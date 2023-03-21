Повітряні війни у соцмережах. Авдіївка може стати критичнішою за Бахмут – Том Купер

Том Купер у свіжому дописі від 21 березня 2023 року ділиться думкою, що зіткнення російського Су-27 з американським MQ-9 Reaper сталося випадково: російський пілот неправильно оцінив своє наближення і відстань. Загалом, у цьому зіткненні він не вбачає нічого цікавого, і пропонує просто ігнорувати цей випадок. Натомість Купер продовжує вчорашній шквал критики у бік тих, хто розпікає ЗСУ і вимагає негайного контрнаступу, акцентуючи, що серед таких є й українські, й західні журналісти. У огляді подій на лінії фронту Купер наголошує, що тривожним залишається район Авдіївки. Недобрим знаком він вбачає те, що вкс вважає повітряний простір над Авдіївкою "достатньо безпечним" для того, щоб бомбардувати його своїми Ту-22М-3 з великої висоти. Якщо російські війська просуватимуться далі, ці позиції ЗСУ стануть набагато критичнішими за Бахмут, попереджає Том Купер.

Почнемо зі стратегічного рівня. Багато хто запитує мене, що я думаю з приводу того, що росіяни зби... еее... не допустили зіткнення з безпілотником MQ-9 ВПС США над Чорним морем... Що я вам скажу?

Про інцидент у міжнародному повітряному просторі. росіяни не звикли перехоплювати такі дрібниці як MQ-9 Reaper

Так, "наперед": ми маємо справу з тими людьми, які пишаються тим, що у вересні 1983 року радянський перехоплювач Су-15 збив літак Боїнг 737 Корейських авіаліній і холоднокровно вбив 297 членів екіпажу та пасажирів. Які кажуть, що вчинили б точно так само у будь-який інший час – і в тому випадку, і в десятках інших подібних випадків (добре вивчених у цій нещодавній публікації, з усіма доступними деталями). Які пишаються зіткненням свого Су-27 з норвезьким Lockheed P-3B Orion у вересні 1987 року...

...що підводить мене до думки: ні, я не знаю напевно. Але 35 з гаком років вивчення подібних "аварій" і перегляд відео, опублікованого Пентагоном, викликають "той самий (горезвісний) свербіж" у моєму мізинці на нозі. І це говорить мені про те, що російський пілот неправильно оцінив свій підхід – тому що він не звик перехоплювати такі дрібниці, як General Atomics MQ-9 Reaper. вкс не тренують "різнорідні повітряні бої": щонайбільше, це тренування зі Су-27 проти Су-27 або проти МіГ-29 – літаків однакових розмірів і льотно-технічних характеристик, тому їхні пілоти не мають "відчуття" розмірів інших об'єктів у повітрі навколо них. Більше того, попри свою потужність, Су-27 – це великі, важкі літаки, зі значною інерцією, що помітно на відео, яке оприлюднили американці. Зверніть увагу на "товсту задню частину" російського Сухого, що звисає приблизно на 15 метрів нижче спини пілота. Коли той зрозумів, що знаходиться на найкращому шляху до зіткнення... Висновок: намагаючись "затягнути" MQ-9 паливом, яке він випускав, російський пілот неправильно оцінив своє наближення і відстань, і "подряпав" свій плавник об пропелер MQ-9.

Поклавши руку на серце: це може статися з будь-ким у такій самій ситуації. Питання в тому, як і де цей інцидент буде інтерпретований?

У москві це сприйняли дуже позитивно. Звичайно, перший інстинкт був: це сталося в міжнародному повітряному просторі? Ура! Але ж росіяни не брали участі, а отже, вони не несуть відповідальності... Але, якщо вже ми про це заговорили: галантний, благородний лицар, який бореться з натовськими нацистами, знищив цей чудовий американський літак-шпигун – і це без застосування зброї. Ми показали цим англосаксам: росія сильна! Дайте йому медаль! Краще дві... Поклавши руку на серце: нічого в цьому немає "особливого".

Млява реакція США? Ну, і що Вашингтону робити? Бомбардувати росію через якийсь MQ-9? Якщо відверто, то сама мета відправки речей на кшталт MQ-9 в зону ураження полягає в тому, щоб їх можна було збити і ніхто не постраждав (ну, за винятком, можливо, напівкомпетентного пілота Су-27 вкс рф). Як це було чудово продемонстровано, коли в червні 2019 року якийсь командир Сил протиповітряної оборони КВІР, діючи виключно на власний розсуд, підірвав набагато більший і набагато дорожчий БПЛА Northrop Grumman RQ-4 Global Hawk/Triton.

Справа в тому, що БПЛА "безпілотні", з акцентом на "безпілотні" (і ні, це не означає, що екіпаж – це жінки (гра слів: безпілотний – unmanned, – iPress)). Суть в тому, що коли один із них збивають, кого це хвилює? Лайно трапляється, платник податків з гордістю сплачує за заміну, все нормально. Немає причин для того, щоб у когось прискорився пульс. Тим більше, щоб починати Третю світову війну "у відповідь".

Справа в тому, що раніше радянські війська, а потім росіяни і деякі їхні союзники робили подібні речі з пілотованими американськими (і союзницькими) розвідувальними літаками. Наприклад, з літаками Boeing RC-135, багато з яких мали на борту понад 20 членів екіпажу. Навіть зі стратегічними бомбардувальниками Boeing B-52, озброєними ядерною зброєю. Можливо, в більшості випадків зіткнення не було... принаймні, якщо тільки китайці не мали нічого кращого, ніж волати про те, що їхні переповнені тестостероном пілоти шеньянських F-8 вбивають себе, ледь не розбивши літак ВМС США Lockheed EP-3B над Південно-Китайським морем у квітні 2001 року...

Чи хтось бомбив Пекін "у відповідь"...?

Підсумок: будь ласка, рухаємося далі. Тут немає нічого цікавого.

Краще ґрунтовно озброїти ЗСУ. Про вимоги зменшити кількість загиблих на фронті та розмежування командування

Наступне… Вчора я розкритикував деяких українських журналістів та українських і західних військових кореспондентів за їхні гучні заяви, навіть більше, вимоги щодо українського контрнаступу. З таких причин як "Бахмут не вартий того, щоб його тримати" і "наближаються вибори в США"... Сьогодні я не можу не продовжити в тому ж дусі – через щось на кшталт "народного запиту". Цього разу черговий мудрець рекомендує ЗСУ "різко" зменшити кількість (своїх) загиблих на фронті...

Ого! Винахід ідеї "не вмирай за свою країну, нехай за тебе вмирають інші" – це абсолютно нова концепція в усій історії ведення війни! Геніально!

...настільки, що автор цих рядків, мабуть, ніколи не задавався питанням, чи не варто цим "генералам-рєдіскам" краще озброїти ЗСУ. Зрештою, той самий (горезвісний) свербіж у мізинці на нозі цього разу підказує мені, що існує хоча б віддалена можливість того, що чим краще ЗСУ будуть озброєні, і чим краще будуть забезпечені, наприклад, боєприпасами, тим менших втрат зазнають. І ця сверблячка також підказує мені, що не українські генерали відправляють в Україну такий застарілий мотлох, як М113 та/або YP-765, щоб потім заявити в мікрофони нетямущих ЗМІ, що "ми щось зробили"... або постійно не постачають в Україну достатню кількість боєприпасів, важкого піхотного озброєння, приладів нічного бачення і подібних речей – протягом... ну, між 9 роками і 13 місяцями, а взагалі, як вам більше подобається...

Той самий автор далі скаржиться на відсутність чітких географічних меж командування (в рамках ЗСУ).

Поруч із цим, у сучасній історії воєн є стільки хороших прикладів для цього... Не можу втриматися від відступу – візьмемо для прикладу французьких генералів. Це "класика" в цій справі... Спираючись на досвід Першої світової війни, їм вдалося досягти чогось на кшталт кришталево чітких географічних кордонів командування. Зараз моя пам'ять не найкраща, але, здається, я десь читав багато років тому, що у травні 1940 року, або близько того, все пішло шкереберть. Нібито через те, що якийсь капрал і ще дев'ять солдатів перейшли якусь річку, а потім наплювали на чіткі географічні кордони, і почали безчинствувати, атакувавши відмінно укріплені французькі бункери з флангу і тилу... Богохульство!... А потім ходили найдикіші чутки, не інакше, про те, що наступники тих же французьких генералів років через 40 зробили відповідні висновки і навчили всіх, хто був готовий слухати, чого завгодно, тільки не таких чітких меж. Адже через Чад та ірано-іракську війну 1980-х, а потім Руанду та ДР Конго 1990-х, врешті-решт "чіткі межі" еволюціонували в "тактику блукання" американської армії, чи щось на кшталт того, яку, за чутками, з таким успіхом застосували в Іраку 2003 року... Хто б міг подумати.

Сьогодні немає нічого важливішого, ніж полегшити росіянам орієнтацію, встановивши чіткі географічні межі командування – і це на всіх рівнях. Тому що російські генерали так само наполягають на "ясності", як і багато західних генералів, і тому їм легше воювати з противником, організованим уздовж чітких географічних кордонів (бажано, завдаючи ударів саме на них). Мені дуже подобається уявляти, як два генерали сваряться: "Твої війська вбили двох росіян у моїй зоні відповідальності: ти, придурок! Злодій..."!

... і в інших випадках генерали наполягають: має бути ясність, щоб можна було звинуватити того, хто не впорався, коли все закінчиться. Тому що люди, які керують збройними силами, насправді нічим не кращі за своїх колег у компанії, де ви, шановний читачу, працюєте: вони перевершують їх у тому, що марнують близько 90% свого робочого часу на з'ясування стосунків та інтриги. Так само і на війні. Чому має бути якась різниця?

А якщо не так, то що ж: все краще, аніж бути гнучким або дозволяти підлеглим перехоплювати ініціативу за кожної нагоди, і діяти там, де це важливо... чи не так? Тільки уявіть, що станеться, якщо вони досягнуть успіху, а ви намагалися перешкодити їм думати власною головою...

Принаймні, приклад того автора, який не зміг досягти такої ясності, був чимось на кшталт напівхорошого. Так, і як часто повідомлялося з грудня, хтось там – не знаю, чи то Сирський, чи то Череватий – зібрав у Бахмуті купу розрізнених батальйонів з різних бригад, без жодної попередньої комунікації та координації з командирами на місці. Очевидно, за принципом: я командую – ви виконуєте.

Битва за Донбас. Авдіївка може стати критичнішою за Бахмут

А, що насправді важливо і чому ви читаєте всю цю маячню?

Ну, якщо ви не один з військових на передовій, то звітувати особливо нема про що. Бахмут: по суті, лінії фронту там, де вони були ще кілька днів тому. Тобто росіяни дещо просунулися вздовж траси М03, на 10 км на північний захід від Бахмута, але всі їхні атаки в напрямку доріг 0504 і 0506 були зупинені в бою. Вчора ЗСУ повідомили про знищення цілої штурмової групи "Ваґнера". Це була "найбільша новина" за останні 2-3 дні.

Для мене тривожним залишається район Авдіївки – і тут я маю ще один приклад того, як соціальні мережі спотворюють наші враження про війну. За останні кілька днів українці опублікували кілька відео, на яких показано знищення різних російських наземних систем протиповітряної оборони (на Заході їх люблять скорочено називати "GBAD") – їхньою артилерією. Люди радіють у відповідь: до певної міри, небезпідставно, адже "приємно" бачити, як підривають ЗРК Тор/СА-15 або С-300/СА-10/12. Однак я ще не бачив у соціальних мережах бодай одного допису/посту, в якому б обговорювався сенс ситуації, про яку йдеться. Сенс того, що росіяни підсунули свої ППО так близько до лінії фронту, що вони потрапляють під удар української артилерії.

...цвіркуни...

Однак... ну, той свербіж, який мене так турбує, підказує мені, що така поведінка мало пов'язана з географічною чіткістю. Вона безпосередньо пов'язана з тим, що називається "культурою командування", можливо, з тим, що хтось занадто нервує і втрачає контроль над ситуацією. Наприклад, якщо бригада відповідає за певну територію, то який ідіот посилає якийсь "незалежний" батальйон із зовсім іншого виду збройних сил на підкріплення цієї бригади на тій самій території – і це без інформування, перш за все, командира бригади, про яку йдеться?

Ніхто цього не робить.

Тепер дозвольте мені "повторно використати" два кадри з відео, опублікованого 1 березня, де показані результати одного з російських авіаударів по Авдіївці – як видно з відстані близько 2 000 м (або більше). Тоді повідомлялося, що це було розгортання керованої бомби калібром 1500 кг.

Я завжди скептично ставлюся до російських повідомлень про використання якоїсь "супер-турбо-точної" зброї: система путіна, включно з генералами, які командують ВКС, поклала в кишеню стільки мільярдів, що майже нічого не залишилося на фінансування "інтелектуальної зброї" і закупівлю її для військово-повітряних сил.

Тим не менш, принаймні для мене, це означає, що потрібно бути напоготові. Тим більше, що є російські джерела, які вказують на те, що вони не тільки бомбардують позиції ЗСУ в районі Авдіївки високоточними керованими боєприпасами (КРБ) типу "Грім" і УПАБ-1500 з "полігонів" (тобто, випускаючи їх з відстаней, недосяжних для української ППО), але навіть середні бомбардувальники Ту-22М-3 випускають бомби ФАБ-3000М-54, що вільно падають (і 70-річної давнини). Калібр 3000 кг. Та іноді Су-34, які використовують "легші" бомби (скажімо, 500 кг). Так само, як над Маріуполем, близько року тому.

Якщо це правда, то це означає, що ВКС здатні – принаймні тимчасово, час від часу – блокувати роботу українських важких засобів ППО (див.: "Бук"/СА-17 і подібні засоби) за допомогою радіоелектронної боротьби; змусити їх відступити; або навіть знищити їх.

…особливо через таку причину: екіпаж бомбардувальника Ту-22М-3 може не захотіти відкривати бомбовий відсік – для того, щоб випустити таку зброю, як ФАБ-3000 під час польоту на надзвуковій швидкості. Ймовірно, це може призвести до пошкодження механізму дверей. Таким чином, вони збираються робити це під час польоту на високій дозвуковій швидкості. Тобто на відносно "повільній" швидкості. Але вони будуть випускати бомбу з висоти 12,000-15,000 метрів, "кидаючи" її в напрямку цілі з відстані 15-20 км. Це не призведе до особливо точного падіння, але, не сумнівайтеся, 3000-кілограмова важка бомба не потребує такої точності.

Суть в тому, що це означає, що ВКС вважає повітряний простір над Авдіївкою "достатньо безпечним" для того, щоб бомбардувати його своїми Ту-22М-3 з великої висоти. Справа в тому, що під час таких атак росіяни на 1000% впевнені, що поблизу немає українських засобів ППО, здатних знищити їхні повільно літаючі Ту-22М-3.

На мою думку, це не є "добрим знаком".

...і те, що ВКС "особливо активні" над цим районом, було підтверджено принаймні вчора, коли українська ППО (можливо, посилена у відповідь на події, про які йшлося вище?) перекваліфікувала одного з їхніх пілотів у десантника...

Перш за все – і це не дивно, враховуючи, що такі повідомлення "літають" вже більше тижня – росіяни, схоже, не лише закріпилися в Красногорівці, але й два дні тому прорвали українську лінію фронту на захід від неї, і атакували в напрямку Степового, перетнувши при цьому місцеву залізничну лінію.

Я не кажу, що це привід для паніки, але це створює непевну ситуацію для гарнізону ЗСУ в Авдіївці: більш ніж очевидно, що якщо українці не зможуть принаймні зупинити подальше просування росіян у західному напрямку – або, ще краще, відтіснити росіян до східної сторони Красногорівки – позиція їхніх сил у районі на південь від цього села (тобто всередині Авдіївки) буде критичною. Набагато критичніше, ніж позиція гарнізону ЗСУ в Бахмуті.

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