Повертати немає з чого. Як у комісійній боротьбі ритейлерів з банками гине кешбек

За останнє десятиліття в Україні непомітно для мільйонів громадян відбулася маленька фінансова революція

Набувши популярності серед молоді, кешбек як інструмент підвищення лояльності та збільшення продажів невдовзі може зникнути з українського фінансового ринку.

За останнє десятиліття в Україні непомітно для мільйонів громадян відбулася маленька фінансова революція. Поряд із традиційними знижками, лояльність українців у прямому сенсі цього слова "купували" коштами, які ті витратили на товари, розраховуючись банківськими картками.

У революції є назва. Це кешбек.

Мільярди гривень, витрачених на повернення користувачам коштів при безготівковому розрахунку, зробили свою справу. Банки збільшили кількість клієнтів, продавці товарів - обсяги реалізації продукції, тоді як покупці отримали моральне задоволення від того, що їм щось повернули, а не списали.

Річ у тому, що ті проценти від витрачених сум, які з доброї волі повертають банки, вже закладені у ціні товарів. Тому в буквальному сенсі кешбек - це ніщо інше як знижка, яку покупець отримує вже після того, як розрахувався. Не більше і не менше.

Та невдовзі приємні бонуси для користувачів кешбеку можуть зникнути. Національний банк та найбільші платіжні системи Visa і Mastercard вже домовились знизити ставку інтерчейндж, частину якої, власне, і повертають користувачам.

І поки домовленості проходять погодження на предмет дотримання антимонопольного законодавства, Економічна правда розбиралася, як працює кешбек в Україні, скільки грошей повертається власникам карток та на скільки зменшаться ці суми після обмеження ставки інтерчейнджу.

Звідки гроші. Банки

Кешбек - це не благодійність банків та спеціалізованих компаній, а програма лояльності клієнтів до фінансових установ, на якій останні навіть заробляють. Яким чином?

Для того, щоб відповісти на це запитання, необхідно розуміти, що у всіх платежах завжди є комісія. І у безготівкових розрахунках (тобто тих, які здійснюються за допомогою платіжних карток) також.

Так ось, на сьогодні комісія з кожної транзакції в Україні становить 1,8-3%. Її розмір залежить від банків та найбільших платіжних систем (Visa та Mastercard), і вона варіюється залежно від того, карткою якого банку і на якому терміналі проходить операція.

Комісія з кожної транзакції розподіляється на три складові.

Майже половину або 1,3-1,5% отримує банк, що випустив картку, якою розрахувалися за товар. Це так званий інтерчейндж.

Від 0,3% до 0,5% становить плата за так званий інтернет-еквайринг, тобто відрахування банку-власнику термінала, через який проходить платіж.

Третя складова - це комісійні платіжних систем (вже згаданих Visa та Mastercard). Вони отримують від 0,1% до 0,2% з кожної покупки.

Фото: Економічна правда