однак, щоб досягти успіху, прем'єр-міністерка потребує підтримки з боку інших країн G7, передусім США, оскільки Італія стикається з негативною реакцією, викликаною виходом з меморандуму та її твердою позицією щодо України. Зрештою, Італія вже відчуває загрозу "непрямого тиску" з боку Балкан, Північної Африки та Африки на південь від Сахари через операції "Вагнера" в Лівії, перевороти в Сахелі, порушення її територіальних вод в Адріатичному морі російськими підводними човнами та зростаючу присутність Китаю в Сербії. Ці ризики посилюються військово-морською підтримкою, яку Італія надає Тайваню в Індо-Тихоокеанському регіоні. Після того, як міністр оборони і начальник військово-морського штабу зустрілися зі своїми колегами в Токіо, Рим готується відправити до Тихого океану бойову групу у складі флагманського авіаносця "Кавур", есмінця, багатоцільового фрегата і судна-заправника.

Це відбувається в той час, коли військово-морський потенціал Італії стрімко зростає. У 2024 році десантний вертолітний док Trieste також увійде до складу італійських ВМС. Разом із "Кавуром" і "Гарібальді" (який може стати мобільною космічною пусковою установкою) це доведе кількість італійських авіаносців до трьох. На "Трієсті" і "Кавурі" також розміщуватимуться винищувачі F-35B, що зробить Італію третьою країною після США і Великої Британії, яка матиме винищувачі п'ятого покоління, здатні здійснювати проєкцію "повітря-моря". Військово-морський флот також може розгорнути зростаючу флотилію найсучасніших ударних підводних човнів, тоді як військово-морський штаб і італійська оборонна промисловість виявляють великий інтерес до підводного простору, де Італія історично була активною країною.

Тим не менш, обмеження та ризики, притаманні італійській присутності в Азії, очевидні. Рим повертається до Східної Азії (де з 1901 по 1943 рік він контролював комерційну концесію в Тяньцзіні, недалеко від Пекіна), не розробивши ні китайської політики, ні індо-тихоокеанської стратегії. Фактично, до минулого року ця стратегія була делегована Європейському Союзу. Тому, на додаток до африканської політики, яка вже розробляється, Італія повинна якнайшвидше розробити національну стратегію щодо Перської затоки та Індо-Тихоокеанського регіону. Без чітких цілей і визначеного оперативного периметру вона ризикує потрапити у нестабільну і висококонкурентну зону без компаса. Важливо, щоб проводити зовнішню політику з глобальними цілями, італійські політики також повинні припинити розглядати державну владу в суто економічних термінах. У минулому цей економістичний погляд позбавляв італійський бізнес геополітичної глибини, зводячи зовнішню проєкцію Італії до меркантилізму як самоцілі.

Доктрина Мартіні і дипломатична головоломка Італії. Франція та Німеччина союзники, а не конкуренти?

"Новий образ" неявно виводить Італію за межі так званої доктрини Мартіні. Названа на честь керівника розвідки часів Холодної війни адмірала Фульвіо Мартіні, вона визначала сферу виняткових інтересів Італії як "розширене Середземномор'я" – Північну Африку, Західні Балкани, Близький Схід до Перської затоки і Червоне море до узбережжя Сомалі. У такий спосіб він погодився зі зменшенням амбіцій Риму після катастрофічного завершення Другої світової війни. Сьогодні, однак, Рим робить ставку на свою здатність відігравати більш глобальну роль.

Це вимагатиме дедалі тіснішого партнерства із західними союзниками, особливо зі Сполученими Штатами. Історично склалося так, що Італія набуває ваги та автономії, коли вона ближча до США і коли європейські держави стикаються з кризовими ситуаціями. Водночас Рим не має достатньо сил і засобів, щоб самотужки вирішувати такі проблеми, як міграція, продовольча та енергетична кризи, міжнародний тероризм і безпека, а також стримування конкурентів у Середземномор'ї та Африці на південь від Сахари. Саме тому Італії необхідно діяти спільно зі своїми європейськими партнерами, особливо з Францією та Німеччиною. Досі відносини Риму з цими двома державами іноді були затьмарені конкуренцією, і їх можна було б покращити шляхом посилення співпраці в таких регіонах, як Північна Африка і Сахель, а також у таких питаннях, як енергетична безпека і європейська оборона. Рим прагне співпрацювати або діяти під егідою США, хоча Вашингтон не обов'язково хоче бути безпосередньо залученим у такі регіони, як Середземномор'я, які він розглядає як менш пріоритетні. Залучаючи давніх союзників на свій борт в міру розширення глобальних масштабів, Італія може допомогти забезпечити довгостроковий успіх свого амбітного "Нового образу".

Леонардо Пальма – стратегічний аналітик у відділі досліджень та геополітичного аналізу в Леонардо Мед-Ор. Він також є кандидатом на здобуття ступеня доктора філософії в Університеті Рома Тре, запрошеним доктором філософії в Оксфордському університеті та викладачем Школи державного управління Міжнародного університету Лібера (Libera Università Internazionale degli Studi Sociali).

Джерело: War on the Rocks