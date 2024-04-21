Повітряно-ракетна війна. Успіхи українців та атаки росіян по цивільних об’єктах – Том Купер

У черговому оновленні про війну України проти росії Том Купер вчергове нагадав про брак у України боєприпасів, ППО та ракет до них, відзначивши при цьому успіхи українців у знищенні ППО росії та літака Ту-22М. Він також привітав рішення Заходу надати додаткові батареї ППО, проте нагадав, що до них потрібні ще й ракети.

Сказав собі, що маю сісти і зібрати інформацію про те, що сталося в Україні за останні кілька днів... і що "незважаючи" на ізраїльський "контрудар" по Ірану: це було настільки важливо, що лише, нехай і опосередковано, призвело до того, що я пролив свою ранкову філіжанку капучино...

Ага, знову.

Ха-ха...

Коли справа доходить до цього, я твердо переконаний: це змова!

Можливо, не ізраїльський контрудар змусив мене перехлюпнути каву, а коментарі двох ведучих та їхнього експерта на CNN. Ні, ні, не хвилюйтеся: я не передивлявся телевізійні новини – це було рано вранці, я просто зайшов в інтернет і перше, що я побачив, було повідомлення від приятеля, який звернув мою увагу на пост CNN на Youtube, з коментарями про вчорашній нічний удар ізраїльських безпілотників по чомусь поблизу Ісфахана, в центральному Ірані.

І що ж я побачив? "Вона" (жінка-ведуча) виглядала так, ніби ось-ось засне, "він" (чоловік-ведучий) белькотів незрозумілу нісенітницю, а їхній "експерт" – колишній офіцер армії США у відставці говорив про "республіканську гвардію" в Ірані...

...зітхання... зітхання... і зітхання...

Знаю, знаю... я ботанік і дивак, і маса американців... і не тільки американців – ніколи не зрозуміє, але: якщо горда армія США не може відрізнити:

Республіканську гвардію (Іраку, з 1966-2003 років) і

Корпус вартових ісламської революції Ірану (Іран, і це в Anno Domini 2024)...

...тоді... зітхайте... не дивно, що досі є експерти, які щиросерд підтримують геноцид Ізраїлю щодо палестинців, і не скаржаться, коли Байден відправляє чергову партію артилерійських боєприпасів калібру 155 мм, виготовлених для України, до Ізраїлю – і це без жодних консультацій з Конгресом США...

Вони всі просто не розуміють, про що говорять.

...і, враховуючи, що наші політики тут, в ЄС, є лише (…гигочу…) "кращими", нам усім краще почати рити дуже глибокі сховища, з дуже товстими стінами, і то негайно. Отже.., перш ніж я піду за лопатою, дозвольте мені відволіктися на тему, яка, попри всі пов'язані з нею страждання і біль, завжди (і набагато) перспективніша за політику США (і ЄС), олігархію та ЗМІ (і їхніх експертів)...

Два дні тому, рано вранці 17 квітня, славні Збройні сили російської федерації (всрф) однією ракетою розтрощили восьмиповерховий житловий будинок у Чернігові. Щонайменше 60 людей отримали поранення, кількість загиблих станом на вчорашній день становила 18 осіб – і вони досі не розчистили всі завали, що утворилися в результаті вибуху. Місцева протиповітряна оборона не змогла зробити багато, тому що і ЗСУ (українські сухопутні війська), і ПС (військово-повітряні сили і сили протиповітряної оборони) все ще критично не вистачає зенітно-ракетних комплексів (ЗРК)...

Мені залишається тільки гадати, які "уроки" це дасть українцям, як про це говорять багато росіян... Можливо, що росіяни дійсно і навмисно націлені на українське цивільне населення, з наміром вбити будь-кого, хто відчуває себе частиною української нації?

О так, звичайно: це зламає українську волю до опору... дійсно: це так само точно, як понад 100 років сіоністського терору зламали палестинську волю до опору...

Так... я відволікся...

...а потім люди дивуються: "Чому Том підтримує Україну, але не Ізраїль...? " Все дуже просто, пані та панове: принаймні хтось там все ще веде війну, а не теревенить про неї, навмисно вбиваючи мирне населення за кожної нагоди...

...так, я відволікаюся... знову...

Того ж дня про знищення трьох МіГ-29 і одного Су-25 ПСУ заявили і московські "тупоголові командири". За їхніми словами, всі вони були виведені з ладу на землі, в аеропорту "Авіаторський", недалеко Дніпра. Цього разу вони навіть випустили відео, яке це підтверджує, і ось два кадри з нього:

Просто, перевіряючи це відео, не можу втриматися: з українських МіГ-29 (два з них видно на знімках вище) в одній точці? Та ще й на аеродромі менш ніж за 100 км від лінії фронту? Таким чином, в межах (легкої) досяжності таких засобів, як "Орлан-10" і реактивні системи залпового вогню БМ-30 "Ураган"? І чому жоден з МіГів не "підривається", коли, насправді, бомби з касетної бомбової частини БМ-30 вибухають навколо, а не над ними?

Іншими словами: я думаю, що «тупоголові командири» задоволені тим, що знищили кілька приманок.

На жаль, набагато реалістичнішим був їхній удар з "Іскандерів" по одній з українських батарей (або дивізіону) С-300, про який вони заявили того ж дня. Тут ми бачимо командний пункт і три пускові установки, а також допоміжні...

Тим часом... тобто вчора, рано-вранці, ЗСУ завдали удару у відповідь. Але так, як і належить збройним силам: завдавши удару по збройним силам противника. Дві ракети М39 системи ATACMS нанесли удар по об'єктах російської ППО Джанкойської авіабази, що на території окупованого Криму.

...і ці два удари були настільки сильними, що росіяни "побачили зірки", в буквальному сенсі. Їхні гімнопіарщики-промисловці нарахували загалом "12 ракет ATACMS".

Ха-ха! Ох вже ці простаки: ніби Байден коли-небудь надішле стільки в Україну!

...так чи інакше... українські ракети знищили радар управління вогнем і три пускові установки ЗРК С-400, а також дві пускові установки ЗРК С-300 (поки що не зовсім зрозуміло, чи були вони дійсно приписані до місця дислокації ЗРК С-400, чи "згруповані разом" під час проходження якогось технічного обслуговування). Одразу після цього по Джанкою також було завдано удару кількома безпілотниками, що робить зрозумілою справжню мету удару ракетами ATACMS: прокласти шлях для БПЛА.

Тліючі уламки двох пускових установок С-300 або С-400 російського ЗРК в Джанкої.

Іншими словами, принаймні в терміналі "Приліт" Джанкойського "аеропорту" це була ніч "вечірок і феєрверків". Дійсно, це була настільки успішна вечірка, що, за повідомленнями, близько 15 росіян було демілітаризовано на місці, близько 22 досі вважаються зниклими безвісти, а ще 18 або близько того були госпіталізовані.

До речі, одним з російських "200-х" (на російському та українському військовому жаргоні - "загиблих у бою") був полковник Олексій Олегович Уточкін. росіяни стверджують, що він командував зенітно-ракетною установкою "Бук М3" і був надзвичайно успішним. Він нібито збив 3 літаки ПСУ, 9 БПЛА, 1 "Точку", 3 гелікоптери.... і, і, і... 42 ракети HIMARS... Безумовно, це твердження заслуговує на подальшу перевірку.

Нарешті, сьогодні вранці ВКС завдали удару у відповідь у... "повному складі" (станом на квітень 2024 року): випустили Ту-95 і Ту-22, Су-30 і Су-34:

2 крилаті ракети Х-101/555 (обидві були збиті);

6 Х-22 (над Азовським морем);

12 ПЗРК Х-59/69 (в районі Курська).

Крім того, росіяни випустили 14 "Шахедів" і здійснили два пуски "Іскандерів" (обидва з Криму).

Цікаво, що українці заявили про дві збитих Х-22 – на додаток до всіх Х-101/555, 14 "Шахедів" і 11 Х-59/69. Це дійсно значна новина, адже за більш ніж два роки війни відомо, що "підбили" лише одну ракету Х-22. На жаль, одна з ракет, про які йдеться, влучила в інший багатоповерховий житловий будинок, цього разу в Дніпрі: 10 загиблих і 29 поранених...

Через це важко зрозуміти, що саме стало мішенню для росіян (принаймні для мене: як ботанік, я не можу зрозуміти, навіщо марнувати зброю, час і зусилля, обстрілюючи цивільне населення). Тим більше, що вони ще в березні вивели з ладу, де-факто, всі теплові електростанції в Україні...

Ах, так... мало не забув додати: окрім збитих двох Х-22, ГУР і ПСУ дійшли до того, що збили один з атакуючих Ту-22М3. Чим і як – про це краще розповісти іншим разом.

Бомбардувальник розбився в Ставропольському краї: пілот загинув, інші троє членів екіпажу благополучно одужали.

Гадаю, герої, які служать у ВКС, тепер зупиняться на кілька днів і подумають, як таке могло статися. Ті росіяни, які не служать у ВКС, вже знають краще: це була "технічна несправність"... і "дружній вогонь"... і "нещасний випадок під час куріння"...

І це все, принаймні, для цього оновлення. Я також маю повернутися до подій на місцях, але зараз надто багато новин і надто мало часу.

Дозвольте мені закінчити цю новину спостереженням, що принаймні якась допомога, нарешті, надходить в Україну. Німці відвантажили ще один – третій за рахунком ЗРК IRIS-T, і він вже стоїть на озброєнні в ГШ ЗСУ. Четвертий має надійти "за кілька тижнів". Сподіваємось, що їхні донори та виробники не забудуть додати до них кілька кораблів ракет: порожні ЗРК не дуже-то й потрібні...

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