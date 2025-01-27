Першопричиною війни є путін. Яку частину його вимог про капітуляцію не розуміє Захід? – Марк Тот і Джонатан Світ

Економіст та експерт з безпекових питань Марк Тот і колишній військовий розвідник Джонатан Світ нагадують читачам The Hill, яке присвячене подіям, новинам та процесам на американському Капітолії, що зловісні наміри путіна не змінилися. Тож єдиним варіантом послання Трампа путіну має бути: забирайтеся з України або втратите армію та свою країну.

Цього тижня путін чітко продемонстрував свою двоїсту позицію, заявивши, що він "готовий вести переговори зі Сполученими Штатами про війну в Україні", але продовжував наполягати на повній капітуляції України.

Того ж дня під час засідання Ради безпеки рф разом з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим він "підтвердив готовність росії до мирних переговорів зі США", але додав, що будь-яке мирне врегулювання повинно "усунути першопричини" війни в Україні.

Що це за "першопричини"? Минулого місяця Лавров описав їх як "агресивне поглинання" НАТО Східної Європи – нібито всупереч своїм обіцянкам, і нібито вороже ставлення українського уряду до етнічних росіян, їхньої культури, засобів масової інформації та їхньої мови.

Але давайте будемо реалістами – НАТО не має до цього жодного відношення. Михайло Горбачов, покійний колишній лідер Радянського Союзу, визнав, що наприкінці холодної війни не було жодних обіцянок не розширювати НАТО. Більше того, коли війна путіна зайшла в глухий кут, Москва відвела війська і техніку від кордону Фінляндії і з Калінінграда, щоб воювати в Україні. Якщо він боїться вторгнення НАТО зараз або в найближчому майбутньому, то це дуже кумедний спосіб показати це.

Але це ще не все. Як повідомляє Атлантична рада, "з часу невдалих мирних переговорів навесні 2022 року... росія наполягає на тому, що будь-яка мирна угода повинна включати територіальні поступки з боку Києва, а також нейтралітет України та всебічну демілітаризацію країни". Ці територіальні поступки включають Крим – незаконно анексований росією в 2014 році, і частково окуповані українські області Луганська, Донецька, Запорізька та Херсонська, які були незаконно анексовані в 2022 році.

Інші вимоги, які не підлягають обговоренню, включають офіційну "відмову України від прагнення до членства в НАТО" та прийняття "значних обмежень на чисельність її збройних сил і на типи систем озброєнь, якими їй дозволено володіти".

Жодної згадки про європейські миротворчі сили або повернення Курської області; однак, швидше за все, вони відкинуть перше і вимагатимуть останнього. Радник путіна Микола Патрушев не залишив жодних сумнівів щодо його планів стосовно України, коли сказав: "Не можна виключати, що Україна взагалі перестане існувати в цьому році".

Про це ж говорив і держсекретар Марко Рубіо під час слухань у Сенаті, де він затверджував свою кандидатуру: "Мета путіна полягає в тому, щоб мати максимум важелів для того, щоб фактично нав'язати Україні нейтралітет, перебудувати її, а потім повернутися і повторити все це через чотири-п'ять років".

Тож яку частину вимог капітуляції путіна Захід не розуміє? Яка частина повного геноциду України з боку росії незрозуміла? З чого ви починаєте переговори з таким настроєм?

Ви не даєте зрозуміти путіну, що він або піде з України за власним бажанням, або його приберуть.

Окрім окупації 18% території України та ядерного арсеналу, у путіна мало важелів впливу. Його армія була розгромлена, зазнавши 823 980 втрат за три роки. Він був змушений звернутися до Ірану та Північної Кореї за боєприпасами, зброєю і солдатами. Його економіка перебуває на межі колапсу, а російський вплив слабшає з падінням режиму Башара Асада в Сирії.

У вівторок президент Трамп заявив, що путін програє в Україні, зазначивши, що "справи у нього йдуть не дуже добре", і що він "викручується". Він додав: "Більшість людей думали, що війна закінчиться приблизно за тиждень, а тепер вона триває вже три роки".

У Байдена був відсутній страх перед постійним ядерним блефом путіна. Замість цього президент був упевнений, що він вже тримає руку переможця в Україні. Він підкреслив цю думку, висміявши лідерство путіна у воєнний час, зауваживши: "Це не спосіб керувати країною".

Так навіщо ж відмовлятися від цієї руки зараз?

У вівторок Трамп пригрозив запровадити "високі рівні" тарифів і санкцій проти росії, якщо не буде укладена угода про припинення війни в Україні. Він сказав путіну, що "настав час врегулювати його безглузду війну", додавши: "Ми можемо зробити це легким шляхом або важким, і легкий шлях завжди кращий... Настав час укласти угоду. Більше не повинно бути втрачено жодного життя!!! ".

Минулого тижня радник з національної безпеки Майкл Уолтц заявив, що Трамп "готовий зняти обмеження на постачання далекобійної зброї в Україну, щоб змусити путіна сісти за стіл переговорів". У середу Трамп дав своєму спеціальному посланнику по Україні та росії – генерал-лейтенанту армії у відставці Кіту Келлогу – 100-денний термін для припинення конфлікту.

"Першопричиною" війни в Україні є путін. У нього немає виграшної позиції, і йому не слід давати рятівний круг або вживати заходів, які б зберегли йому обличчя. Послання Трампа путіну має бути таким: "Забирайтеся з України або ризикуйте втратити свою армію і свою країну".

Джерело: The Hill